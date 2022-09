Elisabeta Lipă l-a luat în vizor pe Eduard Novak la întoarcerea canotorilor de la Mondiale: ”Ați venit total nepregătit”

Delegația României a obținut la Campionatele Mondiale din Cehia și oferă o încredere sporită pentru Jocurile Olimpice din 2024.

Eduard Novak, criticat de Elisabeta Lipă la revenirea canotorilor în țară

Performanța reușită de canotori a fost apreciată de toată lumea sportului din România, iar la întoarcerea acasă delegația României a fost primită de Eduard Novak și Mihai Covaliu. A fost un bun prilej pentru Elisabeta Lipă de a lansa un nou atac la adresa ministurlui Sportului.

”Domnule ministru, văd că ați venit total nepregătit! Astăzi, mă așteptam să veniți cu un carton pe care să scrie ceva frumos, dar vă înțeleg că noi am venit foarte repede și se tipărește mai greu.

Dar sunt ferm convinsă că va veni în cel mai scurt timp. Sunt convinsă pentru că la întâlnirea pe care am avut-o cu domnul prim-ministru, a spus că vom avea tot sprijinul Guvernului.

În afară de răsplata pe care o merită acești sportivi, canotajul românesc merită și o pistă. Avem 99% șanse ca această pistă olimpică să fie pe raza localității Pantelimon. Federația Română de Canotaj se poate lăuda cu un palmares bogat”, a declarat președintele FR Canotaj.

Simona Radiș, comparată cu David Popovici

Extrem de entuziasmată, Elisabeta Lipă a comparat-o pe Simona Radiș, sportiva care , cu înotătorul David Popovici, considerat vârful sportului românesc în acest moment.

”Sunt un preşedinte extrem de fericit, chiar cel mai fericit, pentru că aceşti copii minunaţi au scris istorie. Dragi sportivi, vreau să vă mulţumesc pentru modul cum v-aţi dăruit. Am trăit la acest Mondial o bucurie de nedescris. Am făcut istorie, am bătut recorduri. Eu mi-am dorit şi eu să ies campioană în barca de dublu, nu am reuşit.

Iar Simona Radiş în 45 de minute de când a terminat proba ei a urcat în barca de 8+1. Şi le-a spus: ‘Aveţi încredere în mine că eu vă scot campioane mondiale’. Vorbim de fenomene. Simona noastră este un fenomen. Simona noastră este cum e David Popovici în nataţie”, a spus Lipă.

Mulțumiri pentru staff-ul din spatele campionilor

Campioane în proba de dublu vâsle feminin, Simona Radiș și Ancuța Bodnar, au ținut să mulțumească tuturor celor care au stat în spatele succesului obținut la Campionatele Mondiale din Cehia. ”Așa cum spuneam înainte să plecăm, ne lipsea o medalie de aur la Campionatele Mondiale. Am muncit foarte mult și am reușit!”, a afirmat Ancuța Bodnar.

”Mulțumim cluburilor de la care provenim, Steaua și Dinamo. Se spune că sunt rivale, dar noi suntem total opusul. Federației care este mereu alături de noi, Ministerului Sportului, Comitetului Olimpic.

Suntem fericite că ne susțin foarte mulți oameni de acasă. Trebuie să mulțumim colectivului din spatelui nostru, avem o armată de oameni, antrenori și staff medical, fără de care nu am reuși”, a precizat și Simona Radiș.