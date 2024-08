Elisabeta Lipă, copleșită de emoții după ce România a obținut o nouă medalie de aur la canotaj. „E foarte greu să dublezi. Sunt eroine, vă spun sincer”. Ce mesaj i-a transmis lui Ion Țiriac

România a obținut o nouă medalie la Jocurile Olimpice de la Paris. Elisabeta Lipă, președinta Agenției Naționale pentru Sport, a trăit cursa la intensitate maximă și a felicitat fetele la scurt timp după finalul cursei.

Elisabeta Lipă și-a stăpânit cu greu emoțiile în timpul cursei de 8+1 feminin

. Campioanele olimpice au participat și la alte probe, iar efortul din finala de la 8+1 a fost unul incredibil. Elisabeta Lipă a ținut să le felicite pentru rezultatele remarcabile și le-a numit ”eroine”.

„Mi-am dorit enorm acest titlu olimpic, încât n-am închis un ochi toată noaptea. Cred că am avut emoțiile mai mari decât ei. Iar astăzi, când le-am văzut în cursă, mi-am dat seama că după toate medaliile pe care și le-au dorit și nu au reușit să ajungă pe cea mai înaltă treaptă, pentru că e foarte greu să dublezi, așa cum am făcut eu, să sari dintr-o barcă în alta, sunt eroine, vă spun sincer asta. Și-au vărsat toți nervii pe această cursă. Ori la bal, ori la spital. Și am avut flash-uri din cursa noastră de acum 20 de ani, când am încins hora aia memorabilă pe ponton”, și-a început discursul Elisabeta Lipă.

Elisabeta Lipă: „Nu falimentează domnul Țiriac”

Elisabeta Lipă a glumit și pe seama lui Ion Țiriac, care . De asemenea, președinta Agenției Naționale pentru Sport a declarat că nu a putut renunța la superstițiile sale, înainte de ”proba regină” de la canotaj. Ea a ținut să sublinieze și faptul că în public au fost mulți români care au fluturat drapelul tricolor.

„Nu falimentează domnul Țiriac, mi-a zis așa: ‘Domnișoară, te rog frumos, ai un argint, ai două, hai, acum vină și cu aur’. Vrem acest aur, dar și acest aur trebuie răsplătit, că e una sau nouă, asta e, fiecare sport e cu sensibilitățile lui.

Normal că nu pot să las garda jos și să mă abat de la superstițiile noastre. Și astăzi, când am plecat, am văzut o mașină care avea aceleași numere și am zis gata, e de bine. După care, de dimineață, când m-am îmbrăcat cu pantalonii mei de la Tokyo și când am băgat mâna în buzunar, am găsit bănuțul de aur. Galben, adică. Și am zis, astea sunt semne clare și sigure, n-am absolut niciun dubiu. Mă rugam doar, am zis: ‘Doamne, fii român la jocurile astea, ai grijă de sportivii noștri, ai grijă de toți, pentru că merităm. Suntem buni, suntem harnici, suntem puțini, dar suntem învingători’”.

Mă bucură faptul că am văzut mulți români în tribune. A fost un extaz total, s-a trecut de la agonie la extaz pentru fiecare, oameni care nu au avut nicio treabă, nu știu, au venit pentru prima dată, dar emoția aia transmisă și dorința de a câștiga a conaționalilor tăi i-a făcut să zburde cu adrenalina la maxim. Sunt niște sportivi foarte buni, de care eu sunt foarte mândră. Este o generație aparte, atipică, dornică. Competiția a fost tot timpul în primul rând între ei, chiar dacă făceau parte din bărci diferite, ei erau în competiție”, a adăugat fosta mare sportivă.

La ce sporturi ar mai putea obține România medalii? Elisabeta Lipă: „Dumnezeu probabil mi-a ascultat dorința”

În final, Elisabeta Lipă a mărturisit că se așteaptă ca sportivii români să continue să câștige medalii la această ediție a Jocurilor Olimpice. , care a urcat primul pe podium. Lipă e de părere că avem șanse importante la gimnastică, tenis de masă și haltere. Ea a declarat:

„Normal că mergem mai departe cu medaliile, cum? Eu mă bucur așa că David a spart gheața. Ne-a lăsat culoarul favorit, ăla de aur. Au venit canotorii, acum i-am lăsat calea bătătorită lui Cătălin. Eu simt că acest copil minunat, pe care eu îl iubesc foarte mult, pentru că este serios, foarte muncitor, foarte dedicat, își dorește enorm de mult să urce pe podiumul olimpic. Și eu simt că acolo va fi.

După care vine gimnastica, că este în focuri acum, și o avem pe Sabrinuța. Din tot sufletul îi doresc măcar să ciupească bronzul, pentru că anul trecut a stat numai pe lângă podium și locul patru este cel mai nenorocit loc pentru un sportiv de înaltă performanță. Mai bine vii pe 6 decât să stai să te uiți la ăla de lângă tine care e sus. După care avem echipa de tenis de masă. Și-au făcut încălzirea la simplu, la dublu, la mixt și acum a venit momentul să intre în lupta asta cu asiaticele, că trebuie odată și odată și ele să spargă gheața.

După care avem halterele, cu Loredana Toma. Eu cred în ea și în Mihaela Cambrea, pentru că sunt acolo. După care vin luptele și eu le doresc măcar, din cinci sportivi cât sunt calificați, măcar o medalie. Pentru că își doresc atât de mult și s-au tot învârtit pe lângă podium la celelalte ediții.

Simt că această ediție este o ediție a noastră și Dumnezeu probabil mi-a ascultat dorința și a vrut să îmi îndeplinească dorința, pentru că am suferit foarte mult când am terminat la Tokyo pe locul 46. Eu simt că această olimpiadă va fi de bun augur pentru noi. Doamne ajută!”.

România, 7 medalii olimpice la Paris până în acest moment

Până în acest moment, România a câștigat 7 medalii la Jocurile Olimpice de la Paris: 3 de aur, 3 de argint și una de bronz. Emoțiile continuă însă, întrucât competițiile se vor încheia la mijlocul lunii august și, până atunci, mai au de participat mulți sportivi români.

Reacție Elisabeta Lipă după medalia de aur cucerită de echipajul de 8+1 feminin