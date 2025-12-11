„Dacă ar putea, m-ar arunca din țară!”. Elisabeta Lipă a ieșit la atac după ce David Popovici a anunțat că nu și-a primit banii de la ANS

ADVERTISEMENT

În urmă cu doar câteva zile, David Popovici, campionul mondial și olimpic la natație, a recunoscut că nu și-a primit încă banii pe care ANS ar fi trebuit să îi vireze în conturi după medaliile aduse României la concursurile internaționale. Președintele Agenției, Bogdan Matei, a venit ulterior cu o explicație și a acuzat-o pe Elisabeta Lipă de o gestionare deficitară a fondurilor. Aceasta a reacționat imediat și l-a atacat la rândul ei pe șeful ANS.

Statul român are datorii la David Popovici! Ce spune președintele ANS despre situația în care se află campionul olimpic

Cel mai bun înotător al României, David Popovici, are de recuperat de la ANS o sumă de aproximativ 50 de mii de euro pentru medaliile pe care le-a câștigat în ultimul an și jumătate. În situația sa sunt și mulți alți sportivi din țară. Statul român nu a plătit în ultimele luni nici măcar un ban.

ADVERTISEMENT

Bogdan Matei este la curent cu această situație. . Mai mult, Matei a scos în evidență plățile necuvenite de 480 de mii de euro făcute la canotaj și a dat vina pe Elisabeta Lipă.

Elisabeta Lipă a ieșit la atac după declarațiile președintelui ANS

Fosta sportivă româncă a venit cu o replică după declarațiile lui Bogdan Matei. Elisabeta Lipă este de părere că președintele ANS ar fi trebuit să ofere un răspuns mai clar asupra situației sportului din România. Aceasta consideră că nu doar sportivii, ci și angajații unei federații ar trebui să fie premiați.

ADVERTISEMENT

„Probabil toate aceste atacuri vin pentru că am intrat în politică, numai că am intrat pentru a ajuta sportul. Am fost sportiv, președinte de club și federație și cunosc toate problemele sportului. Am considerat că așa pot ajuta. Pentru noi, HG 1447 e biblia. Îmi vine să plâng când văd că deranjează pentru că premiem bucătarii, ospătarii și când văd cum sunt marginalizate aceste meserii vitale pentru performanță.

ADVERTISEMENT

Acești oameni nu muncesc numai opt ore. Nu au zile libere sâmbăta sau duminica, vin și la 5 dimineața pentru ca sportivul, vara, să se pregătească devreme, când e răcoare. Trebuie să ai ură la adresa acestor meserii pentru a bagateliza aceste profesii. Sunt mândră pentru că i-am putut ajuta, o dată la patru ani, dar numai pentru că a existat performanță.

Simt că țintă sunt și sponsorii care se asociază cu performanța. Din fericire, ai noștri, care nu sunt puțini, au înțeles că suntem ținta unora care nu au reușit în viață.

ADVERTISEMENT

De un an și jumătate se vorbește de acele premieri de mă întreb dacă Federația de Canotaj a fost singură la Olimpiadă? Am fost jumătate din delegație, corect, dar au mai fost și alții acolo. Ponderea medaliilor, 66 la sută, a fost adusă de Canotaj, dar nu trebuie să fim atacați pentru că nu îți convine legea. Schimbă legea atunci. E o lege care funcționează de 25 de ani”, a explicat Elisabeta Lipă.

Elisabeta Lipă crede că și angajații Federației de Canotaj merită prime

Tot scandalul a pornit după ce Elisabeta Lipă este de părere că această disciplină este cea care aduce cele mai multe medalii României și l-a invitat pe președintele ANS într-o zi de cantonament pentru a vedea cum arată programul și cât efort se depune din partea fiecărei persoane angrenate în circuit.

„Dacă nu mai vreți performanță, scoateți canotajul și să vedem ce facem la Olimpiada din 2028. Domnul Constantin Bogdan Matei spune că ANS nu va oferi asemenea premieri în mandatul lui. Probabil și-a propus să rămână acolo până în 2028. Foarte bine, dar numai așa poate da sau nu premieri. Pentru că se dau numai după Olimpiadă. În plus, aveam pretenția că știe că ANS nu poate oferi aceste premieri bucătarilor, ospătarilor, pentru că nu are atribuții în acest sens. Poate acum, de sărbători, pune mâna să citească HG-ul. Un lider al sportului trebuie să știe că sportul nu face performanță dacă nu are alături o echipă puternică.

Îl invit o zi în cantonamentul nostru pentru a vedea ce rol au cei bagatelizați. Care uneori vin noaptea pentru că s-a spart o țeavă. Care sacrifică și familiile pentru a sta alături de sportivi. Plâng când văd oameni de sport care vorbesc așa despre ei.

Se încearcă eliminarea acestor premieri. Este o inițiativă legislativă votată în Senat, acolo unde sunt foști miniștri din sport care și ei au acordat aceste premieri, dar care acum spun că numai sportivul trebuie premiat”, a mai precizat Elisabeta Lipă.

Președintele ANS, arătat cu degetul de Elisabeta Lipă

Fosta mare sportivă este de părere că este atacată din toate părțile și consideră că această situație nu poate decât să facă rău sportului românesc. Ea îi dă dreptate lui David Popovici, care, deși merită, nu și-a primit banii de la ANS, și îi transmite lui Bogdan Matei să ofere soluții mult mai clare.

„Contra noastră nu sunt răutăți. Este ură. Dacă ar putea, m-ar arunca din țară. David Popovici are dreptate, nu a fost premiat, dar trebuie știut că federația respectivă a depus documentele abia pe 6 decembrie 2024. Există un circuit, o comisie analizează, verifică. Domnul Matei Constantin Bogdan spune că e vina mea? Păi la mine nici nu au mai ajuns acele documente predate la 6 decembrie. Domnul Matei Constantin a preluat mandatul, iar în 2025 trebuia să plătească. Mai spune că nu putea acorda premierile sportivilor pentru că are Curtea de Conturi la ANS. Păi Curtea e acolo dintotdeauna. De ani de zile.

Domnul Matei Constantin Bogdan, dacă ar avea sânge în instalație, ar trebui să spună că Guvernul nu i-a alocat bani pentru acele premieri. Să nu ne ascundem în spatele unor lucruri care știm că nu sunt adevărate. Nu au fost alocate fonduri, dar sportivii ce vină au? Trebuia să meargă la Guvern și, dacă era respins, să iasă și să spună că a făcut tot ce a depins de el. Asta face un lider”, a conchis Elisabeta Lipă în emisiunea