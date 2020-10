Ellie White, dezvăluiri din infernul COVID 19 și despre acuzațiile că a fost plătită să spună că e pozitivă: „Lucrul care ne-a speriat cel mai tare a fost …”

Cântăreața Ellie White și-a deschis sufletul pentru FANATIK și a venit cu mărturii despre cea mai grea perioadă din viața ei: lupta cu noul coronavirus.

Atât artista, cât ți soțul și fiica lor au fost testați pozitivi COVID-19, însă cel mai afectat a fost Doru, partenerul de viață al vedetei, care a ajuns și la spital dus de o ambulanță.

Cântăreața a fost acuzată de minciună, că a fost plătită să spună că are coronavirus, lucru care a afectat-o profund, mai ales că era acasă suferindă.

Ellie White are coronavirus, a luptat și luptă pentru sănătate

Ellie, treci printr-o perioadă foarte grea a vieții tale, iar aici mă refer la faptul că tu și soțul tău ați contactat coronavirus. Mai este cineva din familie bolnav?

-Bună. Da, într-adevăr, amândoi am ieșit pozitiv la testul de Covid. După ce ne-am făcut noi testul și a ieșit pozitiv, i-am testat și pe copii, iar Măria a ieșit și ea pozitivă, iar Mihaiță a ieșit negativ.

Am văzut că te-ai lovit de neîncrederea unora dintre oameni. Ce crezi că a dus la acest lucru? De ce unii oameni nu au crezut că ai fost infectată cu STARS COVID?

– Într-adevăr, după ce am anunțat pe rețelele de socializare că am ieșit pozitiv la tetsul de Covid-19, multe persoane m-au acuzat de faptul că aș fi fost plătită să spun asta. Nici până în ziua de azi nu am înțeles cine ar fi trebuit să mă plătească să anunț public faptul că sunt Covid pozitiv, dar poate știu ei ceva ce nu știu eu. Nu știu ce anume a dus la aceasta imensa lipsa de încredere din partea oamenilor, dar problema este că din lipsa de încredere, precum și din lipsa bunului simț a multor persoane, vedem acum o accelerare în infectările cu acest virus care EXISTĂ!

Pentru cei care nu știu nimic legat de acest virus care a făcut ravagii în țoață lumea ( nu doar în Romania! ), există destula informație în spațiile online sau pe wikipedia.

Îți poți întrebă medicul în care ai cea mai mare încredere despre simptomele și efectele acestui virus care, deși face parte din familia virusului gripal (banala gripă care ucide anual sute de oameni ), este puțin mai agresiv decât sora mai mică (gripa), afectează plămânii, inima și în general organele bolnave, iar dacă ai un sistem imunitar deficitar, atunci ar trebui să te ferești cât de mult poți pentru că ești candidatul ideal al acestui virus!

Nu mă credeți pe mine, deși eu am citit mult despre acest virus și m-am informat atât din online, cât și de la diferiți medici, ci întrebați-vă medicul, oricare ar fi specializarea acestuia; toți știu despre Covid-19!

Cum te simți acum, la o săptămână după ce ai anunțat că ai coronavirus? Iei tratament? Îți mai este rău?

– Deși eu am anunțat marți după masă că am testat pozitiv pentru Covid-19, simptomele au venit de la pe sfârșitul săptămânii dinainte. De pe joi s-a simțit Doru foarte rău, a făcut febra, îl durea capul, gatul, corpul și simțea o oboseala generala în corp, iar de vineri noaptea au început și la mine simptomele.

Deși la el febra nu a urcat mai mult de 37.5, la mine a urcat direct până la 39, iar peste weekend am stat doar pe canapea cu paturi pe noi, cu ceaiuri și tratament. De la primele simptome ne-am sunat medicul de familie care ne-a recomandat atât tratament pentru guturai (pentru durerea de gât), cât și pentru Covid, preventiv.

În momentul în care am văzut că nu ne facem mai bine, ci mergem din rău în mai rău, am început tratamentul pentru Covid, gândindu-ne că nu avea cum să fie doar un guturai. Iar luni, când ne-am simțit amândoi puțin mai bine, am mers să ne facem testul. Iar când am primit rezultatul, am anunțat.

