Elton a agățat ghetele în cui! Cu ce se ocupa acum fotbalistul pe care Gigi Becali a plătit aproape două milioane de euro

Elton Jose Xavier Gomes (35 de ani) este unul dintre cei mai scunzi fotbaliști din istorie. Brazilianul măsoară doar 154 cm și a hotărât să agațe ghetele în cui la finalul lui 2021.

Sud-americanul era liber de contract din vara anului trecut, după ce ultima dată îmbrăcase tricoul lui Al Hamriyah, o formație din al doilea eșalon fotbalistic al Emiratelor Arabe Unite.

pentru experiența pe care a avut-o la FCSB. În iarna lui 2007, la insistențele lui Mihai Stoica, Gigi Becali a plătit 1,65 milioane de euro pentru transferul său de la Corinthians. Micuțul brazilian n-a rezistat decât șase luni la gruparea roș-albastră, el fiind vândut la Al Nassr, în schimbul sumei de 500 de mii de euro.

Elton și-a anunțat retragerea din fotbal

La FCSB, Elton a jucat nouă meciuri și a înscris un gol, chiar în meciul de debut, cu FC Argeș, câștigat de roș-albaștri cu scorul de 2-0. Celelalte echipe din CV-ul brazilianului sunt Corinthians, Sao Caetano, Al Nassr, Fortaleza, Dubai CSC, Sport Recife, Al Fateh, Al Mesaimeer, Al Qadisiyah, Clube de Regates Brasil, Al Wahda și Al Hamriyah.

„Astăzi se încheie cariera mea de fotbalist profesionist. În primul rând, îi mulțumesc lui Dumnezeu, tatălui meu, Geraldo, și mamei mele, Giselia, pentru toate eforturile depuse și pentru faptul că au crezut în mine.

Îi mulțumesc soției mele, Ravilla, copiilor mei, Eltinho și Suria, pentru că au renunțat la multe lucruri pentru a-mi permite să-mi trăiesc visul. Le mulțumesc fraților mei, prietenilor, fanilor și tuturor cluburilor care mi-au oferit șansa să le arăt ce pot.

Mulțumesc Arabiei Saudite pentru felul în care m-a primit, pentru dragoste și pentru șansa de a schimba viața familiei mele. Mulțumesc fotbalului pentru toate momentele trăite. Astăzi, cariera mea de profesionist a ajuns la final

Acum, obiective noi, visuri noi și, cu ajutorul lui Dumnezeu, un drum de succes. Mulțumesc fotbalului!”, a fost mesajul lui Elton, postat pe Instagram.

Proiectul brazilianului din Arabia Saudită

După despărțirea de FCSB, . Brazilianul și-a deschis o bază sportivă în țara natală, la Alagoas, Clima Bom, pe care a denumit-o Arena Arabia, în semn de recunoștință pentru ceea ce i-a oferit fotbalul din Golf.

„Arena Arabia este un vis pe care l-am avut mereu, iar acum, datorită lui Dumnezeu, am reușit să mi-l îndeplinesc. Am deja un teren, iar acum lucrez pentru încă unul, aici, în cartierul în care am crescut. E un vis al meu și al prietenilor mei. Mă gândesc să pun punct carierei într-un an sau doi, cel mult, iar apoi aici va fi munca mea, compania mea”, spunea Elton, vara trecută, conform Globo.

Cel puțin 50 de copii se pregătesc la baza fostului mijlocaș de la FCSB. Elton are planuri și mai mari. Vrea să le construiască puștilor o școală și să dezvolte și mai mult complexul, cu zonă VIP, restaurante, magazine și mese de teqball.

„Am realizat acest proiect pentru a-i ajuta pe copii și ne dorim nu numai să formăm niște oameni de calitate, ci și fotbaliști profesioniști de valoare. Sunt sigur că voi descoperi mulți băieți talentați”, a adăugat brazilianul.