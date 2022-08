Ella Tina, din nou liberă! Dezvăluiri după ce i-a dat papucii iubitului arab: „Oamenii sunt foarte falși. Te mint cu zâmbetul pe buze”

Ella Tina de la Puterea dragostei s-a despărțit în secret de iubitul arab, cel despre care a vorbit în urmă cu ceva timp, oferind detalii în premieră pentru FANATIK.

Ella Tina i-a dat papucii iubitului arab

La ultima discuție pe care Ella a avut-o cu FANATIK, bruneta dădea deja semne că relația ei nu era una pe un făgaș normal. Neînțelegerile se instalaseră în cuplu de ceva timp, iar motivul principal care a săpat la ruptură a fost gelozia.

Ella ne povestea că iubitul ei nu era tocmai confortabil cu faptul că este o persoană cunoscută, acesta fiind o altă problemă care a stat în calea fericirii lor.

este din nou singură și, din cele dezvăluite chiar de ea, se simte liberă și mai fericită ca niciodată. Ella a spus că există în continuare pretendenți la inima ei, ba chiar că aceștia nu au dispărut niciodată. Chiar și când era cu iubitul arab anumiți masculi îi scriau, dar ea nu le-a acordat atenție, fiind concentrată pe povestea de iubire care, din păcate, s-a încheiat.

Ea a fost cea care a pus punct acestei relații și, din ce a dat de înțeles, ruptura s-a produs de mai multă vreme decât s-a aflat public. „Noi nu mai suntem împreună de ceva timp, doar că nu am semnalizat… Pretendenți am. Am avut întotdeauna”, ne-a spus, pe scurt, Ella Tina.

„Oamenii sunt foarte falși”

Întrebată cu ce va rămâne din relația pe care a avut-o cu misteriosul arab, aceasta a zis că de acum încolo va fi mult mai atentă la oameni, deoarece falsitatea a ajuns să fie pretutindeni.

„Am învățat să fiu atentă la tot, la oameni. Oamenii sunt foarte falși. Te mint cu zâmbetul pe buze. Ori trebuie să te prefaci că tu crezi tot ce îți spune, ca să vezi unde ajunge, ori trebuie să știi de la început cât poți suporta minciuna pe față”, a mai spus Ella, pentru FANATIK.

Ce probleme existau între Ella și fostul partener

În urmă cu două luni, mai precis pe 1 iulie, Ella în relația lor. Încă de atunci au început să apară indicii că povestea pe care o trăia vedeta nu era atât de roz.

„Oricât sunt eu de serioasă, nu știu cât e el de serios. El este arab, mai mic decât mine. E frumos foc și de aici probabil că sunt și eu geloasă… Mai ales când văd că îi dau fetele follow pe Instagram. Au fost perioade când ne-am certat o dată la trei zile.

Ne-am reîmpăcat ultima dată undeva prin luna februarie. Mă gândeam aseară dacă acest băiat e cu adevărat potrivit pentru mine”, ne-a zis acum două luni Ella Tina.

„Nu prea îi place că sunt cunoscută. Eu, în toată viața mea, am fost învățată ca bărbatul să fie pentru mine și eu doar pentru el. Îmi dau seama că realitatea nu e chiar așa. Băieții sunt băieți, până la urmă”, mai spunea la acea vreme fosta concurentă de la Puterea dragostei.