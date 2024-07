Eliza Samara intră în cursa pentru medalie la Jocurile Olimpice și atinge un record remarcabil în sportul românesc

Elizabeta Samara este veterana lotului România, din punct de vedere al participării la Jocurile Olimpice. Constănțeanca de 35 de ani o va înfrunta azi pe Solomiya Brateyko (Ucraina), în proba de simplu.

Prima participare a fost la Beijing 2008

Va însemna a cincea participare la Jocurile Olimpice. Un drum început la Beijing 2008, când avea numai 19 ani și care probabil se va termina la Paris 2024, deoarece Samara ar vrea să se retragă după Olimpiadă.

ADVERTISEMENT

Eliza, sau Sami, cum îi spun prietenii, s-a născut la Constanţa, într-o familie de aromâni şi, la fel ca Simona Halep, a ajuns să practice sportul datorită fratelui mai mare.

“Am ajuns la sală la cinci ani. Totul a început datorită fratelui meu, Stelian, care a fost selectat de la grădiniţă de către antrenor. Eu, fiind mai mică, mergeam cu mama să îl luăm de la antrenamente. Curiozitatea m-a împins să văd cum este acest sport, îmi doream şi eu să mă joc, să văd cum este.

ADVERTISEMENT

Într-o zi am ajuns la sală mai devreme, iar antrenorul văzând că nu am stare, mi-a dat o paletă. Şi am început să ţin mingea pe paletă, să fac duble şi cu stânga, şi cu dreapta. Antrenorul i-a spus mamei mele că am talent şi voi ajunge departe. Iar din ziua aceea a început totul!”, a povestit Eliza în urmă cu mulți ani.

A fost colegă de liceu cu Simona Halep

Eliza a făcut şcoala la Liceul cu profil sportiv Nicolae Rotaru din Constanţa, aceeaşi unitate de învăţământ pe care a urmat-o şi Halep. Deși e mai mare cu doi ani decât Halep, cele două s-au întâlnit de multe ori pe culoarele liceului.

ADVERTISEMENT

În cariera ei prodigioasă, Eliza Samara a câștigat zeci de medalii, individual, pentru România sau echipele de club. E de opt ori campionă europeană, are un argint mondial și un loc 5 cu echipa României, la Tokyo 2020, alături de Daniela Dodean-Monteiro și Bernadette Szocs.

Îi lipsește o medalie olimpică iar obținerea ei e un vis, cu o încărcătură emoțională aparte. România, cu Eliza Samara în echipă, s-a calificat la Olimpiadă în februarie. Obiectivul a fost îndeplinit în Coreea de Sud, unde Eliza a primit vestea decesului tatălui ei.

ADVERTISEMENT

A câștigat de cinci ori Liga Campionilor

Anul acesta, Eliza a cucerit titlul Ligii Campionilor a treia oară consecutiv. Ea a obținut o victorie fabuloasă pentru polonezii de la KTS ENEA Siarkopol Tarnobrzeg. Eliza Samara a câștigat Liga Campionilor pentru prima oară în 2015, alături de Fenerbahce Istanbul. Apoi, au urmat alte patru titluri cu KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg: în 2019, 2022, 2023 și 2024.

La Paris, în competiția feminină pe echipe, România a fost repartizată în a doua jumătate a tabloului, urmând a înfrunta India în primul tur. Apoi, în caz de succes, în sferturile de finală, va înfrunta pe învingătoarea din partida SUA – Germania.

“Aş fi preferat să evit India la tragerea la sorţi, cred că se putea şi mai bine. Dar per total este un adversar accesibil. India are jucătoarea atipice, le ştim, am mai jucat cu ele la simplu acum câteva luni. Știm cum joacă, știm la ce să ne aşteptăm“, a declarat Eliza Samara.

A refuzat naturalizarea pentru Luxemburg sau Olanda

Ea a primit propunerea de a reprezenta şi alte naţiuni, mai ales că în tenisul de masă sunt la modă naturalizările, dar a refuzat ofertele din Luxemburg şi Olanda. „Nu m-am văzut niciodată jucând pentru alte țări. De fiecare dată am răspuns cu «Mulțumesc frumos, nu vreau». Dacă îmi cântă imnul, am vrut întotdeauna să simt că este al meu, nu al altora”, a explicat ea.

SPORTIVI ROMÂNI CU CINCI PARTICIPĂRI LA OLIMPIADĂ

Olga Orban Szabo – scrimă (JO 1956 – 1972)

Ana Pascu – scrimă (JO 1960 – 1976)

Ecaterina Stahl – scrimă (JO 1964 – 1980)

Nicolae Rotaru – tir (JO 1960-1976)

Iulian Raicea – tir (JO 1992-2008)

Ivan Patzaichin – kaiac-canoe (JO 1968 -1984)

Viorica Susanu – canotaj (JO 1996-2012)

Constanța Burcică – canotaj (JO 1992-2008)

Elena Georgescu – canotaj (JO 1992-2008)

Doina Ignat – canotaj (JO 1992-2008)

Lidia Șimon – atletism (JO 1996-2012)

Adrian Crișan – tenis de masă (JO 2000-2016)

Ana Maria Brînză – scrimă (JO 2004-2020)

Marian Drăgulescu – gimnastică (JO 2004-2020)

SPORTIVI ROMÂNI CU ȘASE PARTICIPĂRI LA OLIMPIADĂ

Elisabeta Lipă – canotaj (JO 1984-2024)

Sorin Babii – tir (JO 1984-2004)

Nicoleta Grasu – atletism (JO 1992-2012)

Lia Manoliu – atletism (JO 1952-1972)