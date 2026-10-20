Elisabeta Lipă a fost dată în judecată! COSR și DNA iau atitudine după ce FRC nu a înapoiat încă suma de jumătate de milion de euro

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Deși în urmă cu un an Curtea de Conturi a decis ca Federația Română de Canotaj, for al cărei președinte este Elisabeta Lipă (61 de ani), trebuie să înapoieze o sumă de aproximativ 500.000 de euro în urma unor premieri considerate ilegale, fosta campioană olimpică nu s-a conformat, așa că a fost dată în judecată de Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Elisabeta Lipă, dată în judecată de COSR! Președinta Federației Române de Canotaj nu a înapoiat încă cei 492.800 euro

Pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo și Paris, COSR a oferit premii în bani sportivilor români ce au obținut rezultate deosebite. Curtea de Conturi a decis, după ce a analizat foarte bine anii 2021 și 2024, ca FRC să înapoieze o sumă de aproximativ jumătate de milion de euro.

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Deoarece Elisabeta Lipă, președinta forului, a ajuns la concluzia că Federația Română de Canotaj nu a făcut nimic ilegal, suma nu a fost încă recuperată, astfel că cei de la Comitetul Olimpic și Sportiv Român au decis să o dea în judecată pe fosta campioană olimpică. Pe lângă Lipă, printre pârâți se regăsește și Cătălin Erhan, secretarul general, care a primit o sumă de 162.400 de euro pentru rezultatele obținute de FRC la Jocurile Olimpice de la Paris.

Își va pierde Elisabeta Lipă imunitatea parlamentară? DNA ar fi început demersurile legale

Întrucât Elisabeta Lipă este deputat PSD în Parlamentul României, ea beneficiază de imunitatea parlamentară, conform legii. Cu toate acestea, informează că DNA analizează cu foarte mare atenție acest caz și ar fi început deja demersurile legale pentru ridicarea imunității parlamentare a președintei FRC.

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Rămâne de văzut dacă premierile făcute de au fost făcute ținând cont de plafoanele superioare ale recompenselor financiare prevăzute de lege. Până acum niciun membru al FRC nu a oferit o reacție publică. Cert este că sportivii români au avut rezultate excepționale la JO de la Paris, unde România a obținut 2 medalii de aur și 3 de argint. Andrei Cornea și Marian Enache au câștigat aur la dublu vâsle masculin, la fel ca echipajul feminin de 8+1. Medaliile de argint au fost câștigate de Ancuța Bodnar și Simona Radiș, la dublu vâsle feminin, de Ioana Vrînceanu și Roxana Anghel, la dublu rame feminin, și de Gianina van Groningen și Ionela Cozmiuc, la dublu vâsle feminin la categoria ușoară.