Vedeta unui show de la Kanal D, condamnată la un an de închisoare. Acuzații de uz de fals și conducere fără permis

Ella Tina a fost condamnată la închisoare cu suspendare. Influencerița și actrița din filmul „Cursa”, realizat de Codin Maticiuc, a primit vestea proastă, de curând.

Ella Tina, condamnată la un an și trei luni de închisoare cu suspendare

care s-a făcut remarcată în urmă cu mai mulți ani în emisiunea „Puterea dragostei” de la Kanal D a fost condamnată la închisoare într-un dosar în care este acuzată că a condus fără permis de conducere și ar fi făcut uz de fals, prezentând un carnet contrafăcut.

Potrivit deciziei luate de Judecătoria Bacău, a fost condamnată la un an și trei luni de închisoare pentru o faptă din 28 noiembrie 2021, când a fost prinsă conducând fără permis de conducere.

„În temeiul art. 335 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 396 alin. (1), (2) şi (10) C. proc. pen., condamnă pe inculpata S.I.F., la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere (faptă din 18.11.2021). II. În temeiul art. 323 C. pen. cu aplic. art. 396 alin. (1), (2) şi (10) C. proc. pen. condamnă pe inculpata S.I.F. la pedeapsa de 9 (nouă) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals (faptă din 18.11.2021).

În temeiul art. 38 alin. (1) C. pen. constată că cele două infracţiuni deduse judecăţii şi pentru care s-au stabilit pedepse cu închisoarea, au fost comise de către inculpata S.I.F. în condiţiile concursului real de infracţiuni. În baza art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare (pct. I) la care adaugă o treime din pedeapsa de 9 luni închisoare (pct. II), respectiv 3 luni închisoare, iar în final condamnă pe inculpatul S.I.F. la pedeapsa principală rezultantă de 1 (un) an şi 3 (trei) luni închisoare”, precizează instanța în decizia care o privește pe Ella Tina.

Actrița din filmul „Cursa”, pusă la muncă în folosul comunității

În aceeași decizie luată de judecători, se mai dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante mai sus. De asemenea, s-a stabilit un termen de supraveghere de 2 ani. Acesta se ia în calcul începând cu data pronunțării soluției definitive în dosar, adică 2 august 2024.

Prin urmare, Ella Tina va trebui să respecte anumite rigori, impuse de lege, în perioada următoare. Actrița din „Cursa” va fi nevoită să se prezinte la Serviciul de Probațiune Botoșani, la datele solicitate de acesta. Mai trebuie să anunțe, în timp util, dacă își schimbă domiciliul. Trebuie să dea raportul și dacă vreuna din deplasările sale depășește perioada de cinci zile.

De asemenea, Ella Tina trebuie să informeze autoritățile și cu privire la schimbarea locului de muncă și să comunice orice informații sau documente prin care să dovedească mijloacele sale de existență.

Instanța o mai obligă pe Ella să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probațiune Botoșani ori organizat în colaborare cu instituțiile locale.

Vedeta show-ului de la Kanal D a plătit 3.000 de euro pentru un permis fals

Potrivit informațiilor din dosar, vedeta emisiunii matrimoniale de la Kanal D a fost oprită în trafic, pe DN2 – E85, la data de 18 noiembrie 2021, în jurul orei 19:33, după ce a depășit limita legală de viteză în localitate.

Ella Tina a fost sancționată prin contravenție, iar agentul de poliție i-a reținut permisul de conducere emis de autoritățile din Marea Britanie. Ulterior, în urma verificărilor, Centrul de Comunicare Polițienească Internațională a comunicat autorităților române că Ella nu figurează ca fiind deținătoare de permis de conducere în Marea Britanie, iar seria documentului nu este în formatul corect.

Cu ocazia audierilor în calitate de suspectă, vedeta a recunoscut săvârșirea faptelor și a optat pentru procedura simplificată. Ea le-a spus anchetatorilor că nu ea este cea care a falsificat permisul de conducere, ”această faptă fiind săvârșită în septembrie 2015 de către o persoană căreia i-a plătit suma de 3.000 de lire”.

Vedeta a refuzat să comenteze sentința

Pe toată perioada de supraveghere, Ella mai e pusă să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității timp de 60 de zile, în cadrul Primăriei comunei Vorona sau la primăria Corni din județul Botoșani. Ella Tina poate absenta de la această muncă dacă dovedește că starea ei de sănătate nu îi permite să depună vreun efort.

În cazul în care nu va respecta vreuna din măsurile aduse în vedere, se va renunța la suspendarea pedepsei și va trebui să o execute. Dacă nu se va conforma va intra, practic, la pușcărie.

Contactată de FANATIK pentru a comenta decizia instanței, Ella Tina a refuzat să facă orice fel de comentariu.