Acum, la o săptămână și ceva după ce au apărut primele simptome, eu mă simt aproape refăcută complet, am încheiat 7 zile de tratament cu antibiotic și încă mai continuam cu tratamentul pentru îmbunătățirea sistemului imunitar, și anume multa Viț.C, miere, catina, spirulină, ghimbir, ceaiuri, și așa mai departe. Doru încă se mai lupta cu durerea de piept și cu tusea, dar e pe drumul cel bun și el.

Soțul tău a fost ceva mai grav, a fost dus la spital. Ai și postat o imagine cu salvarea …

– Într-adevăr, la el perioada a fost mai lungă și cu simptome mai grele. Miercuri s-a simțit foarte rău, l-a durut foarte tare pieptul și a început să tușească foarte tare și foarte des, iar cei de la DSP i-au trimis o salvare. A fost dus la Spitalul Matei Balș pentru analize de sânge și radiografie pulmonară.

Analizele de sânge au ieșit bune, însă la radiografia pulmonara a ieșit că plămânii i-au fost afectați de Covid. Nu atât de tare încât să necesite internarea, prin urmare, după vreo 10 ore de stat prin spital, pe scări și în curtea spitalului alături de multe alte persoane în aceeași situație, a venit acasă pentru a își termina tratamentul deja primit de la medicul de familie, plus alte câteva medicamente recomandate de medicul de la urgență.

Ce ai făcut în perioada asta, de carantină? Cum ți-ai ocupat timpul?

– După ce a trecut perioada mai grea, am reînceput activitățile zilnice. De când am început să mă simt mai bine, am reînceput exercițiile fizice și yoga, am gătit foarte mult, am făcut curățenie în casa, am lucrat la ceva proiecte care au rămas în urma, și am așteptat să treacă timpul pentru a mă putea reîntoarce în studio și la întâlnirile pe care le aveam programate în aceste săptămâni pe care le-am petrecut în casa.

Care a fost cel mai negru gând pe care l-ai avut după ce ai fost testată pozitiv?

– Lucrul care ne-a speriat cel mai tare a fost acela că i-am infectat și pe părinții lui Doru, care sunt într-o perioadă foarte delicată din punct de vedere medical. I-am trimis de urgenta să își facă și ei testul și, spre ușurarea noastră, a ieșit negativ.

Cum se simt cei doi copii ai voștri și ce ați făcut în perioada aceasta de pandemie, dar și acum, că sunteți izolați la domiciliu?

– Deși Măria a testat pozitiv pentru Covid, nu are absolut nici un simptom, se simte excelent, și singura ei problema este plictiseala. Același lucru este și în cazul lui Mihăiță care, spre uimirea noastră a ieșit negativ. Le vom reface testele la sfârșitul perioadei de carantina, pentru a vedea daca îi putem duce în comunitate sau nu, pentru că amândurora le este dor de scoală, de grădiniță, de colegi și de doamnele profesoare și educatoare.

Cât timp am stat în casă, copiii au citit, au scris, au desenat, am făcut activități împreună, s-au uitat la desene și au făcut lego împreună. Perioada asta cred că i-a ajutat să se apropie și mai mult că și frați, și pe noi ne-a legat și mai bine că și familie.

Eșți urmărită de sute de mii de oameni, Facebook și Instagram, foarte sociabilă și în contact cu ei. În perioada asta care au fost cele mai încurajatoare mesaje de la ei?

– Mulți dintre ei au fost foarte drăguți și ne-au trimis mesaje de încurajare, fiind siguri suta la suta că nu aș minți niciodată și cu atât mai mult pe acest subiect, iar prietenii ne-au sunat și ne-au întrebat cum ne simțim, iar mulți dintre ei s-au și oferit să ne ajute cu orice avem nevoie. Tuturor aș vrea să le mulțumesc și să le spun că abia aștept să ne revedem în siguranță!

Ai un blog foarte popular pe care n-ai mai scris de ceva timp. Ce se întâmplă cu proiectul tău?

