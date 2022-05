Elon Musk anunță că Twitter ar putea impune o taxă pentru unii utilizatori. Care sunt conturile vizate

Elon Musk ar putea declanșa o mică revoluție după preluarea companiei Twitter. Miliardarul a vorbit, în premieră, de posibilitatea introducerii unei taxe pentru unii utilizatori.

În viitorul nu prea îndepărtat, platforma de socializare ar putea să nu mai fie gratuită pentru toată lumea.

La mijlocul acestei săptămâni, Elon Musk a transmis, printr-un tweet (n.r. mesaj postat pe Twitter) că guvernele și companiile ar putea fi nevoite să plătească pentru a folosi conturile de pe site-ul de social media.

Acestă măsură adusă în discuție de Musk face parte din efortul antreprenorului miliardar de a crește veniturile Twitter, care a rămas în urma rivalilor mari din industrie, cum este Facebook, de exemplu, scrie .

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users

