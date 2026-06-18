Sport

Elveția – Bosnia și Herțegovina, LIVE VIDEO în grupa B de la CM 2026, etapa 2. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Elveția - Bosnia și Herțegovina, etapa 2, grupa B de la CM 2026. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Andrei David
18.06.2026 | 16:00
Elvetia Bosnia si Hertegovina LIVE VIDEO in grupa B de la CM 2026 etapa 2 Statistici OPTA faza cu faza in timp real
SPECIAL FANATIK
Elveția - Bosnia și Herțegovina, LIVE VIDEO în grupa B de la CM 2026. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Colaj Fanatik.
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Prima etapă din grupa B nu a schimbat deloc clasamentul. Qatar – Elveția și Canada – Bosnia și Herțegovina s-au terminat cu același scor, 1-1, astfel că egalitatea este perfectă. Cele două naționale europene joacă primele în runda a doua, astfel că una dintre ele se poate desprinde în fruntea grupei, cel puțin până la startul celuilalt duel.

Elveția – Bosnia și Herțegovina LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Elveția
Bosnia

Clasament Grupa B

Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Grupa E
Grupa F
Grupa G
Grupa H
Grupa I
Grupa J
Grupa K
Grupa L
Group Stage
Locul 3
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Mexic 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 Coreea de Sud 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 Cehia 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Africa de Sud 1 0 0 1 0 2 -2 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Elveția 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Canada 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Bosnia 1 0 1 0 1 1 0 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Scoția 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 Maroc 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Haiti 1 0 0 1 0 1 -1 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 SUA 1 1 0 0 4 1 +3 3
2 Australia 1 1 0 0 2 0 +2 3
3 Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0
4 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 1 1 0 0 7 1 +6 3
2 Coasta de Fildeș 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Curaçao 1 0 0 1 1 7 -6 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Suedia 1 1 0 0 5 1 +4 3
2 Japonia 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Tunisia 1 0 0 1 1 5 -4 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Noua Zeelandă 1 0 1 0 2 2 0 1
2 Iran 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Belgia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Egipt 1 0 1 0 1 1 0 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Arabia Saudită 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Spania 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Capul Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Norvegia 1 1 0 0 4 1 +3 3
2 Franța 1 1 0 0 3 1 +2 3
3 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Irak 1 0 0 1 1 4 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Argentina 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3
3 Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Algeria 1 0 0 1 0 3 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Columbia 1 1 0 0 3 1 +2 3
2 RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Uzbekistan 1 0 0 1 1 3 -2 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Anglia 1 1 0 0 4 2 +2 3
2 Ghana 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Croația 1 0 0 1 2 4 -2 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Franța 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SUA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Spania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croația 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1
2 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Belgia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Capul Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
5 Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1
6 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Spania 1 0 1 0 0 0 0 1
7 Cehia 1 0 0 1 1 2 -1 0
7 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0
8 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
10 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0
11 Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0
12 Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

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Echipe Elveția – Bosnia și Herțegovina

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Elveția – Bosnia și Herțegovina LIVE la CM 2026. Ce au făcut echipele în primul joc de la Mondiale

Elveția a jucat prima în grupa B, contra Qatarului. A fost un meci dominat de la un capăt la celălalt de europeni, care au deschis scorul prin Embolo, de la 11 metri, în minutul 17. Naționala antrenată de Murat Yakin a continuat să atace, dar n-a reușit să se desprindă pe tabelă. Iar surpriza a venit în prelungiri. Qatar a egalat în minutul 90+4, grație autogolului lui Mino Muheim.

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Bosnia și Herțegovina a jucat împotriva gazdei Canada. Jovo Lukic, atacantul lui U Cluj, a deschis scorul după 21 de minute, în urma unui corner de pe partea dreaptă. Canada a preluat inițiativa și a presat în căutarea egalării. Kolasinac a salvat-o pe Bosnia la o minge pe care scria gol în minutul 53. Până la urmă, americanii au egalat prin Larin, în minutul 78.

La ce oră se joacă Elveția – Bosnia și Herțegovina și cine transmite la TV

Elveția – Bosnia și Herțegovina se joacă joi, 18 iunie, de la ora 22:00, în Los Angeles, SUA. Partida, prima din etapa 2 în grupa B, va fi transmisă la tv pe canalul Antena 1, la fel ca toate celelalte meciuri de la CM 2026.

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Cote pariuri Elveția – Bosnia și Herțegovina

Elveția și Bosnia s-au mai întâlnit o singură dată, într-un amical jucat în urmă cu 10 ani. A fost 2-0 pentru bosniaci, rezultat pe care și l-ar dori și la CM 2026. Dar Elveția este favorită la SUPERBET, unde are cotă 1,57 să câștige. Ex-iugoslavii au primit 6,10, iar remiza 4,10. Dar Mondialul ne-a oferit deja o sumedenie de surprize. Așa că cine știe ce se poate întâmpla. Antrenorul elvețienilor, Murat Yakin, a subliniat imediat după meciul contra Qatarului că elevii săi trebuie să fie mai atenți la finalizare. În fața Bosniei, vom vedea dacă au primit mesajul sau nu.

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