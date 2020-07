Ella de la Puterea dragostei 2, de nerecunoscut după ce și-a scos acidul din buze – Video

Ionela Sozariu, cunoscută ca Ella de la Puterea dragostei, a decis să își scoată acidul hialuronic din buze, iar rezultatul i-a surprins pe fanii acesteia.

Ella de la Puterea dragostei și-a micșorat buzele

Tânăra care aproape tot sezonul a suspinat după atenția lui Jador a pierdut în cele din urmă premiul din marea finală, însă nu a afectat-o atât de tare căci are o serie de proiecte în față dat fiind că de acum este și ea mare vedetă în social-media.

Bruneta a mers la estetician pentru a scăpa de acidul din buze, iar fanii au crezut că nu văd bine.

„Mi-am injectat hialuronidază care topește practic acidul hialuronic din buze. Așa că, în 48 de ore s-a topit tot acidul din buze și am revenit la forma normală, inițiala a buzelor. Sincer, este o procedură foarte ok, chiar dacă am fost umflată vreo 2 zile, aveam buzele de vreo 3 ori mai mari, dar important este rezultatul.

Și anume că mi-am topit tot acidul. Acea defecțiune’ pe care o aveam la buze se vedea pe tv și mă deranja foarte tare. Atunci când vorbeam mi se vedea o umflătură la buze care mă deranja”, a povestit Ella de la Puterea dragostei 2 pe Youtube.

„Acestea sunt buzele mele naturale”

„La tv se vedea defectul foarte tare, devenise un complex. Sunt femeie, îmi doresc să arăt bine, să fiu mulțumită eu cu mine, nu fac ceva pentru a atrage bărbații, ci pentru mine.

Acum, după ce Dna Dr Daniela Diveică mi-a injectat hialuronidază, buza de sus și-a revenit foarte bine, nu mai am acel defect. Acestea sunt buzele mele naturale.

Vreau părerea voastră, să-mi spuneți dacă îmi stă mai bine cu buzele mele naturale sau dacă ați fi de parere că ar trebui să mă injectez din nou, după ce se reface mucoasa. Așadar, aștept părerile voastre despre cum îmi stă cu buze naturale, fără acid hialuronic”, a adăugat frumoasa brunetă.