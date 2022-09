Ella Tina, trădată în dragoste! Prietena pe care a primit-o în casă, relație ascunsă cu fostul iubit arab: „Nu mi-aș fi imaginat niciodată”

Viața cântăreței Ella Tina seamănă tot mai mult cu o telenovelă turcească! Fosta concurentă de la Puterea dragostei a trăit un real șoc după despărțirea de fostul iubit arab, un tinerel cu inițiala W. care se ține deocamdată departe de ochii presei.

Ella Tina de la Puterea dragostei, trădată de propria ei prietenă

Bruneta a aflat, cu înmărmurire, că prietena pe care a primit-o în casa ei, care a consolat-o de-a lungul certurilor în relația cu ex-ul, se vedea, de fapt, pe ascuns cu acesta!

Ella Tina Pentru ea este, cum s-ar zice, mort și îngropat, însă vedeta are o reală suferință din cauza unei alte persoane implicată în această dragoste cu năbădăi.

În urmă cu două seri, suspiciunile pe care moldoveanca le avea cu privire la s-au confirmat, iar persoana cu care a ”tradus-o” este nimeni alta decât una din prietenele care i-au oferit umărul când vedeta se plângea de lucrurile care nu funcționau în relație!

Totul a început încă de la primele disensiuni care au apărut între Ella și fostul iubit. Prietena ei, să-i spunem domnișoara R., i-ar fi arătat Ellei empatia în problemele cu care se confrunta când, în realitate, aceasta tânjea la W.!

Mai mult decât atât, se pare că tânăra R. era la rândul ei într-o relație (și aceea cu multe suișuri și coborâșuri) când începea să tatoneze terenul domnului W.

Când au început suspiciunile

Primele dubii ale Ellei au început atunci când a rugat-o pe prietena ei să îl sune pe fostul iubit pentru a verifica dacă îi va răspunde sau nu. Vedeta a constatat că fata era destul de amicală cu el, iar la un moment dat, când acesta a mers la cele două acasă, domnișoara R. s-ar fi apropiat într-un mod suspect de W., lucru care a început să o deranjeze pe Ella.

Fosta concurentă de la Puterea dragostei a crezut că i se pare că amica ei s-ar da la el, așa că a trecut cu vederea peste privirile și complicitatea născută între cei doi.

„Ea îl suna mereu pe el, îl suna fără știrea mea când noi eram ciondăniți. Când a venit la noi, ea s-a pus lângă el și i-am zis: stai așa, ce faci?”, și-a început istorisirea Ella Tina, în exclusivitate pentru FANATIK.

Perioada în care Ella era certată cu W. și avea nevoie de consolare a coincis, din nefericire, cu un episod dificil prin care a trecut în familie, când a aflat că mama ei a fost diagnosticată cu o boală gravă. De aici revolta Ellei a crescut, căci nu și-ar fi imaginat că o persoană apropiată ar putea profita de slăbiciunile ei pentru a-și face mendrele pe la spatele ei cu omul pe care l-a iubit din toată inima.

Prietena ei și iubitul arab s-au afișat recent împreună, șocând-o pe brunetă

Telenovela a atins punctul culminant în urmă cu două seri, când Ella se afla la restaurantul unor prieteni, unde erau prezenți și tovarășii lui W. La o masă de la localul respectiv se afla și fosta ei prietenă, bruneta așteptându-se că va vedea scena pe care nu și-ar fi dorit niciodată să o privească. Tina a aflat că urma să ajungă și W. acolo, lucru care s-a și întâmplat. Acesta s-a așezat lângă tânăra pe care a primit-o la ea în casă, la masa ei.

Ella ne-a povestit că nu știe cum de a putut să se stăpânească. Probabil din cauza șocului, aceasta a reacționat într-un anumit fel. În același timp, nervii și palpitațiile au atins cote maxime.

„El ar lua și o găină acasă”

„De el nu mă interesează ce face. Pentru mine e un capitol închis. Ce mă doare este ce a făcut ea. Am primit-o în casa mea, la masa mea. S-a îmbrăcat cu hainele mele. Nu mi-aș fi imaginat niciodată asta!

Nu m-am așteptat niciodată ca această prietenă, cu care am dormit, cu care m-am așezat la masă cu prietenii mei, cu oameni de influență să-mi ia omul iubit. Prima oară când am văzut anumite chestii din partea ei am refuzat să cred acest lucru. Am refuzat să cred dat fiind faptul că ea avea iubit la momentul respectiv. Și, cu toate acestea, ea s-a dat la iubitul meu.

Bineînțeles că am avut o ceartă cu ea. Am crezut că a renunțat. El e o zdreanță de om. E un zero pentru mine, dar de la ea aveam așteptări pentru că este femeie, suntem din aceeași zonă. Aveam un altfel de respect. Nu mă așteptam de la ea, văzându-mă în suferință, să se dea la ei. I-am văzut împreună pe stradă. Pentru mine a fost un șoc. Am trăit un șoc!”, ne-a spus îndurerată Ella Tina.

Ella răsuflă apoi ușor resemnată și spune că îi mulțumește lui Dumnezeu că nu a reacționat agresiv când i-a văzut împreună la restaurantul de tip fast-food: „Nu mă ating de rebuturi. Pe mine nu mă mai miră el. El dacă ar vedea o găină, ar lua-o orice de pe stradă. Ar lua și o găină acasă”.