Elisabeta Lipă: “Este inimaginabil. Îmi doresc ca ministerul să primească ce merită!”. Scandal după ce Eduard Novak a anunţat cum se împart banii din sport. Nemulţumiri şi de la handbal: “E ridicol!”. Exclusiv

Anul 2023 este unul foarte important pentru sportul românesc, fiind o perioadă crucială pentru pregătirea și calificarea sportivilor la Jocurile Olimpice. Ministrul Sportului, Eduard Novak a publicat sumele care vor ajunge la federațiile sportive din România, din totalul de 103.341.963 de lei (aproximativ 21 de milioane de euro), bani alocați la federații grupa 1, care administrează sporturi olimpice prioritare.

Scandal după ce Eduard Novak a anunţat cum se împart banii din sport în 2023! Cum explică acordarea finanţării

Deşi bugetul Ministerului Sportului este cu 60 de milioane de lei mai mare decât anul trecut, ajungând la 581.500.000 de lei, banii care ajung la Federaţii sunt mai puţini, în an preolimpic. Nu mai puţin de 8 dintre cele 18 federaţii care administrează sporturi olimpice prioritare iau mai puţini bani decât în 2022.

Ministerul Sportului are din acest an un nou sistem de acordare a finanțării. Au prioritate federațiile care au sportivi sau echipe cu performanțe internaționale la competițiile majore. În Grupa 1 au fost incluse federațiile sporturilor 0limpice individuale și pe echipe, după cum explică Eduard Novak:

“La calcularea punctajelor finale ale federațiilor sportive naționale care administrează sporturi olimpice prioritare (individual) s-a ținut cont de următoarele:

50% din total puncte – criterii de finanțare (13 criterii conform metodologiei, fiecare criteriu cu o anumită pondere în calculul final)

50% din total puncte – medaliile obținute la campionatele mondiale, europene, cupe mondiale și europene (fiecare medalie, cu un anumit punctaj)

La fel ca anul trecut, finanțarea a fost stabilită pentru a menține evoluțiile bune, dar în același timp pentru a suplimenta sprijinul acolo unde au apărut noi nevoi, acolo unde au existat creșteri exponențiale la nivelul rezultatelor”, se arată în comunicatul ministrului.

Elisabeta Lipă, reacţie virulentă: “Tu, ca Federaţie nu ai cum să de dezvolţi. Când totul creşte şi tu mergi pe pierdere”

În 2023, canotajul este sportul cu cea mai mare finanţare. După un 2022 de excepţie, forul condus de Elisabeta Lipă a primit de la bugetul de stat suma de 14.000.291 de lei (2.834.067 de euro). Chiar dacă a fost un sport care a strălucit, cu 39 de medalii câştigate la competiţiile internaţionale majore, Federaţia de Canotaj ia mai puţini bani, în scădere cu 550.000 de lei faţă de anul trecut.

a avut o reacţie virulentă pentru FANATIK după anunţul ministrului Novak. Preşedintele FR de Canotaj a declarat că finanţarea este o bătaie de joc, o sumă imposibilă pentru a face performanţă:

“Costurile sunt foarte mari şi avem şi bazele sportive. Din cele 14 milioane, două sunt de întreţinere şi de funcţionare a bazelor. Aşa că rămân 12 milioane de lei, iar din această sumă, cam 3.7 milioane este fondul de salarii la noi.

Tu, ca Federaţie nu ai cum să de dezvolţi. Când totul creşte şi tu mergi pe pierdere. Criteriile care au stat la baza finanţării eu nu le ştiu, pentru că dacă era performanţa… Mie îmi este foarte greu să vă spun de ce.

“Acest buget nu are cum să ajungă. Cum să fac? Spuneţi-mi mie cum să fac? “

Acest buget nu are cum să ajungă. Din punctul meu de vedere, maximum luna august, hai… e deja prea mult. Cum să fac? Spuneţi-mi mie cum să fac? Pentru că eu îmi doresc performanţă.

Sportivului nu pot să îi spun că ne-a tăiat domnul ministru şi că mergem înapoi în timp şi nu înainte. Norocul nostru este că avem Comitetul Olimpic aproape. Eu şi cu toţi ceilalţi colegi ai mei vom alerga cu documentele la COSR ca să ne ajute cu pregătirea. Pentru că altfel, noi nu ne putem descurca.

