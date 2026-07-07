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Elveția – Columbia, LIVE VIDEO în optimile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Elveția - Columbia, optimi CM 2026. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Bogdan Mariș
07.07.2026 | 19:59
Elvetia Columbia LIVE VIDEO in optimile CM 2026 Statistici OPTA faza cu faza in timp real
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Elveția - Columbia, LIVE VIDEO în optimi CM 2026. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: colaj Fanatik
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În ultima optime de finală de la Cupa Mondială se întâlnesc două formații care luptă pentru a egala cea mai bună performanță din istorie la turneul final: calificarea în sferturi. Este vorba despre Columbia și Elveția, care se vor înfrunta pe stadionul B.C. Place din Vancouver (Canada).

Elveția – Columbia LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Elveția
Columbia

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

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Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

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Echipe Elveția – Columbia

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Elveția – Columbia LIVE la CM 2026. Cum s-au calificat cele două echipe în optimi

Elveția a debutat la turneul final cu o mare dezamăgire, 1-1 cu Qatar, dar apoi s-a impus contra Bosniei cu 4-1 după un meci cu un final nebun și a stricat planurile țării gazdă Canada, pe care a învins-o cu 2-1 pentru a-și asigura primul loc în grupa B. În 16-imi, echipa pregătită de Murat Yakin nu a avut mari emoții în duelul cu Algeria, pe care l-a câștigat cu 2-0 după reușitele semnate de Breel Embolo și Dan Ndoye.

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Columbia pornea cu șansa a doua în grupa K, dar după două victorii, 3-1 cu Uzbekistan și 1-0 cu R.D. Congo, a obținut o remiză, 0-0, în duelul cu favorita grupei, Portugalia. Astfel, sud-americanii au terminat pe primul loc, profitând de pasul greșit pe care lusitanii l-au făcut contra africanilor (1-1). În 16-imi, Columbia a dominat clar meciul cu Ghana, dar s-a impus la limită, 1-0, unica reușită fiind semnată de Jhon Arias în minutul 14.

La ce oră se joacă Elveția – Columbia și cine transmite la TV

Duelul dintre Elveția și Columbia va fi ultimul de la această Cupă Mondială care se va disputa în Canada. Partida de la Vancouver va avea loc marți, 7 iulie, de la ora 23:00 și va putea fi urmărită la TV în România pe Antena 1. Duelul va fi disponibil și online, pe platforma AntenaPlay.

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Când și cu cine joacă în sferturi

Învingătoarea din partida Elveția – Columbia va înfrunta în sferturi echipa care se va impune în duelul dintre campioana mondială Argentina și naționala Egiptului. Meciul din sferturi se va juca pe 12 iulie, de la ora 04:00, la Kansas City.

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Cote pariuri Elveția – Columbia

Columbia pornește cu prima șansă în duelul contra Elveției, un succes al sud-americanilor având cota 2.27 la SUPERBET. Cota pentru pronosticul „X” este 3.25, iar o victorie a europenilor este cotată cu 3.45. Varianta „Total goluri: peste 2.5” are cota 2.30.

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  • 2.17 este cota oferită de SUPERBET pentru pronosticul „Luis Diaz înscrie sau dă o pasă de gol” în partida Elveția – Columbia
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