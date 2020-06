Ella, dezvăluiri despre bătaia cu Daiana de la Puterea dragostei. Ce s-a întâmplat în hotelul din Istanbul

Ella lămurește cel mai tensionat episod din reality-show-ul Puterea dragostei de la Kanal D, cel în fața căruia telespectatorii au rămas perplecși.

Ella a vorbit despre bătaia cu Daiana de la Puterea dragostei

Fosta parteneră a lui Jador a vorbit despre momentul violent pe care l-a avut cu Daiana oferind detalii despre ce s-a întâmplat la hotelul din Istanbul înainte de bătaie.

Ella a ținut să clarifice anumite lucruri și asta pentru că pe post nu s-a dat tot ce s-a întâmplat cu adevărat, mai ales că respectivul conflict a început în spatele camerelor de luat vederi înainte să se înceapă înregistrarea emisiunii.

„Daiana era montată de Pirui și de Ligi”

Nu se știe încă motivul exact care a dus la bătaia dintre cele două. Cel mai plauzibil argument este că fetele, efectiv, nu se suportă, iar despărțirea Daianei de Gabi și nervii întinși la maximum au făcut ca aceasta să își verse refulările într-un mod deloc elegant.

Ella a spus că Daiana nu se poate controla și că nu are ce căuta într-o astfel de emisiune, căci pentru ea nu este un ring de box.

„Asta arată caracterul ei. Atâta respect are ea. N-am ce să zic. Dacă asta este capacitatea ei, eu nu mă bag. Dacă prin asta își arată demnitatea, foarte bine. Să o facă în continuare. Nu înțeleg însă cum poți să ai un asemea tupeu, după faptele astea primitive”, a declarat Ella de la Puterea dragostei pentru wowbiz.ro.

„Suntem într-un show, nu într-un ring, trebuie să avem onoare și să ieșim din situații critice cu decență, nu cu violență, căci de aceea, suntem oameni”, a mai spus bruneta.

„Este adevărat, cu o seară înainte (n.r.: la hotel), am simțit că ceva nu era în regulă. Daiana era montată de Pirui și de Ligi, iar când am văzut-o avea o privire mai dură, răutăcioasă, dar atunci nu am băgat în seamă. Prefer să o ignor, nu mă cobor la nivelul ei niciodată…”, a mai spus Ella.