Traumele prin care a trecut Ella de la Puterea dragostei. Fosta iubită a lui Jador, lovită de tată până a rămas inconștientă

Ella de la Puterea dragostei este acum una dintre cele mai de succes influencerițe de pe Instagram. Popularitatea pe care și-a câștigat-o în reality-show-ul de la Kanal D, acolo unde a avut o scurtă relație cu manelistul Jador, a transformat-o într-una dintre cele mai căutate figuri pentru promovarea unor branduri de succes în mediul online.

Până la viața de care se bucură acum, Ella a trebuit să treacă printr-un adevărat infern. Omul care i-a marcat copilăria, altoind-o de multe ori din senin, a fost chiar tatăl ei.

Bruneta a vorbit cu multă durere în glas despre perioadele nefericite din copilăria ei. Și-a amintit cum era bătută din senin, de multe ori doar pentru că prefera să stea mai mult acasă la bunica ei, iar alteori motivele erau și mai absurde.

ADVERTISEMENT

Ella de la Puterea dragostei, bătută de tatăl ei până când a rămas inconștientă

„Bătăi nejustificate. Țin minte că la 14 ani mi-am luat o bătaie, inclusiv de ziua mea, că am stat la bunica mea, mai mult că ea avea televizor și avea desene. Am luat o bătaie până am leșinat”, a povestit Ella în cel mai nou interviu de la „Viața vedetelor”, care va apărea integral marți, 25 ianuarie 2022 pe .

Întrebată dacă a sesizat vreo fărâmă de umanitate, vreo urmă de milă în ochii tatălui ei atunci când o bătea, vedeta a spus că, din păcate, niciodată nu i s-a părut că i-a părut rău pentru că făcea asta.

ADVERTISEMENT

„Au fost momente când m-a bătut pentru că nu voiam să merg la școală. Eu în nebunia asta a lui, eu tot l-am iubit pe tata”, a continuat Ella Tina.

Și mama ei a fost victima violențelor

Ella a dat și câteva detalii cu un puternic impact emoțional despre bătăile pe care le încasa. Aceasta spunea că tatăl ei culegea tot felul de rămurele cu spini în aplicarea corecțiilor fizice.

ADVERTISEMENT

„Să vii să-ți lovești propriul copil până când vezi că e vânătă… Și atunci să îi mai dai, chiar dacă îi curge sânge…”, își amintește cu durere Ella.

Tatăl nu era singura persoană din familie care a avut de suferit din cauza acestuia. Și mama ei era supusă agresiunilor fizice, de multe ori chiar de față cu ea. Ella susține că a sărit de multe ori în apărarea mamei sale, chiar dacă știa că forța ei nu era suficientă să îi facă față monstrului cu care conviețuiau.