Ellie White are plămânii afectați de coronavirus. Și soțul ei a ajuns la spital

Ellie White trăiește unul din cele mai dificile momente din ultimii ani. Ea și soțul ei au fost confirmați cu noul coronavirus, iar bărbatul a ajuns la spital să afle ce trebuie să facă după depistare.

Ellie White are plămânii afectați de virus

Și copiii cântăreței au fost testați și, din declarațiile făcute de vedetă, care acum este acasă, se pare că plămânii au fost afectați de virus.

Artista nu își poate răspunde la întrebarea care o macină de când a aflat că a fost infectată: de unde a luat virusul, de fapt?

„Sunt acasă, aștept să treacă perioada asta, să termin tratamentul și să văd ce se întâmplă mai departe. Nu știu cum m-am infectat, că noi am fost plecați acum câteva zile la un eveniment și nu știu exact unde și când s-a întâmplat infectarea în sine.

Posibil la benzinărie, la hotel, habar n-am. Noi ne-am protejat de fiecare dată, oriunde am purtat mască”, a declarat cântăreața la PRO TV.

Copiii cântăreței așteaptă rezultatul testului Covid

„Luni dimineața când am putut să ne ridicăm din pat am mers să ne facem testul și am primit rezultatul marți. Soțul nu e internat. Analizele de sânge i-au ieșit bine, cele de plămâni nu au fost chiar ok. Au zis că plămânii sunt puțin afectați. Doamna doctor i-a spus să aibă grijă și în următoarele 3-4 zile că ne vom da seama dacă se va înrăutăți”, a adăugat Ellie.

Soțul ei, Doru, s-a simțit un pic rău ieri, însă acum starea lui este mai bună. Copiii lui Ellie au fost testați și ei, dar rezultatele analizelor nu au ajuns încă. Artista stă pe jar și se roagă să depășească această perioadă și ca măcar copiii să fie feriți de virus.

Ellie White este una din cele mai ascultate cântărețe din România. Este cunoscută datorită trupei DJ Project, din care a făcut parte timp de mai mulți ani.

