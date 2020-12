Ellen Page, starul din X-Men și Inception, a dezvăluit că este transgender. Și-a schimbat numele în Elliot

Ellen Page, celebra actriță cunoscută publicului pentru rolurile de excepție din creațiile de mare succes X-Men și Inception, a dezvăluit că este transgender și și-a schimbat numele în Elliot.

Anunțul a fost făcut marți prin intermediul unei scrisori lungi postate pe pagina personală de Twitter a vedetei de la Hollywood.

Personajul din cinematografia americană, nominalizat la Oscar în trecut, a împărtășit fanilor, prin intermediul acestei scrisori, cum se simte în acest moment și a recunoscut că se teme de reacțiile care vor urma după anunț.

”Mă simt norocos că scriu asta. Să fiu aici. Să fi ajuns în acest loc în viața mea”, și-a început Elliot Page, fosta Ellen Page, postarea din mediul online.

Actorul a mai afirmat că simte ”o recunoștință copleșitoare” pentru prietenii care l-au susținut și că, în cele din urmă, și-a putut exprima ”sinele autentic”.

Elliot a mai mulțumit apoi comunității trans pentru ”curajul, generozitatea și lupta lor continuă pentru a face din această lume un loc mai înțelegător și mai plin de compasiune”.

Vedeta filmelor americane este conștientă că acest nou pas din viața sa va aduce cu sine și o serie de reacții adverse din parte anumitor persoane.

”Cer și răbdare. Bucuria mea este reală, dar este și fragilă. Adevărul este că, în ciuda faptului că mă simt profund fericit, sunt și speriat.Mi-e frică de ură,„ glume, de o apariție a violenței”, a mai scris actorul în mediul online.

Ce reacții au avut apropiații lui Elliot Page

Imediat după ce și-a publicat scrisoarea pe rețelele de socializare, actorul și-a schimbat numele și a primit o mulțime de reacții și mesaje de la fani și comunitatea trans.

Celebra cântăreață Miley Cyrus a scris pe Instagram: ”Elliot rules!” în timp ce starul din Umbrella Academy, Justin Min (Ben), a adăugat: ”Te iubesc atât de mult”.

Soția lui Elliot Page, dansatoare și coregrafă Emma Portner, a comentat, de asemenea, pentru a-i arăta sprijinul, scriind: ”Te iubesc atât de mult Elliot”.

Ellen Page, devenită între timp Elliot, faimoasă pentru rolurile din ”X-Men: Days of Future Past”, ”Inception” sau ”Juno”, pentru care a fost nominalizată la Oscar, Globurile de Aur şi Bafta, s-a căsătorit în 2018 cu Emma Portner, o dansatoare profesionistă care are propria companie de dans contemporan în New York.