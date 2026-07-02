Elveția – Algeria, în 16-imile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

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Elveția înfruntă Algeria în șaisprezecimile Cupei Mondiale, iar europenii pornesc cu prima șansă în duelul care se va disputa la Vancouver. Formația pregătită de Murat Yakin a impresionat în ultimele două meciuri din grupă și vrea să continue seria de calificări în optimi, începută încă din 2014, în timp ce africanii au ca obiectiv să producă surpriza.

Elveția – Algeria LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026 Elveția 2026-07-03T03:00:00Z Algeria

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

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Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Echipe Elveția – Algeria

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Elveția – Algeria LIVE la CM 2026. Cum s-au calificat cele două echipe în 16-imi

Elveția a debutat la turneul final cu un rezultat dezastruos, 1-1 contra naționalei din Qatar, la capătul unui meci în care elvețienii au irosit o sumedenie de ocazii. Apoi, în duelul cu Bosnia, elevii lui Murat Yakin au făcut spectacol în ultimele 20 de minute, reușind să marcheze de 4 ori și să câștige cu 4-1. În ultimul meci din grupă, elvețienii au întâlnit țara gazdă Canada și s-au impus cu 2-1, rezultat care le-a asigurat primul loc.

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Primul meci de la Cupa Mondială a fost unul dificil pentru Algeria, . Apoi, aceștia s-au redresat și au învins Iordania cu 2-1, iar , cu multe răsturnări de situație. Cu cele 4 puncte strânse, algerienii au terminat pe locul 3 și au avansat în faza eliminatorie.

La ce oră se joacă Elveția – Algeria și cine transmite la TV

Duelul dintre Elveția și Algeria se va disputa pe stadionul B.C. Place din Vancouver (Canada), pe 3 iulie, de la ora 06:00 în România. Partida va fi transmisă la TV în țara noastră de Antena 1, dar va putea fi urmărită și în mediul online, pe platforma AntenaPlay.

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Când și cu cine joacă în optimi

Echipa care va reuși să se impună în meciul dintre Elveția și Algeria va întâlni în faza optimilor câștigătoarea duelului dintre Columbia și Ghana. Învingătoarea din partida Elveția – Algeria nu va trebui să se deplaseze, deoarece meciul din optimi se va juca tot la Vancouver, pe 7 iulie, de la ora 23:00.

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Cote pariuri Elveția – Algeria

Elveția pornește cu prima șansă în duelul contra Algeriei, având o cotă de 2.05 la SUPERBET pentru a se impune. O remiză are cota 3.30, iar un succes al africanilor este cotat cu 4.00. Pronosticul „Total goluri: peste 2.5” are cota 2.10.

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