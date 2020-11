Ella de la Puterea dragostei, mărturisiri neașteptate despre dosarul lui Alex Bodi: „Sunt sigură”

Ella de la Puterea dragostei a vorbit despre situația lui Alex Bodi, arestat pentru 30 de zile într-un dosar în care este acuzat, printre altele, de proxenetism.

Fosta concurentă a reality-show-ului de la Kanal D și fostul soțul al Biancăi Drăgușanu au avut o relație de prietenie destul de lungă, ba chiar s-a zvonit la un moment dat că s-au și iubit.

Cunoscându-l destul de bine pe afaceristul din Mediaș, Ella a vorbit despre necazul prin care trece și susține că este sigură că va ieși cu bine din această situație.

Ella de la Puterea dragostei, primele declarații despre arestarea prietenului ei, Alex Bodi

„Îmi pare rău ca s-a ajuns aici. Nu mă așteptam ca lucrurile să ia o asemenea turnură și amploare. Eu cred ca Alex Bodi putea face bani într-un mod mult mai inteligent.

Sunt sigură, de fapt! Dacă acuzațiile care i se aduc sunt cu adevărat reale, atunci justiția trebuie să își facă treaba. Eu sper, în continuare, ca tot ce s-a scris si a apărut în presă pe acest caz sunt doar specilații și că Alex e nevinovat!”, a fost reacția Ellei de la Puterea dragostei pentru wowbiz.ro.

„Între mine și el nu a existat niciodată mai mult decât o amiciție”

Ella a vorbit la un moment dat și despre speculațiile că între ea și Bodi s-ar fi înfiripat o poveste de iubire la un moment dat. Bruneta care s-a iubit cu Jador a negat totul și a spus că a fost doar una din amicele lui, căci aveau și au prieteni în comun.

„Între mine și el nu a existat niciodată mai mult decât o amiciție, o prietenie. Da, am vorbit, dar am vorbit rar, noi avem prieteni în comun, înainte de a fi el cu Bianca, atunci l-am cunoscut. Așa că, nu e nimic, nu am avut nimic cu el, Doamne… Probabil au vorbit niște persoane care ne cunosc, care au văzut niște conversații de ale noastre, dar nu este nimic adevărat din ceea ce se zvonește”, a ținut să precizeze focoasa brunetă.

