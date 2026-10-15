Sport

Elon Musk, demonstrație spectaculoasă cu Starlink înaintea declanșării scandalului internațional: „Cinci meciuri” / „Starlink schimbă regulile jocului”

Mihai Cheleș
15.10.2026 | 13:30
Elon Musk demonstratie spectaculoasa cu Starlink inaintea declansarii scandalului international Cinci meciuri Starlink schimba regulile jocului
SPECIAL FANATIK
Elon Musk și Starlink / Foto: edit Fanatik
Elon Musk a atras atenția lumii sportului, în urmă cu câteva zile, după ce a distribuit imagini spectaculoase cu cinci meciuri de fotbal american urmărite simultan la bordul unui avion, prin intermediul tehnologiei Starlink.
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Demonstrația a avut loc la doar câteva zile înainte ca miliardarul american să ajungă în centrul unei controverse internaționale privind utilizarea serviciilor sale de comunicații în Ucraina. Pe 4 octombrie, Elon Musk a distribuit pe platforma X o postare în care un pasager al companiei United Airlines urmărea simultan cinci partide de fotbal american universitar, folosind conexiunea la internet oferită de Starlink.

Pasagerul urmărea partidele pe trei ecrane montate în spătarele scaunelor, dar și pe alte două laptopuri, toate cu transmisiuni în direct. Elon Musk a dorit să evidențieze o dată în plus puterea internetului oferit de Starlink: „Cinci meciuri de fotbal transmise în direct, simultan, la bordul unui avion comercial, prin Starlink”.

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Imaginile au fost distribuite și de United Airlines, companie care a instalat deja Starlink pe peste 500 de aeronave: „V-am spus noi că internetul Wi-Fi oferit de Starlink schimbă regulile jocului”, au transmis reprezentanții companiei aeriene.

La aproximativ 10 zile de la demonstrația care a atras atenția iubitorilor de sport, Elon Musk a ajuns în centrul unui scandal internațional de amploare. Autoritățile ucrainene au reclamat probleme majore în utilizarea serviciilor de comunicații prin satelit furnizate de SpaceX, compania miliardarului specializată în rachete, sateliți și servicii spațiale.

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Potrivit Reuters, pe 14 octombrie, oficialii de la Kiev au reclamat că limitările au afectat mai multe misiuni militare cu drone, în special operațiunile desfășurate în teritoriile ocupate de Rusia. Serhii Beskrestnov, consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a susținut că terminalele de comunicații au început să întâmpine probleme atunci când se deplasau cu viteze de peste 160 km/h. Unele unități militare au raportat întreruperi ale conexiunii, care au îngreunat controlul dronelor și au dus la anularea unor misiuni.

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Controversa a provocat și o reacție din partea Poloniei, țară care contribuie financiar la utilizarea serviciilor Starlink de către Ucraina. Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, i-a transmis public un mesaj lui Elon Musk, întrebându-l dacă se folosește de produsele companiei sale în scopuri politice: „Hei, Elon Musk, mare om, te joci din nou de-a politica folosindu-te de produsele tale? În calitate de clienți europeni, te urmărim”, a scris Sikorski pe X.

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Elon Musk a explicat ulterior că sistemele Starshield sunt deținute și controlate de guvernul Statelor Unite, iar eventualele limitări privind viteza sau utilizarea acestora sunt stabilite de armata americană și, în ultimă instanță, de președintele SUA, Donald Trump.

Starshield reprezintă versiunea militară a tehnologiei Starlink, dezvoltată de SpaceX pentru aplicații guvernamentale și de apărare. Deși cele două servicii au utilizări diferite, ele împart o parte din infrastructura tehnologică.

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Mihai Cheleș
Mihai Cheleș
Mihai Cheleș este editor pe sport la FANATIK. Lucrează în presă din 2016, când și-a început activitatea în rubrica de sport a cotidianului „Cuget Liber” din Constanța. În 2019, s-a mutat la București, unde și-a continuat activitatea în presa sportivă. De-a lungul carierei a lucrat pentru Telekom Sport/Orange Sport, PlaySport, ProSport, Digi Sport, GOLAZO și iAMsport.ro, înainte de a ajunge la FANATIK.
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