“Este inimaginabil ce se întâmplă cu noi! Îmi doresc ca acest minister să aibă parte de ceea ce merită”

Iar eu nu îmi permit să nu finanţez juniorii. Îi găsim cu greu, îi disclocăm din şcoală. Cum să merg acum să le spun că trebuie să plece acasă? Vă daţi seama în ce încurcătură suntem?

Îmi doresc ca sportul şi acest minister să nu mai fie cenuşăreasa cenuşăreselor. Este inimaginabil ce se întâmplă cu noi. Ne bucurăm cu toţii la rezultatele sportivilor şi ne mirăm de unde am reuşit în sportul românesc să facem rezultate.

Să le frângi aripile acum spunând că finanţarea nu este pe măsura aşteptărilor este groaznic. Îmi doresc ca acest minister să aibă parte de ceea ce merită. Îmi doresc ca statul român să facă o dată o direcţie clară şi o prioritizare şi dacă pe primul loc este performanţa, atunci să se vadă că este performanţa.

Nu am cum să fiu mulţumită de acest buget. Nu am cum. Ce voi face nu ştiu”, a “tunat” Elisabeta Lipă pentru FANATIK.

Camelia Potec spune că bugetul pentru nataţie ajunge până în luna august: “Sper să primim suplimentare!”

Pe locul doi este Federaţia Română de Baschet. Forul condus de Carmen Tocală ia 6.800.000 de lei (1.376.518 de euro), foarte aproape de Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern, 6.485.117 de lei. De altfel, nataţia este una dintre federaţiile care au primit mai mulţi bani în 2023, suma de anul trecut fiind de 5.800.000 de lei.

Camelia Potec, preşedintele FRNPM, a declarat pentru FANATIK că bugetul alocat nataţiei ajunge până în luna august şi speră la o suplimentare care să asigure pregătirea sportivilor pentru tot anul:

“Este un buget suficient pentru pregătire, competiţii şi activitate până în luna august. Aşa cum s-a întâmplat şi anul trecut, sperăm să primim suplimentare pentru a ne putea desfăşura activitatea şi în toamnă, când vom începe pregătirea pentru Jocurile Olimpice.

În comparaţie cu bugetul de anul trecut, nu este mai mare suma. Pentru că majoritatea federaţiilor au primit suplimentare. Este mai mare suma de început, e adevărat.

“Este clar că noi, pentru a ne desfăşura activitatea, să nu uităm că avem şase sporturi, avem nevoie de cel puţin 10 milioane de lei”

Sperăm să primim pe parcursul anului, astfel încât pregătirea Jocurilor Olimpice şi pentru toate competiţiile să se poată face în mod normal, avem nevoie de o suplimentare pentru perioada de la începutul lunii august.

Este clar că noi, pentru a ne desfăşura activitatea, să nu uităm că avem şase sporturi, avem nevoie de cel puţin 10 milioane de lei. Bineînţeles, acesta este un buget de la care ar trebui să pornim.



Dacă ne comparăm cu alte ţări şi cele 10 milioane de lei reprezintă o sumă foarte mică. Pornim cu 6.5 milioane la început de ani, să spunem că este suficient până în august, în speranţa că vom avea suplimentare din septembrie, plus buget de organizare a Campionatelor Europene de Seniori, dar asta intră pe excelenţă”, a explicat Potec pentru FANATIK.

Cea mai mare tăiere este la judo!

În schimb, una dintre cele mai tăieri vine de la judo. Federaţia care a dat mai mulţi medaliaţi olimpici în ultimele decenii la Jocurile Olimpice primeşte în 2023 cu peste 2,7 milioane de lei mai puţin. Unul dintre motive este şi că Federaţia de Judo stă cel mai slab la capitolul punctajului de performanţă, publicat de Minister.

Cea mai mare creştere vine la gimnastică, Federaţia încasează 6.200.000 de lei, cu 1.350.000 de lei mai mult decât în 2022, fiind urmată de nataţie (plus 1.300.000 de lei) şi ciclism (1.200.000 de lei).

