Eliza, soția lui Cosmin Natanticu de la Asia Express, probleme grave de sănătate. Prin ce a trecut blondina

Soția lui Cosmin Natanticu a fost la un pas de moarte, după ce s-a operat pentru un chist ovarian. La scurt timp după intervenție frumoasa blondină a început să se simtă rău.

Cadrele medicale au operat-o pentru a doua oară pe , care spune că asta s-a întâmplat oarecum fără voia sa. În plus, doctorii i-ar fi spus că bacteria pe care o are este adusă de acasă.

Eliza Natanticu a trecut prin chinuri groaznice, scăparea venind datorită intervenției unor persoane apropiate, printre care se numără și actrița Maia Morgenstern.

Eliza Natanticu de la Asia Express, la un pas de moarte. Ce a pățit soția lui Cosmin Natanticu

„Eram să mor în urma unei operații banale, am contactat o bacterie de pe acolo. Oamenii mi-au zis în spital că am venit eu cu bacteria de acasă. Trei săptămâni am stat în spital, nu știau ce să-mi facă.

Făceam temperatură continuu. Trebuia să mă operez la un chist ovarian. Am ajuns acasă și după două zile i-am spus lui Cosmin că nu mă simt bine.

Până la urmă, m-am întors în spital pentru că ceva era în neregulă. M-au operat încă o dată, aproape fără voia mea. Eu nu-mi mai reveneam. Au încercat toate medicațiile posibile.

La un moment dat cu ajutorul doamnei Maia Morgenstern, care a intervenit pentru mine și a dat niște telefoane au început să apară deodată medici, oameni din afara spitalului.

Efectiv eram pe ducă și după cea de-a doua operație nici atunci nu au știu ce să-mi facă. Au vrut să mă opereze și a treia oară, să vadă dacă e vreo infecție, dar nu i-am lăsat”, a povestit artista în , de pe Youtube.

Eliza Natanticu, complet schimbată după experiența din spital

Eliza Natanticu și-a impus că vindecarea pleacă de la psihic și așa a vizualizat plecarea sa din spital. De asemenea, actorul i-a citit din acatistul Sfântului Nectarie.

Cosmin Natanticu s-a rugat enorm pentru sănătatea partenerei de viață. a plâns zile întregi cu gândul la soția sa.

Momentul a făcut-o pe tânăra participantă de la Asia Express să-și schimbe complet felul de a gândi și așa a revenit la una dintre pasiunile sale, muzica.