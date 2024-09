Elon Musk, reacție controversată după a doua tentativă de asasinat împotriva lui Trump. Mesajul postat de miliardar pe X

Conform FBI, Donald Trump a fost din nou subiectul ”a ceea ce pare a fi o tentativă de asasinat”, în timp ce se afla la clubul său de golf din Florida. Au trecut doar nouă săptămâni de la prima tentativă eșuată de asasinat, din cadrul unui miting din Butler, Pennsylvania. Reacțiile nu au întârziat să apară, însă cea a lui Elon Musk a fost din nou cel puțin controversată.

Elon Musk, reacție controversată după a doua tentativă de asasinat împotriva lui Trump

Așadar, Elon Musk s-a întrebat retoric de ce pe Joe Biden și Kamala Harris nu încearcă nimeni să-i asasineze, lăsând din nou loc de interpretări amatorilor de teorii ale conspirației. ”Și nimeni nici măcar nu încearcă să o asasineze pe Biden/Kamala”, a scris Musk pe contul său oficial de X, conform

ADVERTISEMENT

Mesajul său a fost criticat de susținătorii democrați, mulți dintre ei considerând că glumița lui Elon Musk este, de fapt, o instigare la asasinat asupra liderilor democrați. Între timp, alți internauți au sesizat contul Secret Service al SUA, în timp ce alții i-au cerut violent lui Musk să-și șteargă contul.

presedintelui si vicepresedintelui SUA”, a scris grupul de actiune populara DemsMight. Alți internauți au transmis că această postare este un motiv întemeiat ca toate contractele guvernamentale ale lui Musk să fie revocate, inclusiv contractele NASA în valoare de 4 miliarde de dolari.

ADVERTISEMENT

Actorul Billy Baldwin a reacționat și mai dur și i-a transmis lui Musk: ”Un alt exemplu de ce copiii tăi te urăsc”. Între timp, reporterul Dave Itzkoff de la New York Times a remarcat: ”și se spune că acest site are probleme cu publicitatea”, aluzie la faptul că tot mai multe companii refuză să se asocieze cu Elon Musk și X. În cele din urmă Elon Musk și-a șters mesajul și a încercat să explice că era de fapt o glumiță și că a greșit să o posteze pe X.

Elon Musk a dat în judecată mai multe companii pentru că și-au retras reclama de pe X

Elon Musk este deja cunoscut publicului larg drept un personaj excentric, care deseori spune ce gândește și nu se teme să îmbrățișeze teoriile conspirației. Acest lucru s-a văzut încă din primele săptămâni de preluare a platformei Twitter de către Musk. Transformată într-un loc unde instigarea la violență și pornografia sunt peste tot, Elon Musk a ajuns în război cu marile companii publicitare.

ADVERTISEMENT

și cu Musk, probabil și pentru că acesta și-a anunțat public sprijinul pentru Donald Trump. Miliardarul nu a acceptat să vadă cum produsul său botezat X, adică fostul Twitter, devine neprofitabil, astfel că a decis să dea în judecată aceste companii pentru că ar fi complotat împotriva sa.

Așadar, printre alții au fost acuzați cei de la Unilever și Mars, dar și compania de energie Orsted și compania medicală CVS Health. Aceștia i-ar fi prejudiciat veniturile lui Musk de aproximativ câteva miliarde de dolari din venituri din publicitate. Se pare că agenții de publicitate au evitat platforma încă din primele momente în care aceasta a fost cumpărată de Musk.

ADVERTISEMENT

X are o adevărată problemă, conform specialiștilor, cu ”conținutul dăunător”, aici fiind vorba despre pornografie, violență și orice altceva nu are loc în mod normal pe o rețea tradițională cum ar fi Facebook. ”Am încercat să fim drăguți timp de 2 ani și nu am primit decât cuvinte goale. Acum, este război”, scria Elon Musk pe X. Cu siguranță astfel de mesaje și scandaluri, cum ar fi și comentariul de după tentativa de asasinat asupra lui Trump, nu îl vor ajuta pe Elon Musk prea mult în tentativa de a aduce publicitate pe X.