Există şi federaţii fericite: “Am fi nesimţiţi dacă am spune că nu suntem mulţumiţi! “

, preşedintele Federaţiei Române de Ciclism, a spus pentru FANATIK că este mulţumit de banii pe care îi încasează de la minister, în condiţiile în care este una dintre puţinele federaţii care înregistrează creşteri:

“Am fi nesimţiţi dacă am spune că nu suntem mulţumiţi, pentru că am primit cu 1.2 milioane de lei în plus, o creştere de aproximativ 25%, cam la egalitate cu inflaţia.

Veniturile din fonduri private cresc de la an la an, dar fără banii de la Minister, cred că orice federaţie din România s-ar bloca complet. Ştiu că există nemulţumiri în piaţă, dar nu aş vrea să comentez. Prin rotaţie cred că toţi am fost mai mult sau mai puţin mulţumiţi.

Nu se ştie niciodată când primeşti banii. Teoretic, sper să îi primim până la finalul lunii. Însă, finalul lunii februarie înseamnă deja două luni îngheţate. Noi am reuşit să ne trimitem unul dintre loturi în cantonament, toată luna ianuarie, dar cu bani strânşi de noi, din venituri proprii”, a spus Alex Ciocan pentru FANATIK.

Alocarea iniţială a sumelor de la Ministerul Sportului pentru Federaţii pentru 2023:

Federaţii sporturi olimpice prioritare (individual)

Federaţia Română de Canotaj 14.000.291 lei (14.550.000 lei în 2022) Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern 6.485.117 (5.800.000) Federaţia Română de Lupte 6.200.150 (6.775.000) Federaţia Română de Gimnastică 6.200.150 (4.850.000) Federaţia Română de Atletism 5.900.143 (4.850.000) Federaţia Română de Scrimă 5.800.136 (5.850.000) Federaţia Română de Tenis de Masă 5.800.004 (6.775.000) Federaţia Română de Ciclism 5.100.124 (3.880.000) Federația Română de Judo 5.011.970 (7.750.000 în 2022) Federaţia Română de Haltere 4.800.116 (fără finanţare în 2022) Federaţia Română de Kaiac-Canoe 4.399.928 (3.880.000) Federaţia Română de Box 3.900.094 (4.850.000) Comitetul Naţional Paralimpic 1.528.740 (1.700.000)

Total 75.126.963 de lei

Federaţii sporturi olimpice prioritare (pe echipe)

Federaţia Română de Baschet 6.800.000 lei (7.000.000 în 2022) Federaţia Română de Rugby 6.200.000 (5.800.000) Federaţia Română de Handbal 5.800.000 (5.800.000) Federaţia Română de Volei 5.000.000 (4.375.000) Federaţia Română de Polo 4.415.000 (3.900.000)

Total 28.215.000 de lei

1.2 milioane de euro alocate pentru handbal! Constantin Din: “Este ridicol!”

Nemulțumiri în ceea ce privește bugetul pentru 2023 vin şi de la handbal. Naţionala feminină are ca obiectiv calificarea la Jocurile Olimpice din 2024, însă banii pe care îi ia FRH sunt aceiaşi din 2022, 1.175.000 de euro. Suma este considerată ridicolă de Constantin Din, preşedintele Federaţiei de profil:

“Sunt 12 echipe naţionale pe care trebuie să le pregătim. Este ridicol. Avem nevoie de bani. Nu suntem un sport individual, nu mergem în cantonament cu doi antrenori şi un jucător. Mergi cu 25 de oameni. Sunt costuri mari, asta este. Vom vedea ce facem.

Căutăm să găsim surse de finanţare, parteneri. Nu avem ce să facem. Cu domnul Eduard Novak nu am discutat după ce s-a dat această decizie”, spus Constantin Din pentru FANATIK.

Ministerul Sportului a anunţat că 67 dintre cele 68 dintre federaţiile sportive naţionale care au depus cerere vor primi finanţare în 2023. Singura excepţie este Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă. Conform bugetului adoptat pe 2023, Ministerul Sportului are un buget de 581.5 milioane de lei, cu 60 de milioane de lei mai mult faţă de bugetul preliminar din 2022.