Elon Musk a pierdut 1,3 milioane de dolari pe minut, de la 1 ianuarie. 30% din averea miliardarului s-a “evaporat” în câteva săptămâni

Elon Musk, cel mai bogat om din lume și consilier al președintelui american Donald Trump, întâmpină mari dificultăți în afaceri de când s-a alăturat oficial noii administraţii de la Casa Albă.

Valoarea de piaţă a Tesla a scăzut cu peste 400 miliarde dolari

, îi atacă pe șefii de stat şi guvern străini şi chiar îndrăznește să îi critice pe unii miniștri ai lui Donald Trump, dar acest rol îl pune sub o presiune din ce în ce mai mare ca antreprenor.

Într-o analiză făcută de Bild, se arată că “în Europa, unde Elon Musk susține partidele de extremă dreaptă, vânzările de mașini ale Tesla au scăzut cu 45% în luna ianuarie 2025, comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent”.

De altfel, de la începutul anului, averea lui Elon Musk s-a micșorat cu 30%, de la 433 la 301 miliarde de dolari (277 miliarde de euro), potrivit indicelui miliardarilor Bloomberg. Asta înseamnă că Musk a pierdut 1,3 milioane de dolari pe minut, de la 1 ianuarie 2025.

Indicii bursieri mai arată că de la începutul anului – de la aproximativ 404 dolari (372,92 euro) la 215 dolari (242,77 euro). În consecinţă, valoarea de piață a companiei a scăzut cu peste 400 miliarde de dolari, ajungând la sub 900 de miliarde de dolari (830 de miliarde de euro). La asta a contribuit şi rolul lui Musk ca șef al Departamentului de Eficiență Guvernamentală (DOGE), care a dus în ultimele săptămâni la proteste sub sloganul “Tesla Takedown”, împotriva producătorului auto. Potrivit New York Times, protestatarii au blocat sâmbătă un dealer de mașini Tesla din Manhattan și au scandat împotriva lui Musk, numindu-l “oligarh”.

Donald Trump i-a promis lui Elon Musk că va cumpăra o Tesla “nou-nouţă”

Luni seara, Elon Musk a recunoscut într-un interviu acordat Fox Business cât de rău merg îi merg afacerile. Când a fost întrebat cum își conduce companiile, ţinând seama de munca sa de consilier Trump și șef al DOGE, miliardarul a răspuns: “Cu mare dificultate”.

Musk a cheltuit peste 250 de milioane de dolari pentru a sprijini realegerea președintelui Donald Trump, iar investitorii au sperat că Tesla va beneficia de relația strânsă dintre CEO-ul companiei și şeful de la Casa Albă. Marţi dimineaţă, preşedintele SUA i-a întins o mână de ajutor lui Musk, anunţând că va întreprinde o acţiune care speră că va fi urmată de mulţi americani. “Elon Musk riscă totul pentru a ajuta națiunea noastră și face o treabă fantastică! Mâine dimineață voi cumpăra o Tesla nou-nouță, pentru a-mi arăta încrederea și sprijinul pentru Elon Musk, un american cu adevărat mare. “, a scris Trump pe reţeaua sa, Truth Social.

În plus, preşedintele SUA acuză o conspiraţie împotriva lui Elon Musk, acuzându-i pe “radicalii nebuni de stânga”, care s-ar afla în spatele boicotului şi protestelor. “De ce ar trebui el să fie pedepsit pentru că își folosește abilitățile extraordinare pentru a ajuta la refacerea măreţiei Americii?”, a încheiat Trump, retoric.

Dincolo de retorica politică, scăderea de luni este cea mai abruptă înregistrată de Tesla după septembrie 2020 şi ea are loc în timp ce bursa de pe Wall Street se află oricum în toiul turbulențelor cauzate de incertitudinea cu privire la politicile comerciale pe care le va urma în viitorul apropiat administrația Trump.