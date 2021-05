Ellen DeGeneres nu va mai realiza talk-show-ul pe care l-a prezentat 19 ani. Care este motivul

Ellen DeGeneres nu va mai realiza talk-show-ul pe care l-a prezentat 19 ani. FANATIK vă spune care este motivul pentru care a luat această decizie.

Celebra prezentatoare a debutat în 2003. De-a lungul timpului, emisiunea moderată de aceasta a primit peste 60 de trofee Emmy.

Într-un interviu pentru The Hollywood Reporter, vedeta a dezvăluit când va înceta să mai prezite showul care a consacrat-o. De asemnea, ea a explicat și cum și de ce a luat această decizie.

Ellen De Generes a anunțat că sezonul 19 al talk-showlui va fi și ultimul. Ea a explicat că a luat această decizie timp de mai mulți ani.

Celebra prezentatoare a explicat că emisiunea nu mai reprezintă o provocare, iar, fiind o persoană creativă, are nevoie de provocări în mod constant.

„Sunt o persoană creativă și, atunci când ești o persoană creativă, trebuie să fii mereu provocat, motiv pentru care am decis să găzduiesc premiile Oscar sau am decis să mă întorc la stand-up când nu credeam că o voi face. Am avut nevoie doar de ceva care să mă provoace,” a spus aceasta, potrivit sursei citate mai sus.

„Și oricât de grozav este acest spectacol și oricât de distractiv este, nu mai este o provocare. Am nevoie de ceva nou care să mă provoace,” a adăugat.

De asemnea, Ellen a precizat că va oferi mai multe detalii despre această decizie în timpul emisiunii din 13 mai. Atunci o va avea invitată pe buna ei prietenă Oprah Winfrey.

Prezentatoarea a recunoscut că s-a gândit să renunțe cu mult timp în urmă, explicând și că a fost susținută în acest demers de soția sa. În schimb, fratele ei și directorii de la Warner Bros au îndemnat-o să continue.

Vedeta avea de gând să se retragă după sezonul 16. La momentul respectiv i se oferise un contract pe patru ani, contract pe care nu l-a acceptat. După negocieri cu producătorii, a decis că va semna doar pe trei ani.

„Am știut că va fi ultimul. Acesta a fost planul tot timpul. Și toată lumea continua să spună, chiar și atunci când am semnat: „Știi, asta va fi 19, nu vrei să mergi doar la 20? Este un număr bun.” La fel și 19,” a povestit ea.

Ellen DeGeneres a explicact că intenționează să se implice în activități ce țin de protecția mediului încojurător: „anul viitor îmi deschid campusul în Rwanda și vreau să fiu mai implicată în conservare și în tot ceea ce contează pentru mine cu privire la mediu și animale”.