Elisabeta Lipă a dezvăluit ce poartă mereu la ea și ce consumă zilnic la micul dejun: „Ferească Dumnezeu să răstorn eu geanta mea”

Elisabeta Lipă este un exemplu pentru fiecare dintre noi, pentru performanțele sale. Este o fire luptătoare, iar acest lucru se observă cu ușurință. Șefa Federației Române de Canotaj

Elisabeta Lipă a dezvăluit ce are în geantă și ce consumă la micul dejun

Elisabeta Lipă este soție, mamă, sportivă de succes, chestor, șefă de club și de federație, ministru. Este căsătorită de 36 de ani cu Corneliu Lipă. Au împeună un băiat, Dragoș, de 24 de ani. Îi place să spună că s-a născut făcând sport. La 13 ani a participat la prima competiție de canotaj. Șefa Federației Române de Canotaj a vorbit, într-un interviu pentru FANATIK, despre sport, pandemie, gențile pe care le poartă, dar a dezvăluit și ceea ce consumă la micul dejun.

Ca orice femeie cochetă, Elisabeta Lipă poartă genți mari și grele, pline mereu cu ceva. Surprinzător, șefa Federației Române de Canotaj ia micul dejun în mașină, pe drum. Și pentru că nu poate mânca dimineața și nu are cum să ia un adevărat mic dejun, aceasta mănâncă mere și morcovi cruzi.

”În primul rând mie îmi plac gențile mari și să fie grele. Așa mi plac mie. Am de toate în geanta mea, de la rujuri, pixuri, agendă, ochelari, de șters ochelarii… Deci, ferească Dumnezeu să răstorn eu geanta mea. dacă mă doare capul am pastile, dar și plasturi pentru bătături.

Am morcovi și mere și mănânc în mașină, până unde am treabă. Așa mănânc eu dimineața. Eu nu pot să iau micul dejun. Și atunci compensez cu un iaurt sau kefir și fructe. Le iau gata porționate”, a declarat Elisabeta Lipă pentru FANATIK.

Elisabeta Lipă nu are vacanță

Elisabeta Lipă nu își permite să plece în concediu mai multe zile, așa încât nu poate beneficia de vacanțe ca fiecare. Atunci când poate, fosta sportivă de performanță își ia doar câteva zile libere. Activitatea pe care o desfășoară la federație îi ocupă cea mai mare parte din timp și susține că pentru a avea performanțe, trebuie să te dedici.

”Eu nu am vacanță. La mine vacanța este de două-trei zile, rareori prind patru zile. Fiind angrenată în activitățile acestea, ies la antrenamente. Iar acest lucru îmi ocupă cel mai mult timp. Pentru că fără să te dedici, nici performanța nu apare. Problemele sunt multiple și sportul nu cere amânare. Problemele trebuie rezolvate ieri, dacă apar”, susține Elisabeta Lipă.

”Pandemia ne-a învățat să luptăm mai mult”

Elisabeta Lipă spune că pandemia a fost o lecție și ne-a învățat să luptăm mai mult. Pe ea, pandemia a determinat-o să aibă mai multă încredere în propriile forțe

”Pandemia ne a arătat că trebuie să fim mai buni, să ne ajutăm. Dar ,din contră, ne-am înrăit. Este loc sub soare pentru toată lumea, pentru tot ce vrem noi să facem. Pandemia ne-a învățat să luptăm mai mult.

Pe mine m-a învățat să cred în mine mai mult, să mă bazez pe mine și pe familia mea și pe prietenii mei. Toți am trecut prin nenorocirea aceasta. Și chiar și o vorbă bună contează. Boala asta… sper să fi dispărut.

Sportul românesc a fost închis definitiv. Cu incertitudinea care era, să te pregătești știind că nu ai pentru ce… Dar iată că, probabil, a fost și asta o lecție de viață pentru noi. Și cine a vrut ,a învățat ceva din pandemia asta. Dacă vine alta, vom știi mai bine să o gestionăm”, susține Elisabeta Lipă.

A luat masa îa 50 metri înălțime în premieră

Elisabeta Lipă Șefa Federației Române de Canotaj a urcat la 50 metri înălțime pe un șantier, unde se vor construi blocuri. Alături de ea a fost și Lotul Olimpic de Canotaj. Inițial, Elisabeta Lipă spune că nu a avut curaj să facă acest gest, însă s-a gândit că nu avea cum să dea înapoi. S-a gândit să dea tonul, pentru că sportivii nu spun nu și merg înainte, întotdeauna.

”Prima dată am luat cina la înălțime, dar de fapt, tema nu era cina la înălțime să ne urcăm și să luăm prânzul, ci era ca noi Federația de Canotaj să respecte un parteneriat cu IBB Holding, care dezvoltă acest Parc I Residence.

Este o firmă românească, care a dezvoltat foarte multe proiecte în Germania, pe modelul nemțesc. Construiesc și aici și atunci tema era parteneriatul nostru, al doilea ciclu olimpic. Evenimentul de sâmbătă a avut loc pe un șantier, unde se ridică blocurile. Au fost invitați și primii cumpărători pe locul unde vor fi viitoarele lor apartamente.

Am luat masa la înălțime pentru prima dată. La 50 m înălțime. Când am plecat de acasă am spus că nu mă urc. Dar am zis că, dacă eu spun nu, atunci ce exemplu dau pentru lotul de canotaj? Sportivii nu spun nu! Eu trebuie să dau tonul. Și așa mi-am luat inima în dinți”, a povestit pentru FANATIK, Elisabeta Lipă.