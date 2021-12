Elon Musk locuiește într-o casă de doar 50.000 de dolari. Cum arată locuința celebrului antreprenor

Afaceristul este unul dintre cei mai bogați oameni din întreaga lume, dar deține o locuință simplă, care poate fi asemănată foarte ușor cu un apartament cu 2 camere.

Proprietarul companiei Tesla are o reședință cu un spațiu destul de mic. Este vorba de o casă modulară, care este împărțită în bucătărie complet utilată, baie, living și dormitor.

Locuinţa este open-space și are puțin peste 100 de metri pătrați. Elon Musk este încântat de casă despre care spune că este domiciliul său stabil.

Casa în care stă Elon Musk se află în incinta companiei sale de explorare spațială SpaceX. Casa modulară a ajuns acolo după ce a fost transportată cu un camion.

„Casa mea principală este una de aproximativ 50.000 de dolari, în Boca Chica/ Starbase, pe care am închiriat-o. Dar este minunată”, a scris Elon Musk pe Twitter.

Foarte mulți dintre utilizatori au apreciat stilul modest în care trăiește omul de afaceri. și directorul general al companiei Tesla a mai scos la iveală un amănunt.

Programatorul american a mai dezvăluit că mai deține o casă, în zona Bay Area, pe care o folosește pentru evenimente. De asemenea, spațiul poate fi folosit de o familie numeroasă dacă afaceristul ar fi dispus să o vândă.

Elon Musk lives very modestly by billionaire standards. Only 1 residential house (plus 1 for events). uses less resources than most multi-millionaires despite working way harder.

Plus $ sitting in stocks, makes each $ outside worth more exactly proportionally.

— Matt Wallace (@MattWallace888)