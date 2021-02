Ella de la „Puterea Dragostei” a făcut un anunț dureros pe rețelele sociale. Cea care i-a dat viață a fost operată cu mulți ani în urmă, dar se pare că problemele nu au trecut.

Una dintre cele mai iubite concurente de la show-ul matrimonial are de traversat momente cumplite din cauza problemelor de sănătate pe care le are mama ei.

După ce s-a despărțit de iubitul ei, Ella a primit o nouă lovitură de la viață. Tânăra a povestit în secțiunea de story de pe Instagram toate greutățile prin care trece acum.

Ella de la Puterea Dragostei, în lacrimi. A făcut un anunț dureros: „I-a recidivat boala"

Ella de la „Puterea Dragostei” nu mai scapă de necazuri. După ce a pus capăt relației cu iubitul ei, fosta concurentă de a Kanal D trece prin momente cumplite, după ce a primit o veste despre starea de sănătate a mamei ei.

Boala de care a fost operată mama Ellei în urmă cu 20 de ani a recidivat, iar tânăra este devastată în acest moment, mai ales că nu a avut deloc o lună ușoară. Bruneta i-a îndemnat pe fani să-și facă controale medicale din timp și să-și amintească și de mama ei atunci când își spun rugăciunea.

„Trebuie să vă povestesc ceva…o mică parte din ceea ce trebuie să vă spun. Pentru că nu pot vorbi pe story am decis să scriu. Aseară am primit un telefon neașteptat în legătură cu mama mea. Din păcate mamei mele i-a recidivat boala de care a fost deja operată acum 20 de ani.

După ce m-am despărțit de iubitul meu pe care l-am iubit enorm, am mai primit o palmă extrem de dureroasă după faza cu tatăl meu, am avut o lună inexplicabil de grea în care simt că mi-am pierdut cumpătul. Nu vreau decât să vă rog să o amintiți în rugăciuni pe mama mea…Eu nu mai am putere nici să mă rog. Vă mulțumesc!

Asta am simțit să vorbesc cu voi…cu riscul că voi fi criticată, dar nu-mi pasă, atât timp cât rugăciunile voastre ajung unde trebuie. P.S. Mergeți la control la timp, din dragoste pentru cei dragi! Nu mai fiți egoiști…Banii se fac și se pierd, dar sănătatea cu greu…investiți în voi! Un necaz nu vine niciodat singur, din păcate! Sper ca măcar voi să fiți bine…Vă iubesc!”, a scris Ella pe InstaStory.

Ella de la „Puterea Dragostei” este foarte activă pe rețelele sociale și melodiile ei au avut un mare impact la public. Fanii sunt de părere că bruneta are talent muzical și că ar trebui să urmeze această cale pe viitor.

Tatăl Ellei a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală

Recent, tatăl ei a trecut printr-o intervenție chirurgicală, motiv pentru care Ella a mers la Iași pentru a-i fi alături. Bruneta a fost foarte îngrijorată și a început ziua într-un mod neplăcut, după cum spunea la momentul respectiv pe Instagram.

„Nu știu ce zi aveți voi…dar eu am o zi foarte proastă. Am început de dimineață numai cu stângul. La un moment dat nu mai mă țineau frânele. Numai belele. În fine, sper ca măcar voi să aveți o zi bună. Eu merg până la Iași că se operează tatăl meu. Am un drum lung-lung până acolo…de șase ore. Mai am și treabă prin București…mă prinde noaptea”, a mărturisit fosta concurentă de la Kanal D.