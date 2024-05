Ella de la Puterea dragostei, viață complet schimbată după ce și-a pierdut mama. Dezvăluiri despre noul iubit și banii pe care îi face

Ella de la Puterea dragostei a trecut prin cele mai dureroase momente, în urmă cu aproape doi ani, însă azi are și câteva motive de bucurie. Fosta concurentă a reality-show-ului de la Kanal D și-a schimbat radical viața, după ce s-a reprofilat pe plan profesional și a întâlnit, aparent, bărbatul visurilor sale.

Ce mai face Ella de la Puterea dragostei. Acum aproape doi ani și-a pierdut mama

în exclusivitate pentru FANATIK, despre lucrurile care s-au schimbat pentru ea de când și-a piedut mama. Ella Tina ne-a mărturisit, printre altele, că îi este foarte greu să meargă acasă la ea, la Botoșani, căci fiecare colț al casei îi amintește de cea care i-a dat viață, pe care a pierdut-o la 53 de ani.

Dincolo de durerea uriașă care nu poate fi ștearsă de nimeni din sufletul ei, Ella are, totuși, câteva motive să zâmbească, cu toate că lumea a judecat-o dur pentru că a încercat să vină cu lucruri pozitive în fața comunității sale numeroase

Bruneta, judecată aspru de internauți pentru că îndrăznea să zâmbească

„După ce se întâmplă o tragedie ca asta (n. red.: se referă la dispariția scumpei sale mame) și dacă postezi de bine, și dacă postezi de rău oamenii te vor judeca. Dacă postam că sunt fericită sau apăream la tv și îndrâzneam să zâmbesc, îmi spuneau cum îndrăznesc să mai zâmbesc când mama mea a decedat. Oamenii au vrut să fiu moartă mai mult decât vie și nu înțeleg că viața merge înainte și nu putem aduce oamenii înapoi.

Durerea rămâne, e de nedescris, n-ai cum. E ceva groaznic, dar acum doar nu o să deschid Instagram ca să plâng. Încerc să transmit oamenilor doar momente de bucurie, pe unde mai merg, ce mai văd.

Și așa trăim în vremurile astea în care totul e o depresie și o anxietate”, a dezvăluit Ella de la Puterea dragostei despre încercarea la care a supus-o viața și cât de judecată a fost, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ella ne-a mai spus și cine i-a fost alături în cele mai cumplite momente. Fostele colege de la Puterea dragostei i-au prezentat condoleanțele lor, însă, oricât de multe cuvinte de alinare ar fi primit din partea celorlalți, s-a simțit, în realitate, singură.

Cine i-a fost aproape Ellei în cele mai crunte momente

„Eu l-am avut aproape pe fratele meu. Nu am avut pe nimeni, până la urmă singură am rămas. Prietenii veneau și plecau, aveau diverse interese, știi? La un moment dat ți se ia. N-am avut pe nimeni așa aproape, ca să îți zic.

Au mai fost de la Puterea dragostei Andreea, Ligi, au mai venit pe la mine, nu zic nu. Dar ele sunt la distanță, una e când te întâlnești, povestești, dormiți împreună. Cum m-am ajutat pe mine? Să nu mă mai duc acasă, să nu mai merg acolo, să încerc să evit asta.

M-aș fi dus doar la mormânt. Oricum la mormânt m-am dus, dar iar eram praf, nu eram ok. Am zis să las o perioadă să îmi revin. Nu m-a interesat cine mă judecă, cine mă vorbește… Tata e acolo. Am încercat să îl aduc mai mult pe tata la București decât să merg eu acolo, pentru că toată casa îmi vorbește despre ea și nu e simplu”, a mai spus Ella de la Puterea dragostei, pentru FANATIK.

Ella de la Puterea dragostei se iubește cu vărul ”Prințișorului de Tărtășești”

Dincolo de drama care a marcat-o cumplit pe Ella, există și lucruri frumoase pe care simpatica brunetă a vrut să nu le împărtășească. Fosta vedetă Kanal D se ocupă acum de imobiliare, iar în plan personal, inima ei bate mai puternic ca oricând. Ella este cuplată cu un tânăr care face parte din una din cele mai influente familii din localitatea Tărtășești. Verișorul său, Costin, a fost desemnat de presă drept ”Prințișor de Tărtășești”.

Ella de la Puterea dragostei nu spune că va ajunge sigur în fața altarului și va face copil cu noul ei iubit, Eduard, însă este clar că asta își dorește pe viitor de la orice bărbat. Bruneta vrea ca lucrurile să decurgă de la sine, cu toate că recunoaște că e greu să ții o relație în ziua de azi, mai ales din cauza tentațiilor, care sunt la toate colțurile!

„E greu să ții o relație în ziua de azi”

„Sunt în domeniul ăsta al imobiliarelor, să zic așa, mă ocup de apartamentele prietenului meu cel mai bun. Vorbesc cu un băiat de vreo două luni, m-am și afișat cu el. Vine din familia Rusu, îl cheamă Eduard. Verișorului său, Costin, i se zice ”Prințul de la Tărtășești”.

Ne înțelegem foarte bine. Eu, ca să înțelegi, îmi trăiesc viața și ce e dat să fie, va fi. Clar că îmi doresc o familie, bineînțeles că tot aceleași dorințe le am, dar acum trebuie să își dorească și cealaltă persoană. Eu sper să ne țină, îți dai seama. El e foarte fascinat (n. red.: de relația lor). Am zis că dacă o să meargă o să meargă dacă nu, asta este”, a mărturisit Ella de la Puterea dragostei pentru FANATIK.