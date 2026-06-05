Elisabeth Omoregie, emoționată până la lacrimi despre plecarea de la CSM București: ”România va avea mereu un loc in inima mea”

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Elisabeth Omoregie a decis ca după opt ani petrecuți la CSM București să plece și a dat curs unei noi provocări. După jocurile din Final Four-ul EHF Champions League, handbalista va deveni oficial jucătoarea echipei Ferencvaros.

Elisabeth Omoregie, interviu de colecție înainte de Final Four. Ce simte înainte de plecarea de la CSM București

Cu 24 de ore înainte de semifinala cu Metz, Elisabeth Omoregie a oferit un interviu în exclusivitate . Sportiva a recunoscut că are trăiri intense înaintea Final Four-ului și a amintit de prietenia strânsă cu fosta mare handbalistă Cristina Neagu.

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Elizabeth, ultimul tău meci pentru CSM București este în Final Four. Cum te simți după acești 8 ani?

– Sunt foarte fericită. Am vrut să fiu de mai multe ori aici. Nu sunt satisfăcută doar cu asta, vreau să câștigăm trofeul. Ne-am pregătit din greu pentru aceste meciuri. Cred că toate echipele au șanse egale de a câștiga, dar este mai mult despre noi. Cât de bine ne pregătim, cât de unite suntem ca echipă. Știu că atunci când suntem unite nimeni nu ne poate opri.

Ești un idol pentru fanii de la CSM, pentru modul în care ai jucat. Cum te face asta să te simți?

– Sunt emoții mixte. Am venit o fată la CSM și plec femeie. Bucureștiul m-a învățat multe, am jucat alături de mari jucătoare, am legat prietenii pe viață și sunt foarte recunoscătoare că CSM mi-a oferit asta. Sunt multe emoții implicate.

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Spune-mi o amintire care va rămâne cu tine de la CSM București.

– Este foarte greu să aleg una, dar una pe care o am este calificarea pentru Final Four. Prietenele mele, Cristina (n.r. – Neagu) și Emily (n.r. – Arntzen) au fost în tribune și ne-am calificat. Ne-am dorit să obținem împreună această calificare, dar într-un final am fost doar eu. A fost foarte greu. Important este că acum suntem aici, nu mai contează ce s-a întâmplat în trecut.

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E cel mai bun mod posibil de a-ți lua la revedere de la club? Cu un trofeu?

– Cred că e drăguț să închei acest capitol cu un Final Four. Sunt fericită pentru asta. Bineînțeles că îmi doresc să câștig trofeul, ar fi cel mai frumos final. Ne-am pregătit bine pentru meci (n.r. – cu Metz). Nu cred că s-au schimbat foarte mult. Nu au schimbat foarte multe. Au același antrenor disciplinat. Suntem pregătite, fără frică. Am muncit foarte mult să fim aici.

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Cum ai descrie întreaga experiență în România? Nu doar handbalul, întreaga viața.

– România va avea mereu un loc special în viața mea. Bucureștiul este foarte frumos, oamenii au fost drăguți cu mine, am creat prietenii pe viață. Sunt fericită că am trecut pe aici, am crescut mult în România.

Considerată de mulți una dintre cele mai frumoase handbaliste, Elisabeth Omoregie unde se va sta în perioada Final Four-ului.

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”Tigroaicele” vor juca în semifinale cu formația franceză Metz, meciul fiind programat sâmbătă, 6 iunie, de la ora 16:00. În cea de-a doua semifinală, de la ora 19:00, se vor întâlni Brest și Gyor.

A doua zi, duminică, 7 iunie, de la ora 16:00 va avea loc partida pentru medalia de bronz a EHF Champions League, pentru ca de la ora 19:00 să se joace marea finală între învingătoarele din penultimul act.