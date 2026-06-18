Elveția – Bosnia și Herțegovina, LIVE VIDEO în grupa B de la CM 2026, etapa 2. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Prima etapă din grupa B nu a schimbat deloc clasamentul. Qatar – Elveția și Canada – Bosnia și Herțegovina s-au terminat cu același scor, 1-1, astfel că egalitatea este perfectă. Cele două naționale europene joacă primele în runda a doua, astfel că una dintre ele se poate desprinde în fruntea grupei, cel puțin până la startul celuilalt duel.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Mexic
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|2
|Coreea de Sud
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|3▼
|Cehia
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Africa de Sud
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Elveția
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Canada
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Qatar
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Bosnia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Scoția
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2▼
|Maroc
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Brazilia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4▼
|Haiti
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|SUA
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|+3
|3
|2▼
|Australia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|3▼
|Turcia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|4
|Paraguay
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Germania
|1
|1
|0
|0
|7
|1
|+6
|3
|2▲
|Coasta de Fildeș
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|Ecuador
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4▼
|Curaçao
|1
|0
|0
|1
|1
|7
|-6
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Suedia
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|+4
|3
|2▼
|Japonia
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3▲
|Olanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|4▼
|Tunisia
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Noua Zeelandă
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|2
|Iran
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|Belgia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Egipt
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Arabia Saudită
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Spania
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|Capul Verde
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Norvegia
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|+3
|3
|2▼
|Franța
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|3
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Irak
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Argentina
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|2▲
|Austria
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|3
|Iordania
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4▼
|Algeria
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Columbia
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|2▲
|RD Congo
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3▲
|Portugalia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4▼
|Uzbekistan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Anglia
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|+2
|3
|2▲
|Ghana
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3▲
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4▼
|Croația
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▼
|Germania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Franța
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Mexic
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Olanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Portugalia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|SUA
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Brazilia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Argentina
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Australia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Anglia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Canada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Spania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Belgia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Capul Verde
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Egipt
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Curaçao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Paraguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Croația
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Austria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Japonia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Maroc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Algeria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|RD Congo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Bosnia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Africa de Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3▼
|Coasta de Fildeș
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Ecuador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Elveția
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Cehia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Columbia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Turcia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Scoția
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Noua Zeelandă
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Iordania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Tunisia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Norvegia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5▼
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7▼
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Coreea de Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9▼
|Qatar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10▼
|Arabia Saudită
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11▼
|Suedia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12▼
|Uzbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▼
|Olanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|2▼
|Brazilia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3▼
|Australia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3▼
|Canada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3▼
|Belgia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4▼
|Capul Verde
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4▼
|Coasta de Fildeș
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Qatar
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|5▼
|Portugalia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|6▼
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Austria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Columbia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Spania
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|7▼
|Cehia
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|7▼
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7▼
|Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7▼
|Uzbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Coreea de Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Ecuador
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|8▼
|Mexic
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Suedia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Japonia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Arabia Saudită
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Maroc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Norvegia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9▼
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|10▼
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|11▼
|Iordania
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|12▼
|Turcia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
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Elveția a jucat prima în grupa B, contra Qatarului. A fost un meci dominat de la un capăt la celălalt de europeni, care au deschis scorul prin Embolo, de la 11 metri, în minutul 17. Naționala antrenată de Murat Yakin a continuat să atace, dar n-a reușit să se desprindă pe tabelă. Iar surpriza a venit în prelungiri. Qatar a egalat în minutul 90+4, grație autogolului lui Mino Muheim.
Bosnia și Herțegovina a jucat împotriva gazdei Canada. Jovo Lukic, atacantul lui U Cluj, a deschis scorul după 21 de minute, în urma unui corner de pe partea dreaptă. Canada a preluat inițiativa și a presat în căutarea egalării. Kolasinac a salvat-o pe Bosnia la o minge pe care scria gol în minutul 53. Până la urmă, americanii au egalat prin Larin, în minutul 78.
Elveția – Bosnia și Herțegovina se joacă joi, 18 iunie, de la ora 22:00, în Los Angeles, SUA. Partida, prima din etapa 2 în grupa B, va fi transmisă la tv pe canalul Antena 1, la fel ca toate celelalte meciuri de la CM 2026.
Elveția și Bosnia s-au mai întâlnit o singură dată, într-un amical jucat în urmă cu 10 ani. A fost 2-0 pentru bosniaci, rezultat pe care și l-ar dori și la CM 2026. Dar Elveția este favorită la SUPERBET, unde are cotă 1,57 să câștige. Ex-iugoslavii au primit 6,10, iar remiza 4,10. Dar Mondialul ne-a oferit deja o sumedenie de surprize. Așa că cine știe ce se poate întâmpla. Antrenorul elvețienilor, Murat Yakin, a subliniat imediat după meciul contra Qatarului că elevii săi trebuie să fie mai atenți la finalizare. În fața Bosniei, vom vedea dacă au primit mesajul sau nu.