Elisabeta Lipă, atac cu talpa la ministrul Eduard Novak: „Cum ar fi să-i spun, felicită-mă, vezi că ajungem luni la 12, să mă aștepți cu flori”

Elisabeta Lipă (57 de ani) a reacționat vehement, după ce ministrul Sportului Eduard Novak (46 de ani) a aruncat vina în curtea Federației Române de Canotaj. , când a sosit în țară delegația care .

Elisabeta Lipă, critici dure pentru Eduard Novak: „Probabil agenda nu i-a permis”

Eduard Novak a scris pe Facebook că primirea delegaţiei României de la Campionatele Eurooene, la Salonul oficial de la Otopeni, a fost organizată de Federaţia Română de Canotaj, Ministerul Sportului nefiind invitat să participe nici la organizare, nici la evenimentul în sine, şi nici nu a primit o informare oficială în acest sens.

ADVERTISEMENT

„Niciodată Federația, nici când veneam de la Jocuri Olimpice, Mondiale sau Europene, nicio federație chiar nu invita ministrul la sosirea delegației. Nici nu m-am gândit la așa ceva. Sună extrem de urât. Cum ar fi să-i spun, ‘felicită-mă, vezi că ajungem luni la 12 și să mă aștepți cu flori’.

Cade în sarcina celor de la Minister să știe cât pot dura concursurile, să fie la curent cu rezultatele noastre și să ne întrebe când venim, pentru a se organiza. Nu am crezut că poate spune așa ceva. A fost un mod, crede dumnealui, elegant de a-i scoate pe cei care ar fi trebuit să se ocupe de așa ceva.

ADVERTISEMENT

Eu l-am invitat pe domnul ministru la finalele noastre de la acest European. Am considerat că ar fi normal să fie alături de noi. Am avut ghinion cu sărbătoarea de Sfânta Maria și vacanța prelungită. L-am invitat cu mult timp înainte, dar probabil agenda nu i-a permis”, a declarat Elisabeta Lipă, la

„La acest Campionat European ne-am simțit frustrați”

Cvintupla campioană olimpică a reacționat tăios și când a fost întrebată despre zvonurile care spun că Federația Română de Canotaj beneficiază de cel mai mare buget.

ADVERTISEMENT

„Lumea spune că avem cel mai mare buget. Așa este, doar că bugetul e făcut de alții, nu de noi, care știm ce nevoi avem. La acest Campionat European ne-am simțit frustrați să vedem că Olanda, Italia, Franța, nordicii și alții au venit cu două tiruri, repet, două tiruri de materiale cu tot ceea ce aveau nevoie sportivii, iar noi noi, care zicem că avem tot, am ajuns cu o remorcă și toate materialele au fost puse într-un microbuz.

La Europeanul de juniori de la Varese am platit 200 de euro biletul de avion. După trei săptămâni, tot la Varese, la Mondialul de tineret, biletul era 600 de euro. La Munchen tot 600 a fost biletul. Sportivii au 100 de lei pentru trei mese pe zi, dar noi suntem arătați cu degetul pentru cel mai mare buget”, a adăugat președintele FRC.

ADVERTISEMENT

Elisabeta Lipă a vorbit și despre nominalizarea pentru funcția de ministru al Sportului.

„Știți de câte ori am fost pusă pe lista viitorului ministru al Sportului și de câte ori am fost dată jos?! Eu sunt la Federație, am condus clubul Dinamo, iar acum sportivii mei continuă să mă facă fericită. Sunt minunați, nu se opresc din performanță”, conchis Lipă.