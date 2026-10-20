Sport

Elisabeta Lipă a fost dată în judecată! COSR și DNA iau atitudine după ce FRC nu a înapoiat încă suma de jumătate de milion de euro

Ciprian Păvăleanu
20.10.2026 | 20:10
Elisabeta Lipa a fost data in judecata COSR si DNA iau atitudine dupa ce FRC nu a inapoiat inca suma de jumatate de milion de euro
ULTIMA ORĂ
Elisabeta Lipă a fost dată în judecată! Foto: Colaj FANATIK
Comitetul Olimpic și Sportiv Român a acționat după ce FRC nu a înapoiat nici până în prezent cei 492.800 euro datorați. Elisabeta Lipă a fost dată în judecată, iar DNA vrea să-i ridice imunitatea parlamentară
ADVERTISEMENT

Deși în urmă cu un an Curtea de Conturi a decis ca Federația Română de Canotaj, for al cărei președinte este Elisabeta Lipă (61 de ani), trebuie să înapoieze o sumă de aproximativ 500.000 de euro în urma unor premieri considerate ilegale, fosta campioană olimpică nu s-a conformat, așa că a fost dată în judecată de Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Elisabeta Lipă, dată în judecată de COSR! Președinta Federației Române de Canotaj nu a înapoiat încă cei 492.800 euro

Pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo și Paris, COSR a oferit premii în bani sportivilor români ce au obținut rezultate deosebite. În urma unor premieri în cadrul Federației Române de Canotaj, care s-au făcut fără un suport legal, Curtea de Conturi a decis, după ce a analizat foarte bine anii 2021 și 2024, ca FRC să înapoieze o sumă de aproximativ jumătate de milion de euro.

ADVERTISEMENT

Deoarece Elisabeta Lipă, președinta forului, a ajuns la concluzia că Federația Română de Canotaj nu a făcut nimic ilegal, suma nu a fost încă recuperată, astfel că cei de la Comitetul Olimpic și Sportiv Român au decis să o dea în judecată pe fosta campioană olimpică. Pe lângă Lipă, printre pârâți se regăsește și Cătălin Erhan, secretarul general, care a primit o sumă de 162.400 de euro pentru rezultatele obținute de FRC la Jocurile Olimpice de la Paris.

Își va pierde Elisabeta Lipă imunitatea parlamentară? DNA ar fi început demersurile legale

Întrucât Elisabeta Lipă este deputat PSD în Parlamentul României, ea beneficiază de imunitatea parlamentară, conform legii. Cu toate acestea, golazo.ro informează că DNA analizează cu foarte mare atenție acest caz și ar fi început deja demersurile legale pentru ridicarea imunității parlamentare a președintei FRC.

ADVERTISEMENT
„Justiţiarul de Berceni” a fost reţinut de poliţiştii din Ploieşti pentru lipsire de...
Digi24.ro
„Justiţiarul de Berceni” a fost reţinut de poliţiştii din Ploieşti pentru lipsire de libertate şi lovire sau alte violenţe

Rămâne de văzut dacă premierile făcute de Elisabeta Lipă, președinte al Federației Române de Canotaj, au fost făcute ținând cont de plafoanele superioare ale recompenselor financiare prevăzute de lege. Până acum niciun membru al FRC nu a oferit o reacție publică. Cert este că sportivii români au avut rezultate excepționale la JO de la Paris, unde România a obținut 2 medalii de aur și 3 de argint. Andrei Cornea și Marian Enache au câștigat aur la dublu vâsle masculin, la fel ca echipajul feminin de 8+1. Medaliile de argint au fost câștigate de Ancuța Bodnar și Simona Radiș, la dublu vâsle feminin, de Ioana Vrînceanu și Roxana Anghel, la dublu rame feminin, și de Gianina van Groningen și Ionela Cozmiuc, la dublu vâsle feminin la categoria ușoară.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali s-a convins imediat! L-a descris în două cuvinte pe Luca Niculescu,...
Digisport.ro
Gigi Becali s-a convins imediat! L-a descris în două cuvinte pe Luca Niculescu, noul prim-ministru al României
Gigi Becali a scăpat de ministra care l-a scos din sărite! Și-a luat...
Fanatik
Gigi Becali a scăpat de ministra care l-a scos din sărite! Și-a luat adio de la Guvern: ”Vă mulțumesc!”
UEFA Champions League, live video, etapa 3. Sabah – Borussia Dortmund și Fenerbahce...
Fanatik
UEFA Champions League, live video, etapa 3. Sabah – Borussia Dortmund și Fenerbahce – Slavia Praga se joacă acum. Patru goluri în primul sfert de oră!
Primul meci din Franța amânat din cauza protestelor violente, chiar înainte de PSG...
Fanatik
Primul meci din Franța amânat din cauza protestelor violente, chiar înainte de PSG – Barcelona!
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Mitică Dragomir dă de pământ cu transferul vizat de Gigi Becali: 'Ruginit!'
iamsport.ro
Mitică Dragomir dă de pământ cu transferul vizat de Gigi Becali: 'Ruginit!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!