– Am avut, într-adevăr o perioada în care nu am mai scris pe blog, însă acesta este activ, iar cel mai recent articol postat este chiar despre momentul în care am aflat că am Covid. You should read it! 😉

Cât de tare te-a afectat pe plan muzical pandemia?

– Hmmm… nu știu ce aș putea spune aici. Pentru lumea artistică, pandemia a fost cel mai mare dușman al nostru. S-au închis toate porțile, s-au pus lanțuri pe scene, s-au pus limite la eveniment, într-un cuvânt, ne-a distrus. Surprinzător pentru mine a fost faptul că în aceasta perioada am reușit să lansez doua single-uri deja, iar un al treilea așteaptă să vadă lumina cât de curând.

Asta nu înseamnă că am și avut câștiguri financiare de pe urma acestor piese pentru că, așa cum știți deja, artiștii din Romania căștigă exclusiv din concerte, evenimente, endorsements, și prea puțin din drepturi de autor. A fost și este în continuare o perioada dificilă pentru mine și colegii de breaslă.

Cum doreșți să evoluezi de acum încolo? Ce planuri ai pe plan profesional? Te gândeșți și la alt stil de a câștiga bani?

– Perioada asta mi-a arătat cât de nesigură este aceasta meserie și, deși este pasiunea mea de o viață, rațiunea de a trai și scopul meu pe acest pământ, mi-am dat seama că este cazul să încerc și alte domenii de activitate care să nu depindă atât de mult de schimbările socio-economice globale.

Am început câteva proiecte care să mă mulțumească sufletește dar care să mă și împlinească pe plan profesional, proiecte pe care le voi anunță cât de curând, în momentul în care rotile vor începe să se miște. 🙂

Cum reușeșți să creșți doi copii, dar să fii și un artist de succes?

– Mulțumesc frumos! Munca de părinte este un job full-time foarte, foarte solicitant, daca vrei să fii implicat în viață și în dezvoltarea armonioasa a copiilor tai. Noi alocam o mare bucata de timp explicatului lucrurilor pe înțelesul lor, răspundem la aceeași întrebare și de 10 ori pe zi, insistam să îi educam pe copii să fie independenți, să gândească pentru ei, să nu fie influențabili, să aibă păreri personale, dar să și înțeleagă reversul medaliei.

Este o munca titanică, dar avantajul este că, la un moment dat, ajungi să te înțelegi mai bine cu copiii tai, și comunicarea vă fi mult mai ușoară, așa cum vă fi și viață ta alaturi de ei, daca vei ajunge în acel punct.

Deci, că să iți răspund la întrebare, copiii noștri sunt foarte implicați în viață noastră și în stilul nostru de viață, unde mergem noi vin și ei, sunt și independenți, ies la joaca prin cartier fiecare cu grupul lui fără să stăm non stop cu ochii pe ei, iar noi putem să ne facem treaba și să lucram liniștiți atât acasă, cât și la întâlniri.

Evident că ne ajută foarte mult și faptul că merg la scoală și la grădiniță, iar în acest timp eu pot merge la studio sau la evenimente, iar Doru poate merge la birou, dar în esență, ne descurcam pentru că suntem implicați.

Ellie White este una dintre cele mai iubite cântărețe din România

Artista, pe numele ei real Elena Baltagan, și-a început cariera muzicală în 2003, iar la scurt timp a început colaborarea cu trupa DJ Project. Împreună, au revoluționat piața muzicală cu piesa Lumea ta, fiind formația care a reușit să rămână pe primul loc în top timp de 40 de săptămâni.

De altfel, piesa a fost promovată de Ministry of Sound, una din cele mai importante case de discuri din Europa, sub numele de Elena – Before I sleep. În 2006, Ellie White și DJ Project au câștigat premiul Best Romanian Act la MTV Europe Music Awards. Din 2009, cântăreața începe o carieră solo, iar în 2010 a revenit în topurile muzicale cu melodia Nu te mai caut.

Ca și premii, Elena a primit Best Comeback – Media Music Awards 2012 , Girls Top Hit, Best Star – Romanian Top Hits 2012, Best Girls Act – Romanian Top Hits 2013 și Mamaia Best Female Artist – Mamaia Music Awards 2013.