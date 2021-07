Elisabeta Lipă jubilează după rezultatele obținute de canotorii români la Tokyo: „S-a muncit cinci ani pentru aceste medalii!”

Canotajul este noul sport rege pentru România la Jocurile Olimpice, disciplină la care am obținut ale delegației noastre.

Elisabeta Lipă consideră însă că și echipajul de dublu vâsle feminin merita o medalie, chiar dacă a încheiat finala doar pe locul al șaselea.

Elisabeta Lipă salută noua medalie cucerită la JO Tokyo 2020: „Mă bucur nespus”

au reușit să aducă medalia de argint pentru România în proba de dublu rame și au confirmat așteptările multiplei campioane olimpice: „Mă bucur nespus pentru această echipă de băieţi care a confirmat antrenament de antrenament şi nu mă raportez la anul trecut sau acum doi-trei ani. Sportivii au muncit cinci ani pentru acest ciclu olimpic. Dar anul acesta, aceşti doi băieţi minunaţi, Cozmiuc şi Tudosă, nu au avut un antrenament lipsă.

Asta spune câtă dorinţă au adunat în ei, ca să ajungă aici şi să dea tot ce au ei mai bun ca să cucerească o medalie în primul rând pentru ei şi să se simtă că sunt români şi să facă o ţară întreagă fericită”, a declarat Elisabeta Lipă pentru .

Pe de altă parte, pentru președintele Federației Române de Canotaj, locul șase ocupat de echipajul feminin de dublu vâsle este sub așteptări: „Aş caracteriza această zi ca foarte bună, dar aş zice aşa, că un ochi râde şi alt ochi plânge pentru echipa de dublu vâsle categorie uşoară. Nu meritau acest rezultat, dar totuşi vorbim de o finală la Jocurile Olimpice, vorbim de un loc VI şi întotdeauna istoria se scrie aici unde fiecare îşi doreşte să fie cel mai bun”.

Ce spune Elisabeta Lipă despre șansele la medalie în cursa de 8+1

Pentru România, cursa de 8+1 a fost tot timpul cursa „vedetă”, pe care țara noastră a dominat-o zeci de ani la Jocurile Olimpice și din care a făcut parte și Elisabeta Lipă.

Ultimele speranțe ale fostei mari campioane olimpice se leagă de barca de 8+1 și are mare încredere că fetele vor putea obține o medalie: „Mâine este o ultimă zi de competiţii pentru canotajul românesc şi ceea ce sper eu este ca aceste fete (barca de 8+1) să se bată la podiumul olimpic. Pentru că au valoare, au demonstrat că sunt în stare să dărâme munţii, au scăpat de emoţiile alea că cel de lângă tine este mult mai bun şi nu ştii ce vei face şi îmi doresc ca acea descătuşare de final să le urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului pentru că pot”.

Un merit în revirimentul canotajului românesc îl are și actual președinte al Federației Române de Canotaj, care s-a zbătut extrem de mult în ultimii 12 ani pentru ca acest sport să se întoarcă acolo unde îi este locul: „Într-adevăr, trăiesc nişte momente pe care am senzaţia că le uitasem, şi parcă nu credeam că o să ajung să mai trăiesc asemenea momente. Dar cu răbdare, cu determinare, cu dorinţă am reuşit şi am creat această echipă atât de frumoasă în canotajul românesc, încât fiecare dintre noi ştie unde este rolul lui şi unde trebuie să fie el mai bun. Fiecare ştie că trebuie să fie cel mai bun acolo unde ştie el să facă cel mai bine.

Care e secretul din spatele revirimentul canotajului românesc

Deși părea că unul dintre sporturile care a adus cele mai multe medalii României la Jocurile Olimpice a regresat foarte mult și nu va mai reveni niciodată la performanțele din trecut, Elisabeta Lipă e optimistă că lucrurile se îndreaptă într-o direcție bună.

Președintele federației a explicat care e din punctul său de vedere secretul din spatele revenirii sportivilor romani în prim planul canotajului mondial din ultimii ani: „Şi eu zic că am reuşit să creăm un nucleu de profesionişti, care stau în spatele sportivilor, pentru că oricât de bun ai fi tu ca sportiv, oricât de talentat, dacă nu ai o echipă profesionistă mai bună decât eşti tu, aţi văzut ce se întâmplă”.

Cu toate astea, Lipă este conștientă în continuare că este diferență uriașă la nivel de bugete și investiții în comparație cu alte super puteri: „Concurezi cu ţări mai puternice decât tine, care investesc mult în sport. Noi dacă ar fi să ne comparăm cu ei, nu ar trebui nici în finala a doua să accedem. Şi totuşi, prin bunăvoinţă şi profesionalismul echipei tehnice, echipei medicale, iată că reuşim cu aceşti sportivi talentaţi să facem minuni”.