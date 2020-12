Eliza Buceschi, dezamăgită de evoluțiile României: „Mai rău ca niciodată. Jocul nostru lasă de dorit”

Handbalista naționalei României, Eliza Buceschi, a recunoscut că este dezamăgită după ce „tricolorele” au fost deja eliminate de la Europenele din Danemarca.

Buceschi crede că nu doar rezultatele slabe, ci și jocul româncelor reprezintă o mare deziluzie. Ea susține că de când evoluează pentru România, echipa nu a arătat niciodată atât de rău.

Cu toate acestea, Buceschi speră că ea și colegele ei se vor mobiliza pentru meciul cu Ungaria și pentru ultimul duel, cu Olanda. De asemenea, Buceschi își dorește calificarea la Olimpiada din 2021.

Eliza Buceschi, dezamăgită de jocul și rezultatele României: „Jocul nostru lasă de dorit”

Handbalista clubului Rapid București și a naționalei României, Eliza Buceschi, s-a declarat total dezamăgită de evoluțiile României de la Euro 2020. Reprezentativa noastră a fost deja eliminată, după ce a pierdut primele trei meciuri din faza grupelor principale.

„În acest turneu, am jucat doar o repriză cu Polonia și una cu Norvegia, dacă e să privim lucrurile cu realism. Suntem supărate, ăsta este adevărul. Supărate că nu am reușit să câștigăm decât un meci. Nu am reușit să jucăm bine, cum ne-am dorit.

De când sunt la echipa națională, nu cred că au fost atâtea meciuri în care să pierdem și să arătăm așa rău. Jocul nostru lasă de dorit, însă trebuie să învățăm să alegem puținele lucruri bune rămase și să mergem mai departe”, a spus Buceschi.

Vrea revanșa cu Ungaria și calificarea la Olimpiadă: „Știm ce avem de făcut”

Deși este total dezolată după parcursul României la Euro, Buceschi crede că „tricolorele” trebuie să profite de ultimele două meciuri și anunță că victoria cu Ungaria este obligatorie. Handbalista de la Rapid crede că eliminarea ar putea să le scutească pe românce de o presiune.

„Un meci cu Ungaria este mereu special din multe puncte de vedere. Este un meci între două echipe care nu au îndeplinit ceea ce și-au propus atunci când au ajuns aici. Îmi doresc de la această partidă să arătăm mai bine decât până acum. Încercă să strângem rândurile și să arătăm mai bine până la ora meciului.

În puținul timp rămas nu cred că putem pune prea multe lucruri la punct, dar ar trebui să lucrăm mai mult la atitudinea pe care o avem. Este un meci cu Ungaria, este special, iar noi nu mai avem nimic de pierdut. Nu mai putem ajunge între primele șase echipe din Europa, cum ne-am dorit. Dar poate că odată luată această presiune de pe umerii noștri, vom putea să juăm mai degajate.

Mă bucur că pot să joc și să fiu aici. Acum un an nu îmi imaginam că se va întâpla lucrul acesta. Trebuie să depun multă muncă pentru a ajunge la un nivel bun. Meciurile astea mi-au arătat nivelul la care sunt. Știu ce am de făcut. Îmi aduc aminte prin ce am trecut și că sunt norocoasă să fiu aici, să am oportunitatea să joc. Vreau să profit de fiecare moment petrecut pe teren”, a mai spus Buceschi.

Handbalista crede că lipsa suporterilor a contat pentru echipa României, însă anunță că vrea să se bucure din nou alături de fani pentru calificarea la Olimpiada din 2021. Ea susține că această calificare este obiectivul principal al „tricolorelor” și crede că întâlnirea cu Norvegia se va dovedi a fi foarte utilă. Cele două echipe se vor înfrunta și în preliminariile pentru Olimpiadă.

„De când joc la echipa națională, mereu am avut o galerie alături de noi. Era mult mai frumos și mai ușor. Am primit mesajele acelor oameni, le mulțumim și ne pare rău că nu i-am putut face mândri și fericiți în acest an. Sunt sigură că în viitor vom avea din nou parte de bucurii împreună. Ne dorim foarte mult calificările următoare, în special la Olimpiadă.

Am jucat cu Norvegia, ne vom duela cu ele și în calificările pentru Olimpiadă. Putem extrage lucrurile bune din prima repriză. Trebuie să fim și realiști. Nu am mai jucat niciun meci de la ultimul Campionat Mondial și cred că și acesta a fost un factor în jocul nostru și în ce s-a întâmplat aici. Acum avem un reper, o idee despre locul în care suntem, ce avem de muncit și unde sunt celelalte echipe.

Acum știm ce avem de îmbunătățit. Cred că ar trebui să extragem aceste lucruri și dacă chiar vrem să găsim și o parte echipă, cred că aceasta ar fi. Știm ce avem de făcut pentru a fi pregătite pentru meciurile de calificare la Olimpiadă”, a încheiat Buceschi.