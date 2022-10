Secretul lui Jador, dezvăluit de Ella Tina de la Puterea Dragostei: ”O să mă iubească toată viața”

La câteva luni de la despărțirea de iubitul arab, Ella Tina a fost curtată din nou de Jador! Se pare că manelistul nu o poate uita pe fosta concurentă de la Puterea dragostei, asta deși, oficial, a susținut de mai multe ori că nu mai are ochi pentru ea.

Ella Tina, căutată tot mai des de Jador după ce s-a despărțit de iubitul arab: „Păstrăm legătura”

Lucrurile s-au schimbat în ultima perioadă între cei doi, cel puțin din perspectiva Ellei. Vedeta a mărturisit că Jador a căutat-o destul de des și i-a făcut o confesiune la care nu se aștepta!

„A avut o perioadă în care mă căuta super-mult. Mi-a zis că o să mă iubească toată viața. Noi ne-am mai întâlnit și la studio… Păstrăm legătura”, a declarat Ella Tina în exclusivitate pentru FANATIK.

A existat o vreme în care Jador i-a aruncat tot felul de săgeți fostei sale pretendente pe care a cunoscut-o datorită reality-show-ului difuzat de Kanal D.

Ella a recunoscut, pentru FANATIK, răceala care s-a produs între cei doi la câteva luni după terminarea sezonului Puterea dragostei în care au participat. „Într-adevăr, a fost un timp în care nu prea ne vorbeam că nu îmi doream eu”, ne-a mai zis Ella Tina.

Bruneta, trădată în dragoste: „Nu m-am așteptat niciodată ca această prietenă să-mi ia omul iubit”

Ella Tina a avut un an destul de zbuciumat din punct de vedere amoros. Dacă a ajutat-o sau nu Jador să treacă peste cumpenele sentimentale, o știu doar ei, însă cert este că bruneta a suferit destul de mult când a aflat că fostul iubit arab a înșelat-o cu una din prietenele ei, cu o amică pe care o primisese în casa ei.

Bruneta ni s-a spovedit după ce a aflat cum fiind mai supărată pe prietena ei decât pe ex, căci de la acesta nu mai are nicio pretenție încă din ziua despărțirii.

„Nu m-am așteptat niciodată ca această prietenă, cu care am dormit, cu care m-am așezat la masă cu prietenii mei, cu oameni de influență să-mi ia omul iubit. Prima oară când am văzut anumite chestii din partea ei am refuzat să cred acest lucru. Am refuzat să cred dat fiind faptul că ea avea iubit la momentul respectiv. Și, cu toate acestea, ea s-a dat la iubitul meu.

Bineînțeles că am avut o ceartă cu ea. Am crezut că a renunțat. El e o zdreanță de om. E un zero pentru mine, dar de la ea aveam așteptări pentru că este femeie, suntem din aceeași zonă. Aveam un altfel de respect. Nu mă așteptam de la ea, văzându-mă în suferință, să se dea la ei. I-am văzut împreună pe stradă. Pentru mine a fost un șoc. Am trăit un șoc!”, ne-a povestit revoltată Ella Tina.

