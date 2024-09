Echipa națională de handbal feminin a României a primit o „lovitură” importantă înaintea Campionatului European din Ungaria. După ce și și-au anunțat retragerile din lotul național, Eliza Buceschi a decis să li se alăture.

Eliza Buceschi s-a retras din echipa națională de handbal! Lovitură importantă pentru Florentin Pera înaintea Campionatului European

Eliza Buceschi a anunțat duminică, 29 septembrie, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, că se va retrage din echipa națională de handbal a României. Vestea a fost dezvăluită cu extrem de puțin timp înaintea de handbal.

„Aventura mea alături de echipa națională a început în anul 2011 când am participat la primul meu turneu final alături de echipa de senioare. De atunci și până la sfârșitul anului trecut am răspuns cu mare bucurie fiecărei convocări pe care am primit-o, însă lucrurile nu au fost mereu atât de simple.

În anul 2016 înainte de turneul preolimpic am suferit o accidentare serioasă la gleznă, însă cu ajutorul medicamentelor și infiltrațiilor am reușit să joc, fapt care a agravat situația și m-a făcut indisponibilă pentru tot restul sezonului.

După Campionatul European din 2018, am avut nevoie de o intervenție chirurgicală, ceea ce m-a făcut să pierd din nou a doua jumătate de sezon. Și acestea sunt doar câteva exemple.

În ciuda tuturor accidentărilor am continuat să răspund pozitiv convocărilor și a reprezentat o adevărată mândrie să fac asta. Însă, povestea ultimului Campionat Mondial este și cea care m-a făcut să iau decizia de a renunța la echipa națională”, a .

„Pe tot parcursul turneului am jucat cu o accidentare”

Sportiva legitimată la Rapid București a mărturisit că a jucat la Campionatul Mondial cu o accidentare, lucru ce a dus la o indisponibilitate de nu mai puțin de patru luni la echipa de club.

„Pe tot parcursul turneului am jucat cu o accidentare care s-a agravat și care m-a făcut indisponibilă pentru următoarele 4 luni, ratând practic tot restul sezonului la echipa de club Rapid București, căreia îi mulțumesc că a fost alături de mine și m-a ajutat să trec peste aceste momente dificile.

În toata această perioadă de după Campionatul Mondial și până la începutului acestui sezon nu am avut niciun contact cu vreun membru al staffului tehnic al primei reprezentative, timp în care s-au desfășurat și alte acțiuni ale echipei naționale.

La finalul lunii august, după un meci din cadrul Supercupei României m-am întâlnit întâmplător cu selecționerul României și într-adevăr i-am comunicat decizia de a mă retrage din cadrul echipei naționalei.

Nu vârsta sau accidentările m-au făcut să iau această decizie, ci mai degrabă modul în care s-au desfășurat lucrurile după Campionatul Mondial, turneu în care am jucat practic la sacrificiu, în dorința imensă de a ne califica la turneul preolimpic”, a încheiat Eliza Buceschi.

Cea mai mare performanță obținută de Eliza Buceschi la echipa națională a fost realizată în 2015, „tricolorele” reușind să cucerească medalia de bronz la Campionatul Mondial din 2015, din Danemarca.