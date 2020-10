Ellie White, mărturie despre Covid-19. ”Mulți mi-au aruncat injurii și cuvinte urâte”

Ellie White, pe numele din buletin Elena Baltagan, a mărturisit pe o rețea de socializare că a fost confirmată pozitiv la testul cu noul tip de coronavirus. Cântăreața originară din Buzău a postat în mediul online buletinul de analize care atestă că a fost infectată cu virusul din China.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vedeta a mărturisit că nu știe cum a luat boala și nici de la cine, perioada următoare urmând să stea în carantină. Artista nu s-a internat în spital, ci se tratează la domiciliu timp de 14 zile, primind deja tratamentul aferent virusului din partea medicului.

„Ei bine, se pare că inevitabilul s-a întâmplat și la mine. Tocmai ce am primit rezultatul testului COVID-19 și este pozitiv. În următoarele săptămâni voi sta carantinată la domiciliu, cu tratamentul aferent”, a scris Ellie White pe Facebook.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ellie White are coronavirus. Cum au primit fanii vestea că are boala

Reacțiile fanilor nu au fost nici pe departe cele așteptate, cântăreața mărturisind ulterior că a primit numeroase jigniri și injurii din partea oamenilor. Unii chiar au acuzat-o că a primit bani să spună că are coronavirus, acesta fiind și motivul pentru care a publicat rezultatul analizelor.

Ellie White a vorbit pe larg despre experiența legat de coronavirus într-un articol amplu postat pe blogul personal. Tot acolo, cântăreața a mărturisit cum și-a dat seama că are boala, ce simptome a avut, dar și ce a învățat. În plus, vedeta a postat o imagine în care le arată fanilor care sunt medicamentele pe care le ia.

ADVERTISEMENT

„După ce am primit confirmarea testului care era pozitiv pentru acest virus, am dorit să anunț public acest lucru cu simplul scop de a atrage atenția asupra nevoii de a vă proteja și de a lucra la imunitatea voastră pentru că atunci când vă veți lovi și voi de acest virus.

Din acest motiv, acela că am avut «tupeul» de a posta pe pagina de Facebook această informație, mulți mi-au sărit în cap și mi-au aruncat injurii și cuvinte urâte.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu m-am vândut niciodată pentru a promova un produs care nu este sănătos pentru mine și familia mea în primul rând, sau pentru o idee în care eu nu am crezut, nu am răspândit minciuni doar pentru audiență și un like în plus, mă consider un om vertical, cu bun simț și cu simțul ridicolului.

Prin urmare, nici faptul că am anunțat pe pagina mea de facebook că am primit un răspuns pozitiv la testul de Covid nu este nici o minciună ( nu am falsificat testul ), nici nu m-am vândut (nu te plătește nimeni să spui că ai Covid dacă nu ai! – din contră, mi-am plătit singură testul).

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Și nici nu am răspândit propaganda sau texte menite să influențeze gândurile sau perspectiva oamenilor”, este o parte din textul scris de artistă la scurt timp după ce a fost atacată în mediul online referitor la coronavirus.

Experiența integrală a frumoasei cântărețe în legătură cu virusul poate fi citită pe blogul elliewhite.ro.