Elveția – Bosnia și Herțegovina, LIVE VIDEO în grupa B de la CM 2026, etapa 2. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

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Prima etapă din grupa B nu a schimbat deloc clasamentul. Qatar – Elveția și Canada – Bosnia și Herțegovina s-au terminat cu același scor, 1-1, astfel că egalitatea este perfectă. Cele două naționale europene joacă primele în runda a doua, astfel că una dintre ele se poate desprinde în fruntea grupei, cel puțin până la startul celuilalt duel.

Elveția – Bosnia și Herțegovina LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026 Elveția 2026-06-18T19:00:00Z Bosnia

Clasament Grupa B

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Group Stage Locul 3 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Mexic 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 Coreea de Sud 1 1 0 0 2 1 +1 3 3 ▼ Cehia 1 0 0 1 1 2 -1 0 4 Africa de Sud 1 0 0 1 0 2 -2 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Elveția 1 0 1 0 1 1 0 1 2 Canada 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Bosnia 1 0 1 0 1 1 0 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Scoția 1 1 0 0 1 0 +1 3 2 ▼ Maroc 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1 4 ▼ Haiti 1 0 0 1 0 1 -1 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ SUA 1 1 0 0 4 1 +3 3 2 ▼ Australia 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 ▼ Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0 4 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Germania 1 1 0 0 7 1 +6 3 2 ▲ Coasta de Fildeș 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 ▼ Curaçao 1 0 0 1 1 7 -6 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Suedia 1 1 0 0 5 1 +4 3 2 ▼ Japonia 1 0 1 0 2 2 0 1 3 ▲ Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1 4 ▼ Tunisia 1 0 0 1 1 5 -4 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Noua Zeelandă 1 0 1 0 2 2 0 1 2 Iran 1 0 1 0 2 2 0 1 3 Belgia 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Egipt 1 0 1 0 1 1 0 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 1 2 Arabia Saudită 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Spania 1 0 1 0 0 0 0 1 4 Capul Verde 1 0 1 0 0 0 0 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Norvegia 1 1 0 0 4 1 +3 3 2 ▼ Franța 1 1 0 0 3 1 +2 3 3 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0 4 Irak 1 0 0 1 1 4 -3 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Argentina 1 1 0 0 3 0 +3 3 2 ▲ Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 3 Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0 4 ▼ Algeria 1 0 0 1 0 3 -3 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Columbia 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 ▲ RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1 3 ▲ Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1 4 ▼ Uzbekistan 1 0 0 1 1 3 -2 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Anglia 1 1 0 0 4 2 +2 3 2 ▲ Ghana 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 ▲ Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 ▼ Croația 1 0 0 1 2 4 -2 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Franța 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ SUA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Spania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Croația 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1 2 ▼ Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1 3 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Belgia 1 0 1 0 1 1 0 1 4 ▼ Capul Verde 1 0 1 0 0 0 0 1 4 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1 5 ▼ Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1 6 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Spania 1 0 1 0 0 0 0 1 7 ▼ Cehia 1 0 0 1 1 2 -1 0 7 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0 8 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0 10 ▼ Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0 11 ▼ Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0 12 ▼ Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Echipe Elveția – Bosnia și Herțegovina

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Elveția – Bosnia și Herțegovina LIVE la CM 2026. Ce au făcut echipele în primul joc de la Mondiale

. A fost un meci dominat de la un capăt la celălalt de europeni, care au deschis scorul prin Embolo, de la 11 metri, în minutul 17. Naționala antrenată de Murat Yakin a continuat să atace, dar n-a reușit să se desprindă pe tabelă. Iar surpriza a venit în prelungiri. Qatar a egalat în minutul 90+4, grație autogolului lui Mino Muheim.

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. Jovo Lukic, atacantul lui U Cluj, a deschis scorul după 21 de minute, în urma unui corner de pe partea dreaptă. Canada a preluat inițiativa și a presat în căutarea egalării. Kolasinac a salvat-o pe Bosnia la o minge pe care scria gol în minutul 53. Până la urmă, americanii au egalat prin Larin, în minutul 78.

La ce oră se joacă Elveția – Bosnia și Herțegovina și cine transmite la TV

Elveția – Bosnia și Herțegovina se joacă joi, 18 iunie, de la ora 22:00, în Los Angeles, SUA. Partida, prima din etapa 2 în , va fi transmisă la tv pe canalul Antena 1, la fel ca toate celelalte meciuri de la CM 2026.

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Cote pariuri Elveția – Bosnia și Herțegovina

Elveția și Bosnia s-au mai întâlnit o singură dată, într-un amical jucat în urmă cu 10 ani. A fost 2-0 pentru bosniaci, rezultat pe care și l-ar dori și la CM 2026. Dar Elveția este favorită la SUPERBET, unde are cotă 1,57 să câștige. Ex-iugoslavii au primit 6,10, iar remiza 4,10. Dar Mondialul ne-a oferit deja o sumedenie de surprize. Așa că cine știe ce se poate întâmpla. Antrenorul elvețienilor, Murat Yakin, a subliniat imediat după meciul contra Qatarului că elevii săi trebuie să fie mai atenți la finalizare. În fața Bosniei, vom vedea dacă au primit mesajul sau nu.

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