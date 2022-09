Elton John, dezvăluire inedită după înmormântarea Reginei Elisabeta. Momentul memorabil dintre suverană și artist

Elton John regretă profund decesul Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Artistul a dezvăluit fanilor o întâmplare plăcută dintre el și regretata suverană, care a fost înmormântată luni.

Elton John, dezvăluire din viața Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii

Elton John, a cărui vilă imensă se află în vecinătatea Castelului Windsor, a avut de-a lungul timpului o relație specială cu familia regală britanică.

Chiar în autobiografia sa, ”Me” (”Eu-”n.r) din 2019, solistul nu s-a sfiit să recunoască că este apropiat al membrilor regali. De altfel, el a fost chemat mai mereu să le cânte acestora.

Elton John își aduce aminte cum a dansat cu regretata suverană la Castelul Windsor, descoperind astfel ”inteligența Majestății Sale, căldura ei și simțul umorului”.

”Momentele petrecute în privat, în spatele camerelor de filmat, sunt cele pe care le prețuiesc cel mai mult.

Cum am dansat noi pe «Rock Around the Clock» la Castelul Windsor și cum am descoperit inteligența Majestății Sale, căldura ei și simțul umorului”, a scris cântărețul

Elton John a cântat la trei dintre jubileele Reginei Elisabeta a II-a

În aceeași postare, interpretul a reamintit și de faptul că a avut ocazia să cânte la trei dintre jubileele reginei, inclusiv la cel de anul acesta, când

”Amintirile mele despre ea sunt pline de bucurie și admirație. Regina m-a onorat cu un CBE, o calitate de cavaler și un Companion de Onoare. Am avut norocul să cânt la trei dintre jubileele ei.

Au fost întotdeauna experiențe vesele și umilitoare (…) Ea a slujit cu har și dăruire și va fi foarte dor de ea”, a mai notat Elton John.

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost cel mai longeviv monarh al Regatului Unit. A murit pe 8 septembrie 2022, la vârsta de 96 de ani, iar , alături de tatăl, mama și sora sa.