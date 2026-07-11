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Elveția 2.0 este cvasi-identică cu naționala învinsă de România la București! Ce schimbări au intervenit în ultimii trei ani la sfert-finalista Mondialului

România este ultima echipă care a smuls elvețienilor patru puncte în calificările la un turneu final, remizând, 2-2, la Lucerna, și învingând cu 1-0, la București
Catalin Oprea
11.07.2026 | 08:30
Elvetia 20 este cvasiidentica cu nationala invinsa de Romania la Bucuresti Ce schimbari au intervenit in ultimii trei ani la sfertfinalista Mondialului
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Naționala Elveției este în sferturile de finală ale Cupei Mondiale FOTO X
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La 22 noiembrie 2023, România învingea Elveția la București și câștiga grupa de calificare la EURO 2024. La mai puțin de trei ani distanță, tricolorii privesc al șaptelea Mondial consecutiv la televizor, în vreme ce Elveția se pregătește de confruntarea cu Argentina lui Messi.

Nucleul naționalei Elveției este neschimbat

Cu doar câteva luni mai devreme, în iunie 2023, Românai remiza in-extremis în Elveția, scor 2-2, cu două goluri înscrise de Valentin Mihăilă. Practic, în acea campanie, echipa lui Edi Iordănescu a smuls patru puncte actualei sfert-finalist de la CM. În următoarele preliminarii, cele pentru World cup 2026, Elveția a defilat într-o grupă cu Suedia, Slovenia și Kosovo.

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Elveșia, sfert-finalistă la Mondiale, este antrenată de același Murat Yakin, cel care a preluat naționala în 2021, după ce în ultimii șapte ani, aceasta fusese condusă de bosniacul Vladimir Petkovic, selecționerul Algeriei, la acest CM.

Elveția de la World Cup 2026, care s-a calificat din nou în sferturi după 72 de ani, nu e cu mult diferită de cea pe care tricolorii o subordonau acum trei ani. Liderul ei, căpitanul Granit Xhaka, rezistă cu brio pe teren. Fotbalistul de 33 de ani, acum la Sunderland, tocmai a bifat selecția cu numărul 151 la națională.

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Au dispărut Sommer, Shaqiri și Schar

Elveția a schimbat portarul, deoarece Sommer s-a retras, iar Kobel, de la Dortmund, a devenit titular. Akanji (Inter), Elvedi (Monchengladbach) și Rodrigues (la final de contract cu Betis) sunt în continuare în apărare.

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Zakaria (Monaco), Freuler (Bologna) și Ndoye (Nottingham Forrest) sunt și ei la Mondial, la fel și Vargas (Sevilla), Okafor (Leeds) și Aebisher (Pisa). Golgheterul Embolo nu a jucat atunci la București, din motive medicale, dar era în lotul lui Yakin.

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Elveția i-a pierdut pe Xerdan Shaqiri și Fabian Schar, care s-au retras la națională, după EURO 2024, dar l-a câștigat pe puștiul minune Johan Mazambi, pentru care Newcastle pune pe masa celor de la Freiburg 60 de milioane de euro.

A apărut puștiul minune Mazambi

În mare, naționala Elveției care va juca la noapte (ora 04.00) contra Argentinei este aceeași pe care România lui Edi Iordănescu a învins-o la București. „Ne-am dorit să fim cea mai bună echipă a Elveţiei care a participat vreodată la o Cupă Mondială şi am reuşit să scriem istorie„, a declarat selecționerul echipei care a început prost Mondialul, 1-1 cu Qatar, dar apoi a învins Bosnia (4-1), Canada (2-1), Algeria (2-0) și Columbia (0-0, 4-3 la penaltyuri).

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Urmează să jucăm împotriva campioanei en titre. Este o oportunitate unică„, a mai spus el., după care a transmis un mesaj amenințător și plin de ambiţie: „Argentina nu este invincibilă”.

22 noiembrie 2023

România – Elveția 1-0, gol Alibec

România: Moldovan – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – Cicâldău, M. Marin, Stanciu – Moruțan, Alibec, Coman

Rezerve: Niță, Radu, Racovițan, Screciu, Pușcaș, Artean, Hagi, R. Marin, Drăguș, Olaru, Mogoș, Tănase

Elveția: Mvogo – Garcia, Akanji, Elvedi, Rodriguez – Aebischer, Xhaka, Ndoye – Shaqiri, Okafor, Vargas

Rezerve: Sommer, Racioppi, Ugrinic, Benito, Zakaria, Amdouni, Freuler, Steffen, Zeqiri, Comert, Zesiger, Schar

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