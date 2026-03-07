Elita din „Jocul Samurailor”, la Bucureşti! Emoţii, tensiune, jucători de top şi un fost candidat la prezidenţiale la Campionatul European de Go

ADVERTISEMENT

Bucureştiul este în aceste zile , supranumit şi „Jocul Samurailor”. La Capital Plaza au loc, în paralel, două turnee foarte puternice: Campionatul European, unde joacă cei mai tari opt jucători ai continentului şi Polytrade Go Grand Prix, un turneu „Open”, la care s-au înscris jucători de toate vârstele şi de diverse ranguri, din mai multe ţări.

Campionatul European de Go, la Bucureşti! Fondul de premiere pentru cele două turnee

Emoţia concursului s-a întrepătruns cu atmosfera caldă de la eveniment. Pe de o parte, liniştea şi tensiunea din sala în care se disputau meciurile de la Campionatul European între jucătorii de elită şi, pe de altă parte, bucuria revederii pentru membrii comunităţii de Go din România care participă la turneul „Open”, alături de mai mulţi jucători din străinătate.

Dar, când s-a trecut la lucruri serioase s-a lăsat liniştea şi jucătorii au trecut la joc. Organizatorul celor două evenimente de top este Liviu Oprişan, secretarul general al Federaţiei Române de Go, care a făcut eforturi uriaşe ca cele două competiţii să poată să aibă loc la noi în ţară şi jucătorii care tind să ajungă la un nivel înalt să fie în preajma profesioniştilor care participă la Campionatul European.

Liviu Oprişan a explicat pentru FANATIK ce înseamnă pentru România organizarea celor două competiţii de Go, modul în care se desfăşoară meciurile, dezvăluind că fondul de premiere este de 5000, respectiv 2500 de euro:

„Suntem gazda a două turnee, un turneu de elită, cei mai tari opt jucători din Europa, între 4 Dan profesionist şi 1 Dan. Unul dintre ei joacă online fiindcă nu a mai reuşit să vină din Tel Aviv.

Competiţia este susţinută de Tsinghua University din China. În paralel se desfăşoară şi un turneu Open, unde participă jucători din toată Europa, cu nivel destul de apropiat de nivelul Pro, dar şi începători.

Sunt două fonduri de premiere, gestionate separat. Unul de Fundaţia Tsinghua, care este de 5000 de euro pentru cei opt jucători Pro. Iar fondul de premiere pentru Open este de 2500 de euro.

Se joacă cinci runde pentru turneul Open, într-un sistem McMahons. Jucătorii de top au o şansă mai mare să câştige turneul, iar pentru ceilalţi rămâne bucuria participării la nivelul lor.

Iar pentru jucătorii profesionişti este un Round Robin, joacă fiecare cu fiecare (7 runde). Acolo, lucrurile sunt foarte clare. Cel mai bun sperăm să câştig. Competiţia are deja un impact.

Numărul mare de jucători care au venit la Open se datorează şi şansei de a vedea la lucru jucători profesionişti şi să stea în preajma lor. Aici ne-a ajutat foarte mult sponsorul Polytrade Global. A fost un test, să vedem dacă putem să aducem şi alţi sponsori ca: BRD Assets, Micul Fermier, Tiplog, o serie de sponsori care ne-au ajutat să facem cât mai interesant turneul ăsta”, a explicat Liviu Oprişan pentru FANATIK.

Liviu Oprişan, despre Campionatul European de Go

Dan Barna, concurent în turneul de Go: „Am învăţat jocul în liceu!”

Printre participanţii la turneul „Open” este şi fostul candidat la alegerile prezidenţiale Dan Barna. În prezent, deputat în Parlamentul European, Barna este mai mult decât un practicant al jocului Go, fiind competitor şi la competiţiile naţionale şi internaţionale.

Europarlamentarul a vorbit cu reporterii FANATIK înainte de începerea concursului, spunând că a descoperit jocul Go în liceu, iar de atunci îl practică ori de câte ori poate, fiind foarte bine plasat şi în rang:

„Este un joc pe care l-am învăţat în liceu, la Sibiu, la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”. Jucam cu un coleg care întâmplător este şi el prezent la turneu şi este un joc exact cum jucam „avioane”, pe care îl ştie mai multă lume.

Se poate juca pe caiet de matematică, având un creion şi o gumă. Făceai cerculeţe albe sau negre pietrele şi când erai capturat ştergeai. Aşa petreceam orele mai plicticoase, că nu erau toate foarte interesante.

Am început să îl practic apoi şi în structura naţională, la campionatele naţionale. Nu am o tărie teribilă, adică nivelul meu este 4Q. Când înveţi regulile ai 35 de Q începător, după care scazi până la 2Q, 1Q şi apoi treci la Dan. Jucătorii puternici sunt la nivel de 3-4-5 Dani, Cătălin Ţăranu este o legendă a Go-ului românesc, a câştigat competiţii în Japonia.

La nivelul meu, este plăcerea şi bucuria unui joc care pune mintea la contribuţie. Aici este un turneu de profesionişti şi un Open, unde pot participa jucători de toate tăriile. Sunt şi de nivel Dan şi de nivel Q, cum sunt şi eu. Jucăm în cadrul acestui turneu cu cei din jurul rangului tău”, a povestit europarlamentarul.

Dan Barna, despre practicarea jocului Go: „M-a ajutat foarte mult în negocierile pe care a trebuit să le port”

Dan Barna a dezvăluit pentru FANATIK că experienţa din jocul de Go l-a ajutat în negocierile pe care a trebuit să le poarte în diverse situaţii politice, spunând că în prezent joacă destul de des seara, pe telefon:

„Go-ul este un joc care arată foarte mult aşa cum eşti. Cei care sunt agresivi se bat să captureze 3-4 piese, cei care sunt mai vizionari poate nu capturează nicio piesă, dar câştigă partida.

Scopul jocului: practic este o tablă şi trebuie să obţii un teritoriu cât mai mare, practic e vorba de o strategie. Te poţi bate ca chiorul pe toată tabla sau poţi să înconjori spaţii astfel încât adversarul să nu pătrundă între ele.

Este o chestiune de temperament. Din această perspectivă, m-a ajutat foarte mult în negocierile pe care a trebuit să le port din diferite situaţii politice. De multe ori poţi să pierzi o bătălie, dar să câştigi războiul. Go-ul îţi dă o înţelegere mai detaliată a acestei situaţii, nu doar eterna poveste din România în care ne uităm prea mult la şireturi şi uităm să ne ridicăm ochii.

Joc destul de des seara. Când mă pun în pat joc cu oameni din Japonia, din Europa pe telefon. Înainte să adorm, joc o partidă sau două. Joc destul de repede, pentru că poate să dureze şi câteva ore la nivel de profesionişti. La nivelul la care joc eu, o partidă durează câteva zeci de minute. La turneu sunt cinci runde, dacă o să câştig trei dintre ele o să fiu foarte fericit”, a spus europarlamentarul.

Dan Barna, interviu pentru FANATIK

Cătălin Ţăranu, primul jucător profesionist din Europa, interviu pentru FANATIK

De la cele două competiţii nu a putut lipsi Cătălin Ţăranu, cel mai bun jucător din istoria României la Go. Este singurul jucător european care a atins nivelul de 5 Dani Profesionist, după ce s-a dedicat în totalitate jocului de Go, pe care l-a studiat în Japonia. Ţăranu a petrecut nouă ani, acolo unde a dobândit statutul de profesionist.

Legendarul jucător român a acordat un interviu pentru FANATIK în cadrul evenimentului, în care a povestit cum a ajuns să studieze în Japonia şi să devină cel mai bun jucător european din toate timpurile:

Spuneţi-mi vă rog, ce ţel ar trebui să îşi impună cei care vor să practice sportul Go?

– Este un sport foarte beneficial pentru minte, un sport al minţii. Ajută foarte mult în structurarea gândirii. Foarte multe experienţe din tabla de Go se reflectă în viaţa reală. Nu trebuie să devii profesionist la acest sport ca să beneficiezi de învăţăturile lui. Încă de cum începi să joci, poţi beneficia.

Cum aţi început să jucaţi?

– Aveam 16 ani, la liceu eram pasionat de matematică. La Vatra Dornei a venit un profesor mai tânăr, domnul Cobeli. El ştia Go de relativ puţin timp, ajunsese destul de puternic şi a format un mic club la Vatra Dornei. L-am căutat să învăţ matematică şi pe lângă matematică mi-a strecurat şi un pic de Go. Mi-a plăcut foarte mult jocul, fiind şi de strategie şi de gândire. Eram pasionat cam de tot în direcţia asta.

