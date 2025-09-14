Sport

Elogiile lui Basarab Panduru la adresa unui tehnician din SuperLiga: „A dat dovadă că e antrenor!”

Basarab Panduru a urmărit meciurile din SuperLiga și s-a convins. Cine este antrenorul pe care l-a lăudat public.
Mihai Dragomir
14.09.2025 | 08:30
Basarab Panduru nu s-a ferit să îl laude. Cine este antrenorul care l-a fermecat din SuperLiga. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Etapa a 9-a din SuperLiga a venit cu meciul nebun UTA – FC Argeș 3-3. Basarab Panduru a urmărit partida dintre cele două formații și și-a spus concluziile la final. Pe cine a lăudat fostul internațional român.

Antrenorul din SuperLiga lăudat la scenă deschisă de Basarab Panduru

UTA și FC Argeș au oferit spectacol total în disputa directă de sâmbătă după-amiază. Piteștenii au condus cu 3 goluri în deplasare, dar gazdele au revenit și au restabilit egalitatea chiar înaintea ultimului fluier al jocului.

Basarab Panduru a avut doar cuvinte de laudă pentru arădeni, mai ales pentru Adrian Mihalcea, antrenorul care a mărturisit la final cum a trăit meciul. Fostul internațional român s-a convins în privința calităților de tehnician ale lui Mihalcea.

„Mihalcea a dat dovadă că e antrenor!”

„UTA nu cred că mai e o echipă mică, sunt jucători destul de buni în primul 11. E una dintre puține echipe cu un prim 11 fix. Și Argeș a arătat destul de bine, ăsta e primul egal. Argeș a făcut ceva extraordinar vreo 20 de minute, cu contraatacuri de mare clasă.

Iar Mihalcea a dat dovadă că e antrenor. A văzut unde nu merge, a considerat că dacă îi schimbă pe cei doi închizători se va schimba jocul. Nu a greșit cu nimic. A intrat la pauză cu 2-3, nesperat. Nu e prima dată când revine UTA.

„A făcut ce a fost bine pentru echipa lui!”

Nu l-a avut nici pe Abdallah, care e o pierdere de vreo 2-3 luni. Nu mai vedeam niciodată să egaleze UTA, mă gândeam că tot Argeș mai marchează. Bravo și lui Andone, nu e ușor să conduci cu 3-0 în deplasare.

Bravo și lui Mihalcea, care a făcut ce a fost bine pentru echipa lui. Meciul e extraordinar pentru cineva care alege să se uite la un meci sâmbătă de la 4 după amiaza”, a spus Basarab Panduru, la TV Prima Sport.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
