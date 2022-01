Câți bani i-a oferit Elon Musk unui tânăr care îi urmărește avionul privat zi și noapte. Sistemul ingenios creat de adolescentul de 19 ani

Nu surprinde pe nimeni faptul că Elon Musk are un avion privat. În fond și la urma urmei, este CEO-ul unor companii cu impact mondial și are nevoie să ajungă rapid în diverse locuri de pe continentul american sau chiar din lume. Zborurile cu avioane de linie nu pot fi întotdeauna o variantă, astfel că cel mai bogat om din lume are nevoie de un avion privat. Sigur, ideea unui avion privat este diametral opusă cu cele referitoare la protejarea planetei și tranziția către un viitor mai verde.

Fără îndoială, Musk ar zbura cu un avion privat electric dacă ar avea posibilitatea, însă tehnologia nu este pregătită pentru uzul comercial. Până atunci, însă, unii îl vor acuza în continuare de ipocrizie în ceea ce privește declarațiile și acțiunile sale. Cam la fel ca pe Jeff Bezos, care își ține angajații din depozite în condiții de lucru mizere, dar care se distrează cu zboruri spațiale. . Așa cum era de așteptat, Bezos este tot printre noi.

Revenind la Elon Musk, însă, nu faptul că are un avion privat este subiectul zilei, ci faptul că acesta a încercat să elimine de pe Twitter un cont care îi urmărește toate mișcările aeronavei. Poate că pare ceva SF, însă e mai simplu decât ai crede. În ziua de astăzi, ai posibilitatea de a urmări fiecare zbor civil prin intermediul internetului. Cel mai la îndemână site pentru a face asta este , care îți oferă posibilitatea să vezi detalii despre orice zbor te interesează. Apar aici atât avioanele mari, de linie, cât și cele mici, ba chiar și aeronave militare, după cum se vede în imaginea de mai jos, în care apare un elicopter american ce face ture între Enisala și Jurilovca, în Dobrogea. Există și alte site-uri, unele chiar mai ofertante, cum ar fi , folosit în cazul de față.

Având la dispoziție un astfel de site site, mai trebuie doar să știi care este codul de înregistrare al avionului lui Elon Musk, pentru a-i urmări mișcările pe harta lumii. Iar de aici încolo, dacă ai ceva cunoștințe tehnice, ai posibilitatea să realizezi un bot care să urmărească aceste mișcări și care să publice pe Twitter ori de câte ori avionul decolează sau aterizează.

Elon Musk n-a văzut cu ochi buni sistemul care îi urmărește avionul privat

Cam asta a făcut , un tânăr de 19 ani care a decis să arate publicului pe unde se plimbă avionul lui Musk. Asta pentru că simplul fapt că aeronava merge dintr-un loc în altul nu este o garanție că miliardarul se află la bordul acesteia.

La ceva vreme după ce , a adunat și o mulțime de urmăritori, iar asta l-a făcut pe Elon Musk să reacționeze și să-l contacteze pe adolescentul de 19 ani pe Facebook. Conversația a început direct: ”Poți să închizi contul? Este un risc de securitate.”

Sweeney i-a explicat de ce a creat acest bot și i-a mai spus că nu a intenționat să-l pună în pericol pe Elon Musk în vreun fel. Miliardarul l-a întrebat câți bani scoate de pe urma contului și cum funcționează sistemul de urmărire.

Adolescentul a explicat că nu obține mai mult de 20 de dolari pe lună, iar că urmărirea este posibilă datorită emițătoarelor ADS-B, ce transmit telemetrie la sol și cu care este echipată fiecare aeronavă ce este în circulație.

Ulterior, Musk i-a spus lui Sweeney că ”nu îmi place ideea de a fi doborât de vreun nebun”, iar ulterior, i-a făcut o ofertă de 5.000 de dolari pentru a închide contul și pentru ”a-l ajuta să facă mai dificilă urmărirea sa de către nebuni.”

Jack Sweeney a împins negocierea și a încercat să mai adauge un 0 în coada ofertei, iar Musk i-a răspuns că ”se mai gândește”, însă adolescentul n-a mai primit niciun răspuns de la miliardar. După această conversație, care a început pe 30 noiembrie 2021 și s-a încheiat pe 7 decembrie, tânărul de 19 ani i-a mai lăsat un mesaj în care îi spunea că a primit o ofertă de 1 Bitcoin să păstreze contul activ.

Miliardarul se teme pentru siguranța sa și a familiei

Elon Musk n-a mai răspuns acestui mesaj din 31 decembrie, iar Sweeney a mai încercat să îl contacteze o dată. În loc de bani, i-a cerut un internship într-una din companiile sale, dar Musk n-a citit mesajul respectiv.

Și în urmă cu aproximativ o săptămână, Elon Musk i-a mai răspuns unui alt utilizator de Twitter, care a publicat fără rea-voință despre planurile miliardarului de a călători în Germania, pentru a vizita noua fabrică din apropierea Berlinului. Aici vor fi construite mașini Model Y.

Respectivul a șters mesajul și a postat un altul prin care descria de ce a înlăturat postarea inițială. Elon Musk i-a răspuns, legat de urmărirea sa din ce în ce mai constantă, că ”din păcate, devine o problemă de securitate.”

Jack Sweeney are în jur de 15 conturi de Twitter care urmăresc avioanele private ale mai multor miliardari, între care Bill Gates și Jeff Bezos. Alte conturi urmăresc avioanele lui Dan Bilzerian, Taylor Swift, Oprah Winfrey, Drake, John Travolta sau Steven Spielberg.

Rămâne de văzut ce final va avea această poveste, mai ales pentru că, din punct de vedere legal, totul este în regulă; boții programați de adolescent folosesc doar informații disponibile public. De asemenea, contul de Twitter clarifică faptul că ”urmărim avionul și nu pe cine ar putea fi sau nu la bordul său.”

Cert este că Flight Radar 24 a început să cenzureze anumite zboruri, după cum au remarcat anumiți utilizatori de-a lungul timpului, astfel că mulți dintre cei interesați de urmărirea avioanelor se îndreaptă către ADSBexchange, printre altele.