După câţiva ani am renunţat la matematică. Mi-a plăcut Go atât de tare încât am decis să merg pe partea de Go, care s-a concretizat în 1995 când am ajuns în Japonia. Îmi doream să fiu profesionist. Am plecat în Japonia, am făcut doi ani de şcoală acolo, „insei” se cheamă. M-am alăturat Şcolii de Insei din Nagoya, sub îndrumarea unui sensei japonez, Saijo Masataka. Un profesor foarte bun. În doi ani am reuşit să ajung jucător profesionist. Am intrat în Liga Profesionistă Japoneză, unde am activat timp de şapte ani.

Cristian Ţăranu, singurul jucător european care a activat în Liga Profesionistă din Japonia

Sunteţi primul jucător european care a evoluat în Japonia…

– Da, aşa este. În liga profesionistă japoneză. M-a mânat pasiunea. Mi-a plăcut atât de mult încât nu m-am gândit ce fac dacă eşuez, dacă nu. Chiar am avut un contract verbal de doi ani. Dacă în doi ani nu reuşeam, trebuia să mă întorc acasă. Mă gândesc că aş fi putut să eşuez în foarte multe puncte, dar încrederea pe care am avut-o în mine, pasiunea, m-au dus…

Se poate trăi din Go?

– În Asia, Go este un sport foarte popular. Asociaţia Sportivilor Profesionişti are în jur de 600 de jucători profesionişti care toţi primesc salarii sau prime. Numărul de oameni care manageriază organizaţia este de peste 1000. Este o organizaţie foarte mare şi puternică, având milioane de jucători amatori. Chiar mai spectaculos este în China, de unde este originar jocul. Au o tradiţie de 4000 de ani, de atunci se spune că s-a inventat. Practic, este cel mai vechi joc de strategie. Iar în Asia este atât de popular încât este posibil să ai şi ligi profesioniste. În Europa suntem la început. Este un sistem profesionist pus la punct, dar destul de dificil din cauza unei comunităţi relativ mici.

În România există şi alţi profesionişti?

– Nu. Eu am fost pentru foarte multă vreme singurul jucător profesionist european ajuns la liga japonezilor şi al doilea din lume. Pe lângă mine a fost un american de 9 Dani profesionist, deci, cumva a fost un rezultat unic, care nu s-a mai repetat. În acea perioadă a fost un grup destul de mare de români, de europeni, care au activat ca „insei” şi au încercat să devină profesionişti. Eram un hype foarte puternic pentru Go. Acum s-au mai schimbat vremurile. Tineretul are acces la mult mai multă informaţie, la jocuri pe calculator, ceva s-a schimbat.

Go, comparat cu şahul: „Este mult mai complex!”

Multă lume face o . Se pot compara cele două?

– Bineînţeles. Ambele se joacă pe o tablă, cu piese. La şah, piesele au anumite forme, la Go, piesele sunt de aceeaşi formă. Dar ele sunt jocuri de strategie, de o complexitate foarte mare. Aici o să mă laud puţin, Go-ul este mult mai complex decât şahul. Şi şahul este foarte complex, aşa că există clar o asemănare între cele două jocuri. Dăm deseori exemple din şah. Invers mai puţin, pentru că Go-ul este mai puţin cunoscut.

Ce înseamnă pentru România găzduirea Campionatului European?

– Este un moment important, care vine pe cursul unei echipe foarte active la Federaţia de Go, care doreşte o promovare. Noi vedem valoarea educaţională a jocului de Go, avem chiar un proiect „Go: Jocul generaţiei mele”, care îşi propune propagarea Go-ului în universităţi şi şcoli. Lucrăm cu copii de multă vreme, dar ne-am dori o acoperire naţională. Şi atunci, pe fondul acestui efort pe care îl face federaţia avem şi astfel de competiţii. Pentru că sportul este complex, trebuie să ai grijă şi de baza de masă şi de performanţă. Cele două sunt interdependente, nu poţi să ai unul fără altul. Nici performanţă fără bază.

Câţi jucători sunt în România?

– Este o diferenţă între jucătorii activi şi cei care au activat de-a lungul timpului, cifrele diferă. Sunt aproximativ 200-300 de jucători activi, cam aşa. De-a lungul timpului, câteva mii au fost înregistraţi în baza de date.

Cătălin Ţăranu, interviu pentru FANATIK

Care sunt regulile jocului de Go

Go este unul dintre cele mai vechi jocuri strategice din lume. Este considert un sport al minţii care combină regulile accesibile cu o mare profunzime strategică şi este apreciat pentru rolul în dezvoltarea concentrării, planificării şi deciziei.

Obiectivul principal este cucerirea de teritoriu mai mult decât adversarul prin încercuirea zonelor libere de pe tablă. Se joacă pe o reţea de linii 19×19, iar jucătorii folosesc pietre de culoare albă sau neagră.

De fiecare dată cel cu piesele negre începe primul, iar pietrele se pun în intersecţiile liniilor. Odată plasată, o piatră nu mai poate fi mutată decât dacă este capturată şi scoasă de pe tablă. Câştigă jucătorul care are cel mai bun punctaj format din: teritorii încercuite complet, numărul de pietre capturate şi puncte bonus, acordat jucătorului cu pietrele alte.

Unde poţi să joci Go în Bucureşti: „Regulile sunt foarte simplu de învăţat”

Liviu Oprişan a explicat pentru FANATIK că amatorii care vor să joace Go şi sunt familiarizaţi cu regulamentul pot să se înscrie la unul dintre cele trei cluburi din Capitală, unde pot trece la următorul nivel:

„Dacă deja ştie regulile de la Go, primul lucru este să găsească un club de Go. În Bucureşti avem trei cluburi unde se poate juca Go: GoGoblins, club de care aparţin şi eu, Hikaru, undeva în sectorul 6 şi Clubul Sportiv Radu Baciu. Trebuie să ajungă la un club de Go la început. Regulile sunt foarte simplu de învăţat, în câteva minute, dar maestru ajungi într-o viaţă.

Cătălin Ţăranu a atins nivelul de 5 Dani, un nivel care nu a mai fost atins de niciun jucător non-asiatic. Este cel mai tare de pe plan mondial dintre cei care nu au învăţat Go acolo în Japonia sau China.

În top 10 mondial, primul este un jucător coreean, locurile 2-9 sunt jucători chinezi, iar pe 10 este un alt coreean. Japonia este, cumva, în urmă în acest moment. Sunt vreo 3 jucători în top 20″, a explicat Oprişan pentru FANATIK.

Go se joacă în România din anii 40: „A descoperit jocul în podul casei!”

În România se joacă Go din anii 40, ţara noastră fiind membru fondator al Federaţiei Internaţionale de specialitate, din 1982. Organizatorul Campionatului European a făcut pentru FANATIK un scurt istoric al jocului de Go la noi în ţară:

„În România au început să joace Go din anii 40. Un profesor de chimie din Timişoara a descoperit un joc de Go în podul casei şi împreună cu nişte prieteni germani au pus bazele primului club, astfel că România este membru fondator al Federaţiei Internaţionale de Go, din 1982.

Tot prin anii 80 a apărut un nucleu în jurul matematicianului Gheorghe Păun, care a fost foarte incisiv. A reuşit să publice foarte multe cărţi de iniţiere în Go şi să ajute la crearea unor jocuri de Go cu o firmă care crea jocuri logice.

Practic, sfârşitul anilor 80 ne-a prins cu 100.000 de oameni care ştiau să joace Go. Apoi, după anii 90, numărul jucătorilor activi a mai scăzut. Există 3600 de jucători activi înregistraţi all-time, iar numărul de jucători activi este ceva mai redus. Pandemia a adus un declin, mai ales că e un joc care se joacă faţă în faţă.

Suntem într-o perioadă de redresare. Se poate juca şi online. Există platforme internaţionale. Sunt mai multe servere cu sute de mii de jucători”, a dezvăluit Oprişan pentru FANATIK.

Cele două turnee din Bucureşti se vor încheia duminică, 8 martie. De la ora 17:00, la Capital Plaza va avea loc şi festivitatea de premiere. În cadrul turneului, Cătălin Ţăranu susţine comentarii live ale meciurilor şi sesiuni de analiză.

Campionatul European de Go din Bucureşti