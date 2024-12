Elisabeta Lipă, devastată de moartea lui Helmuth Duckadam. Declarațiile cu lacrimi în ochi de la Arena Națională. „Este ceva greu de acceptat”. Video

Lumea sportului îl plânge de ieri pe Helmuth Duckadam, cel care a scris o pagină de istorie în fotbalul românesc. Luni dimineață, „eroul de la Sevilla” a decedat la vârsta de 65 de ani, iar astăzi

Elisabeta Lipă, declarații cu lacrimi în ochi după decesul lui Helmuth Duckadam

Elisabeta Lipă, președinta ANS, a fost una dintre multele persoane care au decis să meargă la Arena Națională. Fosta mare sportivă a fost copleșită de emoții la căpătâiul lui Helmuth Duckadam. Aceasta a izbucnit în lacrimi. În trecut, relația de prietenie dintre cei doi a fost una foarte puternică.

La ieșirea de pe stadion, Elisabeta Lipă și-a găsit cu greu cuvintele. Fosta sportivă a povestit, cu lacrimi în ochi, câteva momente alături de „eroul de la Sevilla” și a declarat că, atunci când a auzit pentru prima oară tragica veste, a crezut că este o glumă proastă.

Elisabeta Lipă a venit însoțită de Roxana Ciuhulescu la momentul de reculegere al lui Helmuth Duckadam

Elisabeta Lipă: „Este ceva greu de acceptat. Nu am cuvinte. Dumnezeu să îl odihnească”

„Ce se mai poate spune… Îmi e greu să vorbesc. Am atâtea amintiri frumoase cu Helmuth. Noi doi am fost făcuți, odată, ambasadori ai turismului românesc de către Ministerul Turismului. Am avut activități comune care au fost ca niște mini-cantonamente: mergeam cu autocarul, râdeam, glumeam.

Ne-am întâlnit la tot felul de evenimente. Blândețea lui și vorba bună… Ieri, când am auzit că Helmuth Duckadam a murit, am zis că e o glumă. Din păcate, va juca fotbal și va apăra sus, acolo, lângă Doamne-Doamne. El a suferit mult.

Sportul de performanță e frumos la televizor, dar în spate, numai cei care îl practică știu ce sacrificii se fac. Trebuie să avem grijă și de sănătatea noastră. Noi, între noi.

Helmuth nu se lăsa dus într-un colț de umbră. Era foarte iubit, foarte respectat. Era invitat la tot felul de evenimente. Avea o familie model. Eu nu l-am văzut pe Helmuth la niciun fel de eveniment fără Alexandra (n.r. soția sa) sau fără cea mică.

Este ceva greu de acceptat. Nu am cuvinte. Dumnezeu să îl odihnească”, a spus, cu lacrimi în ochi, Elisabeta Lipă în fața Arenei Naționale, acolo unde trupul fostului mare portar Helmuth Duckadam a fost depus.

Mai toți sportivii și foștii sportivi din România au postat mesaje pentru familia îndoliată a lui Helmuth Duckadam.

Elisabeta Lipă și-a luat adio de la marele Helmuth Duckadam