Elisabeta Lipă a trecut prin clipe groaznice în timpul unui zbor cu avionul: „Lumea țipa, plângeau copiii”

Canotoarea a vorbit la Antena Stars despre unul din cele mai dificile zboruri pe care le-a avut, când la bordul aeronavei care era în aer s-a spus că era o alertă cu bombă.

Elisabeta Lipă, experiență terifiantă cu avionul

Alarma s-a dovedit a fi una falsă, însă spaima pe care a trăit-o Elisabeta Lipă și restul pasagerilor nu a putut fi uitată repede.

Pentru a-și confrunta teama de înălțime, Elisabeta a acceptat provocarea de a lua masa la înălțime și a vorbit despre experiența terifiantă cu avionul într-o transmisiune live, la Antena Stars.

„Am zburat in toată lumea asta, în lung și in lat, dar de când s-a născut Dragoș am avut o frică de avion, Doamne… Cea mai neplăcută experiență în avion a fost când cu 5 minute înainte de aterizare ne-au anunțat ca există o alertă cu bombă la bord.

A fost haos, era de neimaginat, lumea țipa, plângeau copiii. Ne-au băgat pe o pistă auxiliară. Eram in avion înconjurați de pompieri, poliție, oameni de specialitate. De atunci am zis că nu-mi mai trebuie avion niciodată în viața mea”, a povestit Elisabeta Lipă

Fosta campioană la canotaj e tot mai prezentă în ultima perioadă în diferite emisiuni de televiziune. Înainte de apariția de la Antena Stars, unde a mâncat într-un restaurant deasupra Bucureștiului, sportiva a vorbit despre viața ei în podcastul Mirelei Vaida.

A crescut aproape de țara care se află acum în război

a intrat și ea în rândul vedetelor care își fac propriile podcasturi pe Youtube, iar prima ei invitată a fost Elisabeta Lipă.

Campioana s-a născut în raionul Siret, fix la granița dintre Ucraina și România. Elisabeta Lipă cunoaște foarte bine atât realitățile românilor bucovineni cât și pe ale ucrainenilor. Întrebată dacă a marcat-o într-un fel războiul din Ucraina, Lipă a spus că este dureros ce se întâmplă.

„Nu este o fericire să îți iei o pungă de un leu și să pui ce apuci și să pleci. Nu m-am mirat (n.r.: să vadă solidaritatea conaționailor cu refugiații) pentru că eu știu cum gândesc oamenii acolo. Și-au pus casele la dispoziție, și-au pus frigiderele la dispoziție. Noi întotdeauna am fost așa. Românul e foarte primitor și săritor”, a spus Lipă în