Eliza Natanticu se ura cu Zarug de la Te cunosc de undeva! Cum au ajuns acum un cuplu

Eliza Natanticu a vorbit despre cum se înțelege cu Zarug de la Te cunosc de undeva, asta având în vedere istoricul lor de rivali la Asia Express, unde au fost în tabere diferite.

Eliza Natanticu și Zarug au fost rivali înainte de Te cunosc de undeva

Eliza și Cosmin Natanticu au participat împreună la Asia Express și au fost ”dușmani de moarte” ai echipei Zarug & Lorelei. În competiția de la Antena 1, Eliza și Cosmin au fost destul de aspru criticați de internauți. Chiar și actualul ei coechipier, Zarug, a văzut-o la un moment dat cu alți ochi.

Destinul a făcut ca acum ce doi să fie împreună, la TCDU, iar Zarug a avut parte de surpriza vieții sale: acum o adoră pe Lizzy, așa cum îi spun prietenii. Soția lui Cosmin Natanticu a mărturisit, în exclusivitate pentru FANATIK, că după ce l-a cunoscut mai bine pe colegul ei, și-a dat seama că pot dezvolta o frumoasă prietenie.

„El zice >”

„Lumea ar fi zis despre noi în primă fază că n-o să ne înțelegem. Toți se gândesc că am fost în echipe adverse la Asia Express. Și, ce crezi, chiar să o ai parte de o surpriză. Mă înțeleg extraordinar cu el. Avem o chimie și această chimie ne face să strălucim. Râdem, glumim. Facem mișto unul de celălalt.

El, spre exemplu, când lumea îl întreabă > El zice > sau o din asta. El zice la caterincă. Eu cum am obrazul gros format din relația cu Cosmin, pentru că și noi facem mișto unul de celălalt, nu iau lucrurile personal, știi? Când nu iei lucrurile personal și înveți să răspunzi la glumă cu glumă se creează o simbioză din asta foarte frumoasă.

Sunt foarte mândră de relația mea cu Zarug. Am ajuns să ne cunoaștem și să văd ce om, deosebit, talentat este. Băi, nu știu, Zarug, în afară de cultura pe care o are, cât e de frumos pe interior și exterior… Lista continuă, pot vorbi până mâine despre el dacă vrei”, a declarat Eliza Natanticu despre prietenia plină de sare și piper pe care o are cu Zarug, pentru FANATIK.

„Oamenii se plictisesc dacă ești prea serios”

Eliza Natanticu a povestit, în continuare, că toate provocările pe care le-a avut până acum în televiziune au transformat-o radical. în două producții: la și la Te cunosc de undeva, ambele difuzate de

Artista ne-a zis că întotdeauna e loc de mai bine și că are foarte multe de învățat din fiecare experiență. Orice a făcut până acum, fie că e vorba de muzică sau show-uri TV, și-a pus amprenta asupra evoluției sale. De altfel, și în timpul liber, atunci când nu se află la filmări, Elizei nu îi place să piardă timpul degeaba. E într-un upgrade permanent.

„Cred că viața înseamnă evoluție. Dacă vrei să devii un om mai bun, trebuie să lucrezi cu tine în fiecare zi, să te motivezi, să poți să schimbi ceva în lumea asta. Chestiile astea te ajută să urci, știi, pe scara succesului. Aici mă refer și la succesul în viață, în general, la succesul în fericire, poate să fie orice.

Nu-mi place să stagnez, să stau o zi fără să învăț ceva, fără să mă uit la un documentar, fără să citesc ceva. Am încercat să fac asta și cu oamenii care mă urmăresc. Postez și chestii tâmpite, caterincă, cum îmi place mie. Oamenii se plictisesc dacă ești prea serios, dar pe cealaltă parte avem nevoie și de un pic de educație”, ne-a mai spus Eliza Natanticu de la Te cunosc de undeva.