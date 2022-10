Ella Tina nu se sperie de bombele lui Putin și se plimbă prin Ucraina: „Merg la narghilea, acolo, lângă Nistru!”

În timp ce foarte mulți ucraineni fug din țara lor, Ella Tina de la Puterea dragostei trece granița de Nord a României, și, ca un adevărat influencer, pozează în ipostaze fierbinți în țara vecină, într-o zonă care, e drept, nu a fost prea afectată de război. FANATIK a aflat, în exclusivitate, povestea fotografiei postate de vedetă în mediul online.

Ella Tina de la Puterea dragostei, certată de fani pentru că s-a pozat fierbinte în Ucraina

Imaginea cu fosta pasiune a lui Jador din vremea show-ului Puterea dragostei a fost felicitată pentru felul în care arată, însă au existat și persoane care au criticat-o pentru că s-a pozat într-o țară aflată în război.

Ella a fost taxată de unii internauți pentru că se folosește de contextul situației din țara vecină pentru a câștiga like-uri în mediul online.

„Mergând într-o țară aflată în plin război, ești conștientă că îți asumi anumite riscuri”, ”Ăia din Ucraina acum sigur s-au mai liniștit că ai pus tu la postare hashtag”. ”No hate la corp sau așa ceva, dar nu vă mai folosiți de lucruri serioase pentru tâmpenii”, i-au scris internauții vedetei.

„Nu înțeleg de ce se miră lumea. Merg la narghilea, acolo, lângă Nistru”

Contactată de FANATIK, Ella a clarificat totul! Fosta concurentă din reality-show-ul matrimonial de la Kanal D a spus că nu e prima oară când merge în Ucraina și că de câte ori a fost de când a izbucnit războiul nu s-a simțit în pericol.

Ella profită dă câte o fugă în regiunea Cernăuți de fiecare dată când merge acasă la ai ei, în Botoșani. „Eu merg de obicei acolo la Nistru, când mai merg acasă. Nu înțeleg de ce se miră lumea. Merg la narghilea, acolo, lângă Nistru. Nu mi-e frică.

E într-adevăr stare de urgență în Ucraina, e o situație gravă, dar să știi că lumea își vede de viață în continuare. Lumea merge la saloane, fiecare își vede de activitate”, a declarat Ella Tina, în exclusivitate pentru FANATIK, explicând fotografia postată din Ucraina pe contul personal de Instagram.

Ella Tina a devenit cunoscută datorită reality-show-ului de la Kanal D, iar în ultima perioadă a cochetat și cu muzica. Mai mult, bruneta , înregistrând la studioul producătorului Cornel Ursache, compozitorul care lucrează de ani buni cu Ioana Ignat.

Bruneta a rupt-o cu fostul iubit arab. A fost înșelată cu o prietenă

Dincolo de carieră, , pe plan sentimental. Vedeta ne-a povestit de curând că a fost înșelată de fostul iubit arab cu una din prietenele sale.

„De el nu mă interesează ce face. Pentru mine e un capitol închis. Ce mă doare este ce a făcut ea. Am primit-o în casa mea, la masa mea. S-a îmbrăcat cu hainele mele. Nu mi-aș fi imaginat niciodată asta!

Nu m-am așteptat niciodată ca această prietenă, cu care am dormit, cu care m-am așezat la masă cu prietenii mei, cu oameni de influență să-mi ia omul iubit. Prima oară când am văzut anumite chestii din partea ei am refuzat să cred acest lucru. Am refuzat să cred dat fiind faptul că ea avea iubit la momentul respectiv. Și, cu toate acestea, ea s-a dat la iubitul meu.

Bineînțeles că am avut o ceartă cu ea. Am crezut că a renunțat. El e o zdreanță de om. E un zero pentru mine, dar de la ea aveam așteptări pentru că este femeie, suntem din aceeași zonă. Aveam un altfel de respect. Nu mă așteptam de la ea, văzându-mă în suferință, să se dea la ei”, ne-a povestit recent Ella Tina.