Elogiile lui Basarab Panduru la adresa unui tehnician din SuperLiga: „A dat dovadă că e antrenor!”

Etapa a 9-a din SuperLiga a venit cu meciul nebun Basarab Panduru a urmărit partida dintre cele două formații și și-a spus concluziile la final. Pe cine a lăudat fostul internațional român.

ADVERTISEMENT

Antrenorul din SuperLiga lăudat la scenă deschisă de Basarab Panduru

UTA și FC Argeș au oferit spectacol total în disputa directă de sâmbătă după-amiază. Piteștenii au condus cu 3 goluri în deplasare, dar gazdele au revenit și au restabilit egalitatea chiar înaintea ultimului fluier al jocului.

Basarab Panduru a avut doar cuvinte de laudă pentru arădeni, mai ales pentru Adrian Mihalcea Fostul internațional român s-a convins în privința calităților de tehnician ale lui Mihalcea.

ADVERTISEMENT

„Mihalcea a dat dovadă că e antrenor!”

„UTA nu cred că mai e o echipă mică, sunt jucători destul de buni în primul 11. E una dintre puține echipe cu un prim 11 fix. Și Argeș a arătat destul de bine, ăsta e primul egal. Argeș a făcut ceva extraordinar vreo 20 de minute, cu contraatacuri de mare clasă.

Iar Mihalcea a dat dovadă că e antrenor. A văzut unde nu merge, a considerat că dacă îi schimbă pe cei doi închizători se va schimba jocul. Nu a greșit cu nimic. A intrat la pauză cu 2-3, nesperat. Nu e prima dată când revine UTA.

ADVERTISEMENT

„A făcut ce a fost bine pentru echipa lui!”

Nu l-a avut nici pe Abdallah, care e o pierdere de vreo 2-3 luni. Nu mai vedeam niciodată să egaleze UTA, mă gândeam că tot Argeș mai marchează. Bravo și lui Andone, nu e ușor să conduci cu 3-0 în deplasare.

ADVERTISEMENT

Bravo și lui Mihalcea, care a făcut ce a fost bine pentru echipa lui. Meciul e extraordinar pentru cineva care alege să se uite la un meci sâmbătă de la 4 după amiaza”, a spus Basarab Panduru, la