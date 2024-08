Elisabeta Lipă, răspuns tăios pentru contestatari: “Am avut parte de o campanie de denigrare, dar asta pentru că suntem buni!”

Sportivii români au cucerit până în acest moment 7 medalii la Jocurile Olimpice de la Paris. . În schimb, la canotaj, românii au dominat competiția, obținând nu mai puțin de 5 medalii.

România a depășit deja numărul de medalii de la ediția din Tokyo

. În 2021, delegația tricoloră a terminat pe locul 46 în clasamentul mondial al medaliilor, cu doar 4. Acum, cu aproximativ două săptămâni până la festivitatea de închidere a Jocurilor Olimpice, țara noastră are 7 medalii.

Elisabeta Lipă, președinta Agenției Naționale pentru Sport, laudă performanțele românilor de la Jocurile Olimpice. Fosta mare sportivă e sigură că aceasta este doar începutul și că canotorii români vor reuși performanțe și mai bune la Los Angeles, în 2026. În plus, aceasta a ținut să transmită un mesaj și pentru cei care au criticat sportul românesc în ultima vreme.

Elisabeta Lipă: “Vulpea, când ajunge la struguri, zice că sunt acri”

“Sunt foarte fericită pentru că va avea un viitor frumos canotajul românesc. Toată lumea se gândește la Los Angeles, nimeni nu se gândește la retragere și asta este un lucru extraordinar. După trei ani de muncă, și ce muncă, merită toți o vacanță pe măsură. Vreau să-i felicit pe toți, și pe cei care au câștigat, și pe cei care nu au câștigat. Pentru că noi înțelegem foarte bine ce înseamnă să câștigi și ce înseamnă să pierzi, dar dacă ai pierdut, asta nu înseamnă că este sfârșitul lumii. Eu sunt convinsă că toți acești sportivi vor da dovadă de multă dorință și multă ambiție, care să îi facă la următoarele jocuri olimpice de la Los Angeles campioni.

Apropo de bugetul imens de la canotaj, vreau să vă spun că bugetul Marii Britanii este 47 de milioane de lire sterline, Olanda are 30 de milioane de euro, și dacă o echipă inimoasă ca a noastră a încheiat pe locul trei pe națiuni la această ediție, este o medalie cât toate celelalte la un loc.

Noi am avut o campanie de denigrare, dar asta pentru că suntem buni și vulpea, când ajunge la struguri, zice că sunt acri. Vreau să mulțumesc celor care au oferit acel buget imens și spun că nu a fost cheltuit în zadar; ne întoarcem acasă cu cinci medalii”, a declarat Elisabeta Lipă.

Mihai Covaliu: “Am văzut că încă știm să ne bucurăm”

Și Mihai Covaliu a transmis felicitări pentru sportivii care au reușit să facă drapelul României văzut în Paris. Acesta a avut un discurs asemănător cu cel al Elisabetei Lipă. Covaliu este sigur că România va obține din ce în ce mai multe rezultate notabile la cele mai importante competiții.

“Încă o dată, felicitări! Au trecut câteva ore de la încheierea competiției de canotaj, aici, la Jocurile Olimpice de la Paris. Mă uit la cei mai buni dintre cei buni și încă sunt sub emoțiile competiției de aici de la Paris, și e bine să fie așa. Mulțumesc este cuvântul de bază pe care trebuie să-l spui atunci când ajungi acolo unde ți-ai dorit. Am văzut că încă știm să ne bucurăm, pentru că românii, pentru o bună perioadă de timp, nu au mai știut să se bucure. Și acest val de bucurie a venit odată cu echipa națională de fotbal și noi, când am plecat către Jocurile Olimpice, am promis să continuăm această bucurie pentru români. Și iată că până acum am reușit.

Sunt convins că vom reuși și de acum înainte. De ce? Pentru că ne-am pregătit foarte bine, pentru că am muncit foarte mult. Pentru că acești sportivi au avut tot ce au avut nevoie pentru a se pregăti, pentru a-și urmări adversarii, pentru a avea cei mai buni antrenori. Sunt lucruri normale, esențiale, pentru ca atunci când ajungem la o astfel de competiție să fim la egalitate cu cei mai buni din lume. Toți acești sportivi au venit foarte bine pregătiți aici și nu avem niciun fel de dubiu că vor câștiga medalii. Și au venit alții și sunt sigur că vor câștiga și ei medalii. Dar în acest moment trebuie să ne bucurăm”, a fost mesajul lui Mihai Covaliu.