Ella Emhoff, controversata fiică vitregă a Kamalei Harris. Model Balenciaga, devenită faimoasă într-o haină Miu Miu şi susţinătoare pro-Palestina

Ella Emhoff este , născută din prima căsătorie a soţului, Douglas Emhoff, cu producătorul Kerstin Mackin. Ea a semnat cu super-agenția IMG Models și și-a făcut un nume în lumea designului independent. În SUA a devenit faimoasă după ce a purtat o jachetă Miu Miu cu cristale portocalii încrustate pe umeri, peste o rochie visiniu a designerului newyorkez Batsheva, la ceremonia de învestitură a lui Joe Biden, în ianuarie 2021.

Fiica vitregă a Kamalei Harris și-a găsit iubirea prin modă

Ella Emhoff este pregătită şi ştie ce are de făcut. , ajunge la Casa Albă, rolul de designer-șef al cuplului prezidenţial va fi al ei. “Sunt o fată ca multe altele, cu probleme legate de stima de sine: a trăi într-o lume axată pe aspect este intimidant și înfricoșător”, mărturisea ea într-un interviu pentru The New York Times, acordat la scurt timp după ce Joe Biden a câştigat alegerile.

Ella avea pe atunci 21 de ani, era studentă la arte în New York, locuia în Bushwick și posta pe Instagram poze cu modelele de haine pe care le tricota. În momentul de faţă este model, designer, influencer şi nu este deloc străină de lumina reflectoarelor.

La doar patru săptămâni după ce haina ei Miu Miu a devenit virală, Ella și-a făcut debutul pe catwalk, defilând pe podium pentru Proenza Schouler la o Săptămâna Modei “virtuale” din New York. Când a fost întrebată despre debutul ei pentru Balenciaga – primul ei spectacol care a fost “semi-live” din cauza restricțiilor Covid-19 la acea vreme – Ella a recunoscut: “Nu mă pricep foarte bine să merg pe tocuri”.

Acum, la vârsta de 24 de ani, cariera fiicei vitrege a Kamalei Harris este într-o ascensiune fulminantă, cu multiple colaborări cu branduri celebre, printre care Mulberry, Louis Vuitton, Calvin Klein, Miu Miu, Lacoste, Stella McCartney și Proenza Schouler. Nu numai că a semnat cu IMG Models după marele ei moment de la învestitura lui Biden, dar a lansat și o colecție limitată de tricotaje cu Batsheva Hay ca designer.

La vârsta de 22 de ani l-a întâlnit pe scriitorul de modă Sam Hine, de la revista GQ, iar de atunci formează un cuplu foarte apreciat, datorită ţinutelor asortate şi stilului lor neconvențional, uneori provocator. În ciuda acestor atitudini publice studiate, modelul spunea într-un interviu pentru Vanity Fair că momentul ei favorit în cuplu îl reprezintă cumpărăturile de la alimentara şi gătitul împreună.

Strângere controversată de fonduri, pro-Palestina

Ella Emhoff nu şi-a câștigat o mulțime de admiratori doar ca urmare a modelling-ului şi apariţiilor publice îndrăzneţe, ci și datorită rutinei sale zilnice de frumusețe, care necesită întreținere minimă, după cum remarcă revista “Hello!”. Sunt amintite modelul “unibrow”, care promovează aspectul natural al sprâcenelor, unite într-o sigură linie deaspra nasului, fără a fi pensate și, de asemenea, ea spune că nu simte nevoia să-și radă părul de la subraț.

Determinarea de a fi ea însăși, fără compromisuri, a făcut-o să devină imaginea colecției Earth Explorer de la Stella McCartney, pentru Adidas în 2021. Într-un interviu pentru Vogue, ea a spus că această colaborare i-a permis să-și folosească vocea pentru a vorbi despre problemele care o pasionează și pentru a promova tineri designeri ca ea, care poate nu au expunerea necesară pentru a poni cu dreptul la drum.

Poate cea mai mare controversă legată de fiica vitregă a Kamalei Harris a apărut după ce a postat pe contul ei de Instagram un link către pagina de strângere de fonduri a UNRWA. Potrivit The Telegraph, organizația este o filială a ONU care ajută refugiații din Palestina și este cel mai mare angajator din Gaza. Cu toate acestea, în luna ianuarie, Israelul a trimis către SUA un dosar în care susținea că agenția a angajat lucrători implicați în atacurile teroriste din 7 octombrie conduse de Hamas. Ca urmare a acuzației, SUA și alte țări au încetat să mai finanțeze organizația. ONG-ul UN Watch a criticat-o pe Ella Emhoff pentru strângerea de fonduri, iar ea a șters ulterior linkul de pe pagina ei de Instagram.