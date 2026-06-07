Elizabeth Omoregie, discurs emoţionant de adio la despărţirea de CSM Bucureşti: „Mulţumesc pentru tot ce mi-ai dat, România!”

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CSM Bucureşti a cucerit medaliile de bronz în Champions League, după , în finala mică de la Budapesta. Zece jucătoare se vor despărţi de „tigroaice” în această vară, printre care şi Elizabeth Omoregie, una dintre piesele de bază ale echipei.

şi la finalul confruntării cu Brest a transmis un mesaj emoţionant de adio în limba română în care a spus că a legat prietenii pe viaţă şi că a venit ca o fetiţă şi pleacă femeie:

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„Mulțumesc pentru tot ce mi-a dat România. Am venit ca o fetiță de 21 de ani și plec la 29 de ani ca femeie. Am învățat foarte multe în România. M-am distrat, m-am bucurat, am avut foarte multe emoții. Am legat prietenii pentru viață și asta e cel mai frumos lucru”, a transmis Omoregie.

Elisabeth Omoregie pleacă de la CSM Bucureşti cu bronzul din Champions League: „Nu voiam să plec cu mâinile goale”

Handbalista a spus că voia să îşi încheie cariera la CSM Bucureşti cu o victorie, ceea ce s-a şi întâmplat. Omoregie spune că defensiva CSM-ului a fost excelentă în confruntarea cu Brest, iar medalia câştigată în Champions League este una specială:

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„Sunt atât, atât de mândră de echipa mea și acesta este modul în care am vrut să plec acasă. Le-am spus fetelor că nu vreau să plec cu mâinile goale. Nu vreau să mă întorc acasă ca un pierzător. Așa că am reușit, iar această medalie este atât de specială pentru mine pentru că nu doar mi-am îndeplinit visul de a fi în Final Four, ci nici nu plec cu mâinile goale. Sunt foarte mândră de echipa mea, sunt foarte mândră de cum îmi închei capitolul la București. Bineînțeles că mi-aș fi dorit să joc finala, dar aşa este sportul.

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Îți consumă multă energie, ai o altă zi… dar partea bună este că îți oferă o nouă șansă, iar dacă nu profiți de ea, nu aș fi plecat cu asta (n.r. medalia) acasă. Deci sunt atât de mândră că am rămas unite după meciul de ieri și am știut mereu că este vorba despre noi și despre cum jucăm. Am spus ieri că astăzi va fi o echipă nouă pe teren și a fost.

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Așa că știu că atunci când jucăm în acest fel suntem de neoprit; ieri am avut pur și simplu o zi proastă, dar astăzi am arătat cine suntem și ne-am etalat jocul. Sunt atât de mândră de cum am jucat în apărare și de cât de uimitori au fost portarii noștri. În atac am găsit mereu soluțiile, iar când suntem în această formă suntem de neoprit; sunt atât, atât de mândră”, a spus Omoregie la final.