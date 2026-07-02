Sport

Elveția – Algeria, în 16-imile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Elveția - Algeria, 16-imi CM 2026. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Bogdan Mariș
02.07.2026 | 21:20
Elvetia Algeria in 16imile CM 2026 Statistici OPTA faza cu faza in timp real
ULTIMA ORĂ
Elveția - Algeria, LIVE VIDEO în 16-imi CM 2026. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Elveția înfruntă Algeria în șaisprezecimile Cupei Mondiale, iar europenii pornesc cu prima șansă în duelul care se va disputa la Vancouver. Formația pregătită de Murat Yakin a impresionat în ultimele două meciuri din grupă și vrea să continue seria de calificări în optimi, începută încă din 2014, în timp ce africanii au ca obiectiv să producă surpriza.

Urmăreşte Fanatik.ro în Discover Adaugă Fanatik.ro ca sursă preferată

Elveția – Algeria LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Elveția
Algeria

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Nu există comentarii disponibile.

Echipe Elveția – Algeria

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Elveția – Algeria LIVE la CM 2026. Cum s-au calificat cele două echipe în 16-imi

Elveția a debutat la turneul final cu un rezultat dezastruos, 1-1 contra naționalei din Qatar, la capătul unui meci în care elvețienii au irosit o sumedenie de ocazii. Apoi, în duelul cu Bosnia, elevii lui Murat Yakin au făcut spectacol în ultimele 20 de minute, reușind să marcheze de 4 ori și să câștige cu 4-1. În ultimul meci din grupă, elvețienii au întâlnit țara gazdă Canada și s-au impus cu 2-1, rezultat care le-a asigurat primul loc.

ADVERTISEMENT

Primul meci de la Cupa Mondială a fost unul dificil pentru Algeria, africanii fiind învinși clar de campioana mondială Argentina, cu un hat-trick al lui Lionel Messi. Apoi, aceștia s-au redresat și au învins Iordania cu 2-1, iar în ultima partidă a grupei au remizat, scor 3-3, cu Austria, la capătul unui meci nebun, cu multe răsturnări de situație. Cu cele 4 puncte strânse, algerienii au terminat pe locul 3 și au avansat în faza eliminatorie.

La ce oră se joacă Elveția – Algeria și cine transmite la TV

Duelul dintre Elveția și Algeria se va disputa pe stadionul B.C. Place din Vancouver (Canada), pe 3 iulie, de la ora 06:00 în România. Partida va fi transmisă la TV în țara noastră de Antena 1, dar va putea fi urmărită și în mediul online, pe platforma AntenaPlay.

ADVERTISEMENT
Cel mai trist moment de la CM 2026: Sébastien Desabre, selecționerul RD Congo,...
Digi24.ro
Cel mai trist moment de la CM 2026: Sébastien Desabre, selecționerul RD Congo, șocat de anunțul făcut în direct

Când și cu cine joacă în optimi

Echipa care va reuși să se impună în meciul dintre Elveția și Algeria va întâlni în faza optimilor câștigătoarea duelului dintre Columbia și Ghana. Învingătoarea din partida Elveția – Algeria nu va trebui să se deplaseze, deoarece meciul din optimi se va juca tot la Vancouver, pe 7 iulie, de la ora 23:00.

ADVERTISEMENT
A fost sedat, după ce i-au murit soția și copiii în cutremurul din...
Digisport.ro
A fost sedat, după ce i-au murit soția și copiii în cutremurul din Venezuela. Anunțul familiei

Cote pariuri Elveția – Algeria

Elveția pornește cu prima șansă în duelul contra Algeriei, având o cotă de 2.05 la SUPERBET pentru a se impune. O remiză are cota 3.30, iar un succes al africanilor este cotat cu 4.00. Pronosticul „Total goluri: peste 2.5” are cota 2.10.

ADVERTISEMENT
  • 2.40 este cota oferită de SUPERBET pentru pronosticul „Gol înscris de o rezervă” în partida Elveția – Algeria
Ce s-a întâmplat cu Paul Pîrvulescu după ce s-a retras din fotbal. Anunțul...
Fanatik
Ce s-a întâmplat cu Paul Pîrvulescu după ce s-a retras din fotbal. Anunțul făcut de soție
Wimbledon 2026, live blog. Sorana Cîrstea – Kimberly Birrell se joacă acum! Românca...
Fanatik
Wimbledon 2026, live blog. Sorana Cîrstea – Kimberly Birrell se joacă acum! Românca a luat primul set
Julian Nagelsmann, out de la naţionala Germaniei! Antrenorul de cinci stele pe care...
Fanatik
Julian Nagelsmann, out de la naţionala Germaniei! Antrenorul de cinci stele pe care vor să îl numească nemţii
Parteneri
'Feblețea lui Gică Hagi' se confruntă cu grave probleme de sănătate: 'E bolnav...
iamsport.ro
'Feblețea lui Gică Hagi' se confruntă cu grave probleme de sănătate: 'E bolnav serios și nu e plătit!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!