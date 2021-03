Ellie White, criticată dur pe internet după ce a declarat public că susține protestele anti-guvernamentale

Ellie White susține protestele care de trei zile au devenit principala controversă a României, iar pentru declarația pe care a făcut-o public, fosta solistă de la DJ Project a fost aspru criticată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Elena a scris pe Facebook că îi înțelege pe oamenii care au ieșit pe străzile țării să-și strige revendicările, pentru că și ea a avut de suferit din cauza restricțiilor pandemiei, nemaiavând concerte de ceva timp.

Nu toată lumea a fost de acord cu artista, iar mulți au început s-o ia la bani mărunți pentru că a îndrăznit să se ia de autoritățile din România.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ellie White susține protestele anti-guvernamentale

„Din păcate, era de așteptat…țara întreagă musteste a revoluție…Măsurile luate de autorități nu prea ajută populația care NU are nicio vină pentru această criză sanitară, dar cumva toți se așteaptă ca oamenii să stea cuminti in casă și să moară de foame. Așa ceva nu se poate! Asta este o măsură normală, în concordanță cu ultimul an de bătaie de joc”, a scris Ellie White în mediul online.

Pentru acest comentariu, vedeta s-a trezit cu o serie de critici, dintre care nu puteau lipsi jignirile.

ADVERTISEMENT

Elena Baltagan s-a luat la harță cu internauții pe Facebook polemizând cu aceștia pe marginea situației dificile prin care trece România, însă n-a reușit să îi convingă pe susținătorii Guvernului.

Nu toată lumea e de acord cu ea

„Asta e Revoluție? Insulți morții din 1989 cu abordarea asta; Așa aflu de ce au renunțat la tine cei de la DJ Project”, sunt două dintre criticile pe care le-a primit cântăreața.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Discuția în contradictoriu pe care Ellie a purtat-o pe Facebook a fost la o postare a celebrului polițist Marian Godină.

Mii de români au ieșit în stradă în ultimele trei zile împotriva Guvernului, acuzând haosul economic și lipsa de perspective de viitor, în special a celor care lucrează în HoReCa.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Printre manifestanți s-au aflat și câteva personalități cunoscute, precum cântăreți, jurnaliști, iar unii politicieni au profitat imediat de aceste proteste infiltrându-se în mulțime pentru capital